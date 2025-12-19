Более 100 погибших: США потопили ещё 2 "нарко‑судна"в Тихом океане, оказывая давление на Венесуэлу

США вновь атаковали суда в восточной части Тихого океана. В ходе кампании по заявленной как борьба с наркотрафиком, потоплены уже 5 судов и погибли более 100 челов. В то время как Вашингтон ужесточает санкции и блокады, Каракас осуждает военную эскалацию, грозящую перекинуться на весь регион.
Вторую ночь подряд Южное командование вооружённых сил США (Southcom) сообщает о новых ударах по двум судам в восточной части Тихого океана. По данным командования, в результате атак погибли 5 человек. Эти операции — часть масштабной кампании, которую президент Дональд Трамп представляет как решающий этап борьбы с наркотрафиком.
Согласно заявлениям Пентагона, суда двигались по "известным маршрутам наркоторговли" и управлялись членами "обозначенных террористических организаций". Американские военные не пострадали.
С учётом последних инцидентов число погибших в результате ударов США по предполагаемым "нарко‑судам" в Тихом океане и Карибском бассейне с сентября превысило 100 человек — данные подтверждаются несколькими источниками, включая The Hill и AOL News.
Операции без доказательств: в США растут юридические и политические споры
Хотя Вашингтон настаивает, что удары необходимы для "разрушения преступных сетей", критики указывают на отсутствие публичных доказательств того, что уничтоженные суда действительно перевозили наркотики.
Юристы и правозащитники называют происходящее "внесудебными казнями" и ставят под сомнение законность применения смертоносной силы в международных водах.
Усиление давления на Венесуэлу: блокада танкеров и новые санкции
Удары совпали с резким ужесточением политики США в отношении правительства Николаса Мадуро.
На этой неделе Дональд Трамп распорядился о «полной и тотальной блокаде» всех санкционированных нефтяных танкеров, входящих или выходящих из Венесуэлы.
Кроме того, Белый дом внёс в санкционный список 29 судов и связанных компаний, обвиняя их в участии в "фантомном флоте" Ирана, который, по утверждению США, помогает Венесуэле обходить международный контроль над нефтяными поставками.
Ответ Мадуро: обвинения в «агрессии» и предупреждение ООН
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко отреагировал на действия США. Он:
- обвинил Вашингтон в попытке "присвоить нефть Венесуэлы";
- призвал американцев "поднять флаги мира";
- предупредил генсека ООН Антониу Гутерриша об "эскалации угроз", которые несут риски для региональной стабильности.
Гутерриш, в свою очередь, призвал стороны к сдержанности и немедленной деэскалации ситуации в Карибском регионе.
Региональная напряжённость: Колумбия отвергает призыв Мадуро
Мадуро также призвал вооружённые силы Колумбии "действовать как единая армия" с Венесуэлой. Президент Колумбии Густаво Петро немедленно отверг это заявление, подчеркнув, что "ни один президент не может отдавать приказы армии другой страны".
По данным СМИ, с начала кампании США нанесли не менее 26–28 ударов по предполагаемым «нарко‑судам» в Карибском море и восточной части Тихого океана.
Все более напряжённая региональная шахматная доска
Эксперты предупреждают, что сочетание военных операций США, санкций против Венесуэлы и Ирана, риторики Мадуро и отсутствия международного консенсусасоздаёт опасно нестабильную ситуацию в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.
Пока Вашингтон заявляет о "решающем ударе по наркокартелям", критики видят в происходящем начало новой геополитической конфронтации.
Хронология ударов США по предполагаемым "нарко‑судам"
Сентябрь. США начинают серию ударов по предполагаемым "нарко‑судам" в Карибском море и восточной части Тихого океана. Погибают первые десятки людей - точные цифры не раскрываются.
Сентябрь–октябрь. Число атак растёт. По данным Пентагона, уничтожены суда, которые шли по маршрутам наркотрафика. К концу октября — около 80 погибших.
Ноябрь. Операции расширяются. Вашингтон заявляет, что действует против "нарко‑террористов", критики требуют доказательств.
15 декабря. Южное командование наносит 3 удара за одну ночь. Погибают 8 человек.
18–19 декабря. Новые атаки на два судна в восточной части Тихого океана. Погибают ещё 5 человек.
-