Греция: фермеры обостряют ситуацию - правительство устанавливает предел возможностей поддержки

Греческие фермеры усиливают давление: протесты перерастают в национальный кризис. Премьер-министр Кириакос Мицотакис подтвердил, что правительство открыто к диалогу, но не уступит максималистским требованиям в ущерб европейским законам.
Противостояние между фермерами и правительством Греции стремительно обостряется. То, что начиналось как серия локальных акций, превратилось в масштабное движение, парализующее дороги, порты, пограничные переходы и даже аэропорты. Несмотря на заявления правительства о готовности к диалогу, фермеры считают предложенные меры недостаточными и продолжают расширять блокаду.
Протесты охватывают всю страну
Фермеры по всей Греции блокируют ключевые автомагистрали, обочины, пограничные переходы и инфраструктурные узлы. В ряде регионов движение полностью остановлено.
По данным Greek Reporter, колонны тракторов перекрыли участки национальных трасс в Западной Македонии, на Пелопоннесе, в Центральной Греции и на Крите. Агентство Anadolu сообщает, что блокированы и пограничные переходы с Турцией, где пропускают только скоропортящиеся грузы и медикаментыDaily Sabah.
В некоторых районах, включая Крит, протесты сопровождались столкновениями с полицией, применявшей слезоточивый газ.
Причины недовольства: субсидии, компенсации и рост расходов
Фермеры требуют:
- выплаты задержанных субсидий ЕС,
- компенсаций за ущерб от стихийных бедствий,
- снижения стоимости топлива,
- пересмотра налоговой политики,
- решения проблемы вспышек болезней скота.
По данным Greek City Times, фермеры считают, что правительство игнорирует их реальные нужды, а обещанные выплаты не покрывают растущие расходы на производство
Именно поэтому они усиливают свои мобилизации, переходя к блокированию обочин автомагистралей, требуя немедленного решения своих проблем.
Однако премьер-министр Греции дал понять, что не пойдет на меры, выходящие за европейские рамки.
Мицотакис: "Мы открыты к диалогу, но не выйдем за рамки Европы"
Премьер‑министр Греции Кириакос Мицотакис после первого дня саммита ЕС заявил:
"Правительство по-прежнему открыто для диалога. Мы говорим "да" диалогу, но мы говорим "нет" - любым способом и любым тоном - ненужным страданиям общества и тем последствиям, влиянию, которые возможная длительная блокада окажет на функционирование экономики.
Приближается Рождество, и я думаю, все понимают: люди хотят ездить, некоторые хотят вернуться в свои города и деревни, зимние направления хотят работать. И я думаю, что все отнесутся к этому очень, очень серьезно.
Кроме того, правительство приложило все усилия, чтобы решить проблемы фермеров. Оно считает, что удовлетворило многие из законных требований. Но, разумеется, мы не собираемся поддаваться какому-либо максимализму, который выведет нас из европейских рамок, которые очень четко определены, и в конечном итоге приведет к решениям, которые не могут быть приняты ни правительством, ни Европой".
Однако фермерские объединения отвергли приглашение на переговоры, заявив, что "диалог возможен только после конкретных обязательств".
Рождественская передышка — но не капитуляция
Несмотря на жёсткую позицию, фермеры согласились временно открыть дороги на рождественский период, чтобы граждане могли добраться до мест празднования.
Однако они подчёркивают: это не означает прекращения протестов.
По данным Proto Thema, фермеры готовят новые акции после праздников и дают понять, что будут продолжать блокаду до тех пор, пока не получат четких ответов от правительства.