Греция: фермеры обостряют ситуацию - правительство устанавливает предел возможностей поддержки

Противостояние между фермерами и правительством Греции стремительно обостряется. То, что начиналось как серия локальных акций, превратилось в масштабное движение, парализующее дороги, порты, пограничные переходы и даже аэропорты. Несмотря на заявления правительства о готовности к диалогу, фермеры считают предложенные меры недостаточными и продолжают расширять блокаду.

Протесты охватывают всю страну

Фермеры по всей Греции блокируют ключевые автомагистрали, обочины, пограничные переходы и инфраструктурные узлы. В ряде регионов движение полностью остановлено.

По данным Greek Reporter, колонны тракторов перекрыли участки национальных трасс в Западной Македонии, на Пелопоннесе, в Центральной Греции и на Крите. Агентство Anadolu сообщает, что блокированы и пограничные переходы с Турцией, где пропускают только скоропортящиеся грузы и медикаментыDaily Sabah.

В некоторых районах, включая Крит, протесты сопровождались столкновениями с полицией, применявшей слезоточивый газ.

Причины недовольства: субсидии, компенсации и рост расходов

Фермеры требуют:

выплаты задержанных субсидий ЕС,

компенсаций за ущерб от стихийных бедствий,

снижения стоимости топлива,

пересмотра налоговой политики,

решения проблемы вспышек болезней скота.

По данным Greek City Times, фермеры считают, что правительство игнорирует их реальные нужды, а обещанные выплаты не покрывают растущие расходы на производство

Именно поэтому они усиливают свои мобилизации, переходя к блокированию обочин автомагистралей, требуя немедленного решения своих проблем.

Однако премьер-министр Греции дал понять, что не пойдет на меры, выходящие за европейские рамки.

Мицотакис: "Мы открыты к диалогу, но не выйдем за рамки Европы"

Премьер‑министр Греции Кириакос Мицотакис после первого дня саммита ЕС заявил:

"Правительство по-прежнему открыто для диалога. Мы говорим "да" диалогу, но мы говорим "нет" - любым способом и любым тоном - ненужным страданиям общества и тем последствиям, влиянию, которые возможная длительная блокада окажет на функционирование экономики.

Приближается Рождество, и я думаю, все понимают: люди хотят ездить, некоторые хотят вернуться в свои города и деревни, зимние направления хотят работать. И я думаю, что все отнесутся к этому очень, очень серьезно.

Кроме того, правительство приложило все усилия, чтобы решить проблемы фермеров. Оно считает, что удовлетворило многие из законных требований. Но, разумеется, мы не собираемся поддаваться какому-либо максимализму, который выведет нас из европейских рамок, которые очень четко определены, и в конечном итоге приведет к решениям, которые не могут быть приняты ни правительством, ни Европой".

Однако фермерские объединения отвергли приглашение на переговоры, заявив, что "диалог возможен только после конкретных обязательств".

Рождественская передышка — но не капитуляция

Несмотря на жёсткую позицию, фермеры согласились временно открыть дороги на рождественский период, чтобы граждане могли добраться до мест празднования.

Однако они подчёркивают: это не означает прекращения протестов.

По данным Proto Thema, фермеры готовят новые акции после праздников и дают понять, что будут продолжать блокаду до тех пор, пока не получат четких ответов от правительства.