Взрыв в жилом доме во французском Треву: двое детей погибли, пропавшего без вести ищут

Двое детей 3 и 5 лет погибли и один человек пропал без вести в результате взрыва газа в городе Треву французского департамента Эн, сообщил во вторник министр внутренних дел Лоран Нуньес. 13 человек получили ранения.

Поисково-спасательные работы продолжаются, в них участвуют специально обученные собаки. Пропавший без вести "по всей вероятности был ещё одним жильцом" разрушенного дома, сообщил министр. Он отдал должное пожарной бригаде и местному жителю_, "который сыграл важную роль в эвакуации здания"._

Здание, в котором произошел взрыв, не обрушилось, а буквально "взлетело на воздух", по словам мэра Треву Марка Пешу. Для оказания помощи пострадавшим мобилизованы 50 пожарных, 36 единиц техники, 45 жандармов и кареты скорой помощи. Им также "оказана психологическая поддержка_"_, - заявили в префектуре.

Марк Пешу сообщил, что в разрушенном доме проживали около 70 человек. Городские власти активировали коммунальный резервный план, "переселив максимальное количество людей в принадлежащие муниципалитету здания, в частности, в кемпинг и гостиницу", пояснил мэр Треву. По его мнению, "они не смогут вернуться сюда в ближайшее время".

Начато расследование

Причина взрыва, произошедшего около 17.30 на первом этаже здания, пока не известна. Предполагается, что речь может идти о взрыве бытового газа, сообщил BFMTV мэр. По его словам, после взрыва возле здания были замечены грузовики "Urgence - Gaz". Глава МВД отказался сообщить подробности расследования, подтвердив лишь его факт.

Спасательные операции, начавшиеся сразу после взрыва во второй половине дня в понедельник, прекратились в 23.30. Во вторник утром они возобновились, чтобы убедиться, что в ловушке никто не остался.

Префект департамента Эн Шанталь Моше заявила, что здание не обрушилось, но его "конструкция ослаблена" из-за "многочисленных повреждений".

В городе Треву, расположенном в сорока километрах к северу от Лиона, проживают около 7000 человек.

Взрыв был слышен за несколько километров, взрывная волна разбила окна в двух близлежащих школах, но никто не пострадал, сообщили в префектуре. Ученикам и сотрудникам также оказали психологическая помощь.

Президент Эн и члены департаментального совета хотели бы направить самые искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в пресс-релизе департамента.