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Генконсульство РФ в Марселе подверглось нападению

Французские полицейские стоят перед зданием российского консульства после того, как на него нанесли свастику в Страсбурге, восточная Франция, пятница 25 февраля 2022 года.
Французские полицейские стоят перед зданием российского консульства после того, как на него нанесли свастику в Страсбурге, восточная Франция, пятница 25 февраля 2022 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Предположительно, в сад российской дипмиссии бросили две бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет. Инцидент совпал с третьей годовщиной войны в Украине.

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У российского консульства в Марселе прогремели взрыв и возникло возгорание. Инцидент подтвердил французским СМИ генконсул России в Марселе Станислав Оранский. Пострадавших нет.

Предполагается, что неизвестные бросили в окружающий дипмиссию сад бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия были вызваны полиция и пожарные. Рядом с местом происшествия обнаружен угнанный автомобиль.

Взрыв у консульства произошел в третью годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что взрывы имеют признаки теракта. "Требуем от страны аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств", - заявила она.

Консульство РФ в Марселе находится на авеню Амбруаз-Паре, рядом - другие дипмиссии, в том числе Египта, Туниса, Армении.

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