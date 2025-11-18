Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Совет Безопасности ООН одобрил разработанную США резолюцию в поддержку мирного плана Трампа по Газе

Совет Безопасности ООН в понедельник одобрил план США по Газе, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2025 г.
Совет Безопасности ООН в понедельник одобрил план США по Газе, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Разработанная США резолюция, за которую проголосовали 13 членов Совета безопасности при воздержавшихся России и Китае, предусматривает создание международных стабилизационных сил и утверждает переходный орган власти, который будет курировать сам Трамп.

13 из 15 членов Совета Безопасности ООН проголосовали в понедельник за разработанную США резолюцию в поддержку мирного плана президента Дональда Трампа по сектору Газа. Россия и Китай воздержались.

План предусматривает создание и развёртывание "международных сил по стабилизации" (ISF), которым будет поручено поддерживать безопасность границ в сотрудничестве с Израилем и Египтом. Правда, состав этих сил не уточняется. Посол США в ООН Майк Вальц назвал принятый текст "историческим и конструктивным", обозреватели отмечают, что он был принят под давлением Соединенных Штатов, предупреждавших о риске возобновления войны в случае его отклонения.

Американская резолюция, в которую несколько раз вносились поправки в ходе непростых переговоров, "одобряет" план президента США, позволивший установить 10 октября хрупкое прекращение огня между Израилем и ХАМАС на палестинской территории. В тексте также идёт речь о демилитаризации Газы, разоружении "негосударственных вооружённых групп", защите гражданского населения и подготовке палестинской полиции.

Поддержанная Палестинской администрацией резолюция предоставляет мандат до 31 декабря 2027 года "Комитету мира" - органу "переходного управления" в Газе до реформы палестинской администрации. Согласно приложенному к нему плану из 20 пунктов, изложенному в сентябре, комитет должен возглавить Дональд Трамп.

Обозреватели подчёркивают, что, в отличие от первых версий, в резолюции говорится о возможности создания палестинского государства. После реформы палестинской администрации и прогресса в восстановлении Газы "наконец-то могут быть созданы условия для надежного пути к палестинскому самоопределению и государственности", - говорится в тексте.

"Наше неприятие палестинского государства на любой территории не изменилось", - заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Его крайне правый министр внутренней безопасности Итамар Бен Гвир до голосования призвал арестовать президента Махмуда Аббаса и убить других высокопоставленных палестинских чиновников, если ООН признает палестинское государство.

Перед голосованием посол Израиля в ООН Дэнни Данон настаивал на "фундаментальном требовании", поддержанном его американским коллегой Майком Уолцем : возвращении тел трех последних заложников, все еще находящихся в Газе. После этого ХАМАС раскритиковал голосование, выразив сожаление по поводу принятия резолюции, которая "не отвечает требованиям и политическим правам и правам человека" палестинского народа.

"Возложение на международные силы задач и ролей внутри сектора Газа, включая разоружение сопротивления, лишает их нейтралитета и превращает в сторону конфликта в пользу оккупации", - говорится в заявлении группировки.

Трамп приветствовал результаты голосования на своей платформе Truth Social: "Сегодняшняя резолюция представляет собой еще один значительный шаг на пути к стабильной Газе. Она сможет процветать, в ней будут созданы условия, которые позволят Израилю жить в безопасности!" - заявил он.

В предложении по-прежнему не указаны сроки и гарантии создания независимого государства, и говорится, что это станет возможным после значительного прогресса в восстановлении Газы и реформ Палестинской автономии (ПА), которая в настоящее время управляет частью Западного берега Иордана.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал одобренную Советом Безопасности резолюцию по ситуации в секторе Газа "котом в мешке". Комментируя результаты голосования, он указал на содержание в документе неоднозначных положений, которые вызывают вопросы относительно реальных последствий его реализации: "По сути, Совет дает благословение на американскую инициативу под честное слово Вашингтона. …Главное, чтобы этот документ не стал ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор двухгосударственному решению", - добавил он.

Германия в понедельник заявила, что отменит частичное эмбарго на экспорт оружия в Израиль, введённое в начале августа в ответ на расширение израильского наступления в секторе Газа. Как уточнил официальный представитель правительства Себастьян Хилле, "с 10 октября действует прекращение огня в Газе, которое в целом стабилизировалось", "с 24 ноября экспорт оружия в Израиль снова будет возможен в рамках обычных процедур рассмотрения в каждом конкретном случае". Берлин ожидает, что Израиль и ХАМАС "будут соблюдать достигнутые договоренности", которые включают "поддержание режима прекращения огня" и "предоставление крупномасштабной гуманитарной помощи", сказал он далее.

Поделиться Комментарии

