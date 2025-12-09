Зеленский получил поддержку в ЕС и НАТО

"Хорошей и продуктивной" назвал президент Украины Владимир Зеленский встречу с генсеком НАТО Марком Рютте и главами Европейского совета и Европейской комиссии Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

На прошедшем 8 декабря слете европейские лидеры подтвердили, что ЕС предан принципу уважения суверенитета Украины и необходимости гарантировать ей безопасность в долгосрочной перспективе. В столицу Бельгии Зеленский прилетел из Лондона, где обсуждал с лидерами Франции, Великобритании и Германии промежуточные итоги мирных переговоров при посредничестве США. Камнем преткновения на них остаются вопросы территориальных уступок.

Из Брюсселя Зеленский вылетел в Рим. Его европейское турне проходит в канун саммита ЕС, на котором, как ожидается, будет поднят вопрос о механизме финансовой поддержки Украины. Брюссель рассчитывает, что страны континента одобрять идею репарационного кредита для Украины - который, по замыслу, будет финансироваться за счет замороженных российских активов. До сих пор в рядах стран ЕС нет единого мнения на этот счет.

Сообщается, что против схемы репарационного кредита выступают и США, считая, что судьба российских активов должна быть определена в будущем мирном соглашении.