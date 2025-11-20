Рождественский рынок в Магдебурге вновь открылся через год после смертоносного наезда автомобиля

Рождественский рынок в немецком городе Магдебург открылся в четверг, спустя почти год после того, как произошел наезд автомобиля, в результате которого погибли шесть человек.
Более 140 торговцев открыли свои прилавки, предлагая свечи, шерстяные шапки, засахаренный миндаль, глинтвейн и другие рождественские угощения, сообщает немецкое информационное агентство dpa. На рынке также есть колесо обозрения и каток.
"Мы надеемся, что люди вновь откроют для себя рождественский рынок", - сказал Пауль-Герхард Штигер, управляющий директор компании Magdeburg Christmas Market GmbH, в интервью телеканалу RTL.
После обсуждения достаточности безопасности рынка в начале этого месяца и предварительного отказа государственных чиновников дать разрешение на открытие, городские власти и организаторы внесли дополнительные улучшения, чтобы усилить меры безопасности.
После прошлогоднего нападения, которое, по мнению следователей, было совершено на арендованном автомобиле BMW X3, развивавшем во время нападения скорость до 48 км/ч, прозвучала критика, что меры безопасности были недостаточными.
По меньшей мере 250 000 евро было вложено в новые системы безопасности, включая бетонные блоки, которые должны препятствовать въезду автомобилей на территорию рынка, сообщает dpa.
Пять женщин и мальчик погибли и многие другие получили ранения в результате нападения 20 декабря прошлого года, которое длилось чуть больше минуты.
В начале этого месяца подозреваемый предстал перед судом по обвинению в убийстве.
Талеб аль-Абдулмохсен, 51-летний врач из Саудовской Аравии, обвиняется по шести пунктам в убийстве и 338 пунктам в покушении на убийство в рамках процесса в земельном суде Магдебурга, заседания которого были назначены до марта.
В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.
Рождественские рынки - это огромная часть немецкой культуры, ежегодная праздничная традиция, которая бережно сохраняется со времен Средневековья и успешно распространяется по всему миру.