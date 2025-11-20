Рождественский рынок в Магдебурге вновь открылся через год после смертоносного наезда автомобиля

Посетители проходят по рождественскому рынку после его открытия в Магдебурге, 20 ноября 2025 года
Посетители проходят по рождественскому рынку после его открытия в Магдебурге, 20 ноября 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
По меньшей мере 250 000 евро вложено в новые меры безопасности, включая бетонные блоки.

Рождественский рынок в немецком городе Магдебург открылся в четверг, спустя почти год после того, как произошел наезд автомобиля, в результате которого погибли шесть человек.

Более 140 торговцев открыли свои прилавки, предлагая свечи, шерстяные шапки, засахаренный миндаль, глинтвейн и другие рождественские угощения, сообщает немецкое информационное агентство dpa. На рынке также есть колесо обозрения и каток.

"Мы надеемся, что люди вновь откроют для себя рождественский рынок", - сказал Пауль-Герхард Штигер, управляющий директор компании Magdeburg Christmas Market GmbH, в интервью телеканалу RTL.

После обсуждения достаточности безопасности рынка в начале этого месяца и предварительного отказа государственных чиновников дать разрешение на открытие, городские власти и организаторы внесли дополнительные улучшения, чтобы усилить меры безопасности.

Талеб аль-Абдулмохсен сидит рядом со своим адвокатом в боксе из пуленепробиваемого стекла в Магдебургском областном суде, 20 ноября 2025 г.
Талеб аль-Абдулмохсен сидит рядом со своим адвокатом в боксе из пуленепробиваемого стекла в региональном суде Магдебурга, 20 ноября 2025 г. AP Photo

После прошлогоднего нападения, которое, по мнению следователей, было совершено на арендованном автомобиле BMW X3, развивавшем во время нападения скорость до 48 км/ч, прозвучала критика, что меры безопасности были недостаточными.

По меньшей мере 250 000 евро было вложено в новые системы безопасности, включая бетонные блоки, которые должны препятствовать въезду автомобилей на территорию рынка, сообщает dpa.

Пять женщин и мальчик погибли и многие другие получили ранения в результате нападения 20 декабря прошлого года, которое длилось чуть больше минуты.

В начале этого месяца подозреваемый предстал перед судом по обвинению в убийстве.

Талеб аль-Абдулмохсен, 51-летний врач из Саудовской Аравии, обвиняется по шести пунктам в убийстве и 338 пунктам в покушении на убийство в рамках процесса в земельном суде Магдебурга, заседания которого были назначены до марта.

В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

Рождественские рынки - это огромная часть немецкой культуры, ежегодная праздничная традиция, которая бережно сохраняется со времен Средневековья и успешно распространяется по всему миру.

Дополнительные источники • AP

