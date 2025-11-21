Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Рождественский рынок на Резиденцплац в Зальцбурге
No Comment

Видео. Рождественский рынок в Зальцбурге начинается в условиях повышенной безопасности

Последние обновления:

Рождественский рынок в Зальцбурге открылся с повышенными мерами безопасности, включая усиление полицейских патрулей и камер, после судебного процесса над человеком, обвиненным в планировании терактов.

В Австрии начался сезон рождественских ярмарок: в четверг в Зальцбурге открылся долгоиграющий рынок на Резиденцплац. Ежегодно это мероприятие привлекает около полутора миллионов посетителей и заполняет площади старого города ремесленными лавками, продуктовыми киосками и ежедневными хорами.

В этом сезоне безопасность ужесточена. Усилены полицейские патрули, круглосуточно работает частная команда и 33 камеры слежения. Эти меры приняты в связи с начавшимся в среду судебным процессом над молодым человеком, обвиняемым в планировании нападения на несколько достопримечательностей Зальцбурга.

Рынок работает до 1 января и предлагает насыщенную программу, от детских хоров до представлений Рождества Христова, народные танцы и обстановка в старом городе, внесенном в список ЮНЕСКО, создают дополнительную атмосферу.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА