Видео. Рождественский рынок в Зальцбурге начинается в условиях повышенной безопасности

В Австрии начался сезон рождественских ярмарок: в четверг в Зальцбурге открылся долгоиграющий рынок на Резиденцплац. Ежегодно это мероприятие привлекает около полутора миллионов посетителей и заполняет площади старого города ремесленными лавками, продуктовыми киосками и ежедневными хорами.

В этом сезоне безопасность ужесточена. Усилены полицейские патрули, круглосуточно работает частная команда и 33 камеры слежения. Эти меры приняты в связи с начавшимся в среду судебным процессом над молодым человеком, обвиняемым в планировании нападения на несколько достопримечательностей Зальцбурга.

Рынок работает до 1 января и предлагает насыщенную программу, от детских хоров до представлений Рождества Христова, народные танцы и обстановка в старом городе, внесенном в список ЮНЕСКО, создают дополнительную атмосферу.