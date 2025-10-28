Китай и АСЕАН укрепляют торговые связи

Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали обновленное соглашение о зоне свободной торговли. Церемония состоялась в Куала-Лумпуре, в последний день саммита АСЕАН.

Этот договор, подчеркивают его участники, направлен на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Он должен упростить нетарифные процедуры, снизить административные барьеры и облегчить доступ на рынок мелким игрокам. Обновленная версия сделки охватывает множество областей, включая цифровую и "зеленую" экономику, взаимосвязанность цепочек поставок, санитарные и фитосанитарные меры, конкуренцию и защиту прав потребителей.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после подписания соглашения о свободной торговле между странами АСЕАН и Китаем. AP Photo

Это третья версия долгосрочного соглашения, которое было впервые подписано в 2002 году и вступило в силу в 2010 году. Зона свободной торговли охватывает совокупный рынок с населением более 2 млрд человек. Объем двусторонней торговли Китая и АСЕАН вырос с 235,5 миллиарда долларов в 2010 году до почти 1 триллиона долларов в прошлом году.

Премьер-министр КНР Ли Цян подчеркнул "взаимную зависимость" между Китаем и членами АСЕАН (Брунеем, Камбоджей, Восточным Тимором, Индонезией, Лаосом, Малайзией, Мьянмой, Филиппинами, Сингапуром, Таиландом и Вьетнамом), назвав их "добрыми соседями и братьями, близкими по географии, культуре и чувствам".

"Односторонний подход и протекционизм серьезно повлияли на глобальный экономический и торговый порядок, а внешние силы усиливают свое вмешательство в дела региона - многие страны необоснованно подвергаются высоким пошлинам", - Цян. "Опираясь друг на друга и координируя наши действия, мы сможем защитить наши законные права и интересы", - отметил политик.

Напряженность в отношениях между США и Китаем

Расширенная версия соглашения между КНР и АСЕАН, по словам аналитиков, понадобилась в связи с усилением протекционистской политики со стороны США. На прошлой неделе было объявлено, что Вашингтон и Пекин договорились о рамках потенциальной торговой сделки, которую лидеры двух Дональд Тамп и Си Цзиньпин, как ожидается обсудят в ходе личной встречи на этой неделе.

Политический аналитик из Юго-Восточной Азии Бриджет Уэлш считает, что обновленный пакт принесет пользу обеим сторонам, особенно в области цепочек поставок и устойчивого развития.

"Это также говорит о глобальной реальности, когда неамериканские страны объединяются для укрепления торговых отношений ради своего процветания в условиях продолжающейся перестройки отношений с США", - сказала эксперт.

"Сотрудничество между АСЕАН и Китаем важно прежде всего потому, что Китай на протяжении многих лет является крупнейшим торговым партнером АСЕАН. Но следует также учитывать, что АСЕАН сейчас не менее важна для Китая, что делает торговые отношения двусторонними", - заявил министр торговли Малайзии Зафрул Азиз.