МИД Китая: "Япония пересекла красную черту"

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Япония "пересекла красную черту" после того, как её новый премьер-министр Санаэ Такаити выступила с комментариями, предполагающими потенциальную военную интервенцию в отношении Тайваня.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Китайский топ-дипломат осудил комментарии японского лидера, в которых утверждалось, что военно-морская блокада Китая или другие действия против Тайваня могут стать "основанием для военного ответа Японии", назвав их "безрассудными и шокирующими".

"Вызывает шок, что нынешние лидеры Японии публично подали неверный сигнал о попытке военного вмешательства в тайваньский вопрос, сказали то, что не должны были говорить, и пересекли красную линию, которую не должны были трогать", - говорится в письменном заявлении Ван И.

Ван, самый высокопоставленный китайский чиновник, который до сих пор выступал по поводу напряжённости, добавил, что Китай должен "решительно ответить" на действия Японии, и что все страны несут ответственность за "предотвращение возрождения японского милитаризма".

Из-за высказывания Такаити напряжённость между двумя странами в последние несколько недель возросла. В пятницу Пекин направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором раскритиковал "грубое нарушение Японией международного права и дипломатических норм".

Если Япония осмелится предпринять попытку вооруженного вмешательства в ситуацию на границе между двумя странами, это будет актом агрессии Фу Конг посол Китая в ООН

"Китай решительно воспользуется своим правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН и международным правом и будет твёрдо защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - добавил Фу Конг.

Пекин рассматривает самоуправляемый Тайвань - бывшую японскую колонию - как свою собственную территорию, которую при необходимости можно присоединить силой.

Китай возражает против участия в делах Тайваня других стран, в частности США, которые являются основным поставщиком оружия на остров, а также союзников США в Азии, включая Японию и Филиппины.

Позиция Санаэ Такаити считается более решительной, чем у предыдущих японских премьер-министров, которые выражали озабоченность угрозой Тайваню со стороны Китая, но публично не говорили, как будет реагировать Токио.

Такаити, которую попросили подробнее остановиться на её комментариях, от своих слов не отказалась, но сказала, что в будущем будет избегать описания конкретных сценариев.