Судан предложил России вернуться к планам создания военно-морской базы на Красном море

Российский фрегат «Неустрашимый» в Суэцком канале, октябрь 2008 г.
Российский фрегат «Неустрашимый» в Суэцком канале, октябрь 2008 г. Авторское право  AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

История началась ещё в 2017 году, но Судан до сих пор не ратифицировал соглашение из-за политических перемен и гражданской войны

Власти Судана предложили Кремлю «оживить» планы создания российской военно-морской базы на Красном море: об этом пишет Wall Street Journal.

Предварительные договорённости об этом были достигнуты между двумя странами ещё в 2017 году, а в декабре 2020 года был опубликован текст соглашения.

Однако Судан так и не ратифицировал его — из-за постоянных политических перемен и вспыхнувшей в 2023-м гражданской войны.

Некоторое время Хартуму из-за этого было не до российской базы, но в феврале 2025-го глава суданского МИДа на встрече с Сергеем Лавровым в Москве заявил, что никаких препятствий для реализации проекта нет, и стороны «пришли к полному согласию по этому вопросу».

Однако в ноябре российский посол в Судане сообщил, что планы строительства базы «поставлены на паузу».

Теперь же, по данным WSJ, Хартум хочет продолжать проект. Журналисты издания считают, что суданские военные остро нуждаются в предусмотренных контрактом льготных поставках российского оружия — для борьбы с группировкой «Силы быстрого реагирования». Из подконтрольных им районов поступают сообщения о расправах боевиков над неарабским населением.

Related

Жертвами боевых действий, голода и болезней стали уже около 150 тысяч человек, а 12 миллионов человек были вынуждены бежать. Гражданская война в Судане стала одним из самых тяжёлых кризисов на африканском континенте.

В начале войны, в 2023 году, Россия склонялась к поддержке как раз СБР, которые контролировали районы добычи золота — что не могло не сказаться на отношении суданских властей к планам строительства базы. Но позже Москва вернулась к поддержке официального Хартума.

Вооружённые силы Судана прибывают в район, отвоеванный у СБР, март 2025 г.
Вооружённые силы Судана прибывают в район, отвоеванный у СБР, март 2025 г. AP

Первая российская база в Африке

По соглашению, датированному 1 декабря 2020 года, Москва сможет разместить в Порт-Судане до 300 военнослужащих, до четырёх боевых кораблей, включая атомные, а также получит льготный доступ к контрактам на добычу полезных ископаемых в Судане — в первую очередь золота.

Порт-Судан может стать первой российской военно-морской базой в Африке в постсоветский период.

Однако суданские чиновники, по данным WSJ, отдают себе отчёт в том, что военные контракты с Россией могут вызвать проблемы в отношениях с ЕС и США.

Перспектива создания российской базы на Красном море беспокоит Вашингтон, где считают, что это даст Москве возможности расширить своё военно-морское присутствие в Красном и Средиземном морях и Индийском океане. Из Порт-Судана Москва сможет контролировать движение судов, направляющихся к Суэцкому каналу, через который проходит 12 процентов мировой торговли.

Вашингтон, по данным WSJ, всячески стремится не допустить того, чтобы контроль над африканскими портами доставался Китаю и России.

Поделиться Комментарии

