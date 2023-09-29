By Euronews и AP

Россия и Южный Судан укрепляют отношения. Президенты двух стран провели переговоры в Москве.

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Президент РФ Владимир Путин принял своего коллегу Салву Киира в Кремле. На встрече стороны договорились о расширении сотрудничества в сфереэнергетики и торговли.

Лидеры стран обсуждали также вопросы политики и безопасности, в том числе в африканском государстве, которое готовится к первым в своей истории президентским выборам. Они должны состояться в конце следующего года. Южный Судан провозгласил свою независимость от Судана в 2011 году, и с тех пор Киир возглавляет страну.

Как сообщает Кремль, российский президент отметил, что укреплению связей будет способствовать строительство нефтеперерабатывающих заводов на территории республики с участием российских компаний. Одна из них - Логистическая инвестиционная группа (ЛИГ) "Сафинат", - как известно, уже работает там.

"Это только начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе и в энергетике", - сказал Путин.

Южный Судан находится под давлением США и других стран Запада, требующих ускорить реализацию мирного соглашения, подписанного ещё в 2018 году и направленного на прекращение пятилетней гражданской войны и подготовку к выборам.

Со своей стороны, Джуба требует отмены эмбарго на поставки оружия. Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, теоретически может помочь в этом.

На встрече в Кремле Киир сказал: "Мир диктует, что никто не может выжить или преуспеть в одиночку", и добавил, обратившись к Путину, что молодой стране "нужны сильные друзья, и Вы - один из них".

Южный Судан считается одной из беднейших стран мира, несмотря на то, что его земля богата полезными ископаемыми. ВВП в 2022 году составил 7,3 млрд. долларов. Бюджет на 90% зависит от экспорта нефти. Страна, где гуманитарная ситуация и без того близка к критической, стала прибежищем для тысяч суданских беженцев: в соседнем государстве не утихает вооружённый конфликт.

Для Салвы Киира это уже второй визит в РФ. В 2019 году он принимал участие в первом саммите "Россия-Африка" в Сочи.

Путин заявил, что Москва будет оказывать Джубе содействие в урегулировании внутриполитической ситуации и обеспечении безопасности.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать вас на этом поприще", - сказал российский лидер, пообещав оказывать поддержку своим новым союзникам.