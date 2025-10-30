Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Радикальные исламисты из Сил быстрого реагирования захватили Аль-Фашир, последний оплот армии Судана

Спутниковый снимок автомобилей RSF в городе Дарфур Эль-Фашер
Спутниковый снимок автомобилей RSF в городе Дарфур Эль-Фашер Авторское право  Airbus DS 2025 via AP
Авторское право Airbus DS 2025 via AP
By SL
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Аль-Фашир, столица региона Северный Дарфур на западе Судана, оставался последним оплотом правительственных войск в ходе очередного витка гражданской войны, которая идёт в стране с апреля 2023 года. Поступают сообщения об ужасающих массовых убийствах, десятки тысяч людей бегут из города.

Радикальные исламисты из Сил быстрого реагирования захватили ключевую военную базу в городе Аль-Фашир - столице региона Северный Дарфур на западе Судана. Этот город оставался последним оплотом правительственных войск в ходе очередного витка гражданской войны, которая идёт в стране с апреля 2023 года.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

26 октября повстанцы разметили видео в соцсетях, в котором один из командиров поздравляет с этим "народ Судана" и призывает бойцов не грабить мирных жителей и не нападать на них.

В реальности, в результате взятия Аль-Фашира Силами быстрого реагирования, погибли сотни и тысячи людей, сообщили в понедельник неправительственные организации, нанесён серьёзный ущерб инфраструктуре здравоохранения.

Организация Объединенных Наций призвала обеспечить безопасный коридор для гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в Аль-Фашире полтора года назад.

Наши коллеги-правозащитники сообщают нам, что задокументировали гибель 1850 мирных жителей в Северном Дарфуре. Из них, по оценкам, 1350 человек погибли в Аль-Фашире. Однако считается, что это заниженное представление о реальном числе погибших в результате конфликта в Аль-Фашире и Северном Дарфуре
Стефан Дюжаррик
официальный представитель генерального секретаря ООН

Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению осады города, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и обеспечению доступа ко всем нуждающимся гражданским лицам. Он также глубоко встревожен продолжающимся притоком оружия и боевиков в Судан, что еще больше усугубляет и без того отчаянную ситуацию в стране, и требует немедленно положить этому конец.

Всемирная организация здравоохранения призвала к немедленному прекращению огня в Судане после сообщений в среду об убийстве более 460 человек в родильном доме в Аль-Фашире. С начала конфликта в апреле 2023 года ВОЗ зарегистрировала 185 нападений на медицинские учреждения, в результате которых 1204 человека погибли и 416 получили ранения. Сорок девять из этих нападений произошли в этом году, в результате чего погибли 966 человек.

Все нападения на медицинские учреждения должны быть немедленно и безоговорочно прекращены. Все пациенты, медицинский персонал и медицинские учреждения должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом
Тедрос Аданом Гебреисус
генеральный директор ВОЗ

Главнокомандующий вооружёнными силами Судана генерал Абдель-Фаттах Бурхан заявил, что армия приняла решение покинуть Аль-Фашир, чтобы избежать “систематических разрушений и убийств гражданских лиц”. “Мы полны решимости отомстить за то, что случилось с нашими людьми в Аль-Фашире, за преступления, совершённые во всех частях Судана на глазах у всего мира", - сказал он. Абдель-Фаттах Бурхан пообещал "привлечь этих преступников к ответственности”.

В последние дни десятки тысяч людей прибыли в лагерь беженцев ООН, расположенный в 60 километрах от города, сообщая о произвольных убийствах и казнях инвалидов. "В лагере Тавила сотрудники УВКБ ООН и партнеры говорят, что прибывающие семьи, особенно дети, недоедают и болеют, а также травмированы опасным путешествием в безопасное место", - заявил Стефан Дюжаррик.

По словам представителя УВКБ, беженцы из Эль-Фашера сообщают о произволе, убийствах и казнях инвалидов. Другие были застрелены во время бегства. Многие остались, потому что не могут или слишком слабы, чтобы бежать", - сказала Жаклин Вильма Парлевлиет, глава отделения УВКБ ООН в Судане.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета сообщила BBC, что с момента взятия города на спутниковых снимках видны груды тел массово казненных или расстрелянных снайперами. В посте, опубликованном на сайте X, исполнительный директор исследовательской группы рассказал, как он был потрясен тем, что на спутниковых снимках видны "очевидные пятна крови".

Ужас, масштаб и скорость убийств, которые происходят сейчас, не похожи ни на что, что я видел за четверть века своей карьеры

- Натаниэль Рэймонд рассказал Би-би-си.

В этой напряженной обстановке правительство Судана приняло решение выслать из страны Лорана Букера, директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Судане, и Саманту Чаттарадж, координатора ВПП по оказанию чрезвычайной помощи в Судане. У сотрудников ООН было 72 часа, чтобы покинуть страну. Правительство пока не объяснило свое решение.

Судан погрузился в хаос 15 апреля 2023 года, когда напряженные отношения между армией и RSF переросли в открытые военные действия по всей стране. С тех пор погибло не менее 24 000 человек и около 13 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, четыре миллиона из которых бежали в соседние страны.

По данным агентства ООН по делам детей, до воскресного нападения в Аль-Фашире находилось 260 тысяч мирных жителей, половина из которых - дети, оказавшиеся в ловушке и живущие в “отчаянных условиях”. Уже более 550 дней город находится в осаде.

Доставка гуманитарной помощи в город заблокирована. Запасы продуктов и медикаментов полностью иссякли. От 2500 до 3000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за последних боевых действий, перебравшись в районы, откуда они могли бы снова бежать в другие районы Северного Дарфура.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

МУС признал экс-лидера "Джанджавид" виновным в военных преступлениях в Дарфуре

ООН назвала гуманитарную ситуацию в Судане "заброшенным кризисом"

Жители Сектора Газа жалуются на недостаток помощи