Радикальные исламисты из Сил быстрого реагирования захватили Аль-Фашир, последний оплот армии Судана

Радикальные исламисты из Сил быстрого реагирования захватили ключевую военную базу в городе Аль-Фашир - столице региона Северный Дарфур на западе Судана. Этот город оставался последним оплотом правительственных войск в ходе очередного витка гражданской войны, которая идёт в стране с апреля 2023 года.

26 октября повстанцы разметили видео в соцсетях, в котором один из командиров поздравляет с этим "народ Судана" и призывает бойцов не грабить мирных жителей и не нападать на них.

В реальности, в результате взятия Аль-Фашира Силами быстрого реагирования, погибли сотни и тысячи людей, сообщили в понедельник неправительственные организации, нанесён серьёзный ущерб инфраструктуре здравоохранения.

Организация Объединенных Наций призвала обеспечить безопасный коридор для гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в Аль-Фашире полтора года назад.

Наши коллеги-правозащитники сообщают нам, что задокументировали гибель 1850 мирных жителей в Северном Дарфуре. Из них, по оценкам, 1350 человек погибли в Аль-Фашире. Однако считается, что это заниженное представление о реальном числе погибших в результате конфликта в Аль-Фашире и Северном Дарфуре Стефан Дюжаррик официальный представитель генерального секретаря ООН

Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению осады города, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и обеспечению доступа ко всем нуждающимся гражданским лицам. Он также глубоко встревожен продолжающимся притоком оружия и боевиков в Судан, что еще больше усугубляет и без того отчаянную ситуацию в стране, и требует немедленно положить этому конец.

Всемирная организация здравоохранения призвала к немедленному прекращению огня в Судане после сообщений в среду об убийстве более 460 человек в родильном доме в Аль-Фашире. С начала конфликта в апреле 2023 года ВОЗ зарегистрировала 185 нападений на медицинские учреждения, в результате которых 1204 человека погибли и 416 получили ранения. Сорок девять из этих нападений произошли в этом году, в результате чего погибли 966 человек.

Все нападения на медицинские учреждения должны быть немедленно и безоговорочно прекращены. Все пациенты, медицинский персонал и медицинские учреждения должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом Тедрос Аданом Гебреисус генеральный директор ВОЗ

Главнокомандующий вооружёнными силами Судана генерал Абдель-Фаттах Бурхан заявил, что армия приняла решение покинуть Аль-Фашир, чтобы избежать “систематических разрушений и убийств гражданских лиц”. “Мы полны решимости отомстить за то, что случилось с нашими людьми в Аль-Фашире, за преступления, совершённые во всех частях Судана на глазах у всего мира", - сказал он. Абдель-Фаттах Бурхан пообещал "привлечь этих преступников к ответственности”.

В последние дни десятки тысяч людей прибыли в лагерь беженцев ООН, расположенный в 60 километрах от города, сообщая о произвольных убийствах и казнях инвалидов. "В лагере Тавила сотрудники УВКБ ООН и партнеры говорят, что прибывающие семьи, особенно дети, недоедают и болеют, а также травмированы опасным путешествием в безопасное место", - заявил Стефан Дюжаррик.

По словам представителя УВКБ, беженцы из Эль-Фашера сообщают о произволе, убийствах и казнях инвалидов. Другие были застрелены во время бегства. Многие остались, потому что не могут или слишком слабы, чтобы бежать", - сказала Жаклин Вильма Парлевлиет, глава отделения УВКБ ООН в Судане.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета сообщила BBC, что с момента взятия города на спутниковых снимках видны груды тел массово казненных или расстрелянных снайперами. В посте, опубликованном на сайте X, исполнительный директор исследовательской группы рассказал, как он был потрясен тем, что на спутниковых снимках видны "очевидные пятна крови".

Ужас, масштаб и скорость убийств, которые происходят сейчас, не похожи ни на что, что я видел за четверть века своей карьеры

- Натаниэль Рэймонд рассказал Би-би-си.

В этой напряженной обстановке правительство Судана приняло решение выслать из страны Лорана Букера, директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Судане, и Саманту Чаттарадж, координатора ВПП по оказанию чрезвычайной помощи в Судане. У сотрудников ООН было 72 часа, чтобы покинуть страну. Правительство пока не объяснило свое решение.

Судан погрузился в хаос 15 апреля 2023 года, когда напряженные отношения между армией и RSF переросли в открытые военные действия по всей стране. С тех пор погибло не менее 24 000 человек и около 13 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, четыре миллиона из которых бежали в соседние страны.

По данным агентства ООН по делам детей, до воскресного нападения в Аль-Фашире находилось 260 тысяч мирных жителей, половина из которых - дети, оказавшиеся в ловушке и живущие в “отчаянных условиях”. Уже более 550 дней город находится в осаде.

Доставка гуманитарной помощи в город заблокирована. Запасы продуктов и медикаментов полностью иссякли. От 2500 до 3000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за последних боевых действий, перебравшись в районы, откуда они могли бы снова бежать в другие районы Северного Дарфура.