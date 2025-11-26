Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пожар в жилом комплексе Гонконга: не менее 13 погибших

Пожарные работают над тушением пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По на Новых территориях Гонконга, 26 ноября 2025 года.
Пожарные работают над тушением пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По на Новых территориях Гонконга, 26 ноября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
В результате пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли по меньшей мере 13 человек, ещё 15 получили ранения. Огонь быстро распространился по бамбуковым строительным лесам, что привело к эвакуации 700 жителей.

Не менее 13 человек погибли в среду в результате пожара в жилом комплексе Гонконга, охватившего 7 многоквартирных домов, окружённых бамбуковыми строительными лесами.

По данным властей, 9 человек скончались на месте происшествия, ещё четверо умерли после доставки в больницу. По меньшей мере 15 человек получили ранения, около 700 жителей были эвакуированы во временные убежища.

Пожар вспыхнул днём в районе Тай По на Новых территориях и быстро распространился по строительным лесам и защитной сетке, покрывавшей фасады зданий.

На видеозаписях видно, как с наступлением темноты из окон нескольких зданий вырываются языки пламени и поднимается густой дым. Пожарные тушили огонь с использованием автолестниц, а власти повысили уровень тревоги до 5-го - максимального.

Пожарные тушат огонь, вспыхнувший в Wang Fuk Court, жилом комплексе в районе Tai Po на Новых территориях Гонконга, 26 ноября 2025 г.
Пожарные тушат огонь, вспыхнувший в Wang Fuk Court, жилом комплексе в районе Tai Po на Новых территориях Гонконга, 26 ноября 2025 г. AP Photo

Департамент пожарной охраны задействовал 128 специализированных автомобилей и 57 машин скорой помощи. По словам директора службы Энди Юнга, среди погибших оказался один сотрудник пожарной команды, ещё один проходит лечение от теплового истощения.

Полиция получила многочисленные сообщения о людях, оказавшихся в ловушке внутри зданий. Член районного совета Тай По Ло Хиу‑фунг сообщил телеканалу TVB, что большинство пострадавших, вероятно, были пожилыми жителями.

Жилой комплекс состоит из 8-ми блоков, включающих почти 2000 квартир, где проживают около 4800 человек, согласно официальным данным. Власти района открыли временные убежища для эвакуированных.

Дым после пожара в Wang Fuk Court, жилом комплексе в районе Tai Po на Новых территориях Гонконга 26 ноября 2025 года.
Дым после пожара в Wang Fuk Court, жилом комплексе в районе Tai Po на Новых территориях Гонконга 26 ноября 2025 года. AP Photo

"Я перестал думать о своей собственности, - рассказал телеканалу TVB один из жителей. - Смотреть на то, как она горит, было очень обидно".

Тай По - это пригородный район на севере Новых территорий, недалеко от границы с Шэньчжэнем.

Бамбуковые леса по-прежнему широко используются в Гонконге при строительстве и ремонте. Однако в начале этого года правительство объявило о том, что начнёт постепенно отказываться от их использования в общественных проектах из соображений безопасности.

