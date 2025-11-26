Пожар в жилом комплексе Гонконга: не менее 13 погибших

В результате пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли по меньшей мере 13 человек, ещё 15 получили ранения. Огонь быстро распространился по бамбуковым строительным лесам, что привело к эвакуации 700 жителей.
Не менее 13 человек погибли в среду в результате пожара в жилом комплексе Гонконга, охватившего 7 многоквартирных домов, окружённых бамбуковыми строительными лесами.
По данным властей, 9 человек скончались на месте происшествия, ещё четверо умерли после доставки в больницу. По меньшей мере 15 человек получили ранения, около 700 жителей были эвакуированы во временные убежища.
Пожар вспыхнул днём в районе Тай По на Новых территориях и быстро распространился по строительным лесам и защитной сетке, покрывавшей фасады зданий.
На видеозаписях видно, как с наступлением темноты из окон нескольких зданий вырываются языки пламени и поднимается густой дым. Пожарные тушили огонь с использованием автолестниц, а власти повысили уровень тревоги до 5-го - максимального.
Департамент пожарной охраны задействовал 128 специализированных автомобилей и 57 машин скорой помощи. По словам директора службы Энди Юнга, среди погибших оказался один сотрудник пожарной команды, ещё один проходит лечение от теплового истощения.
Полиция получила многочисленные сообщения о людях, оказавшихся в ловушке внутри зданий. Член районного совета Тай По Ло Хиу‑фунг сообщил телеканалу TVB, что большинство пострадавших, вероятно, были пожилыми жителями.
Жилой комплекс состоит из 8-ми блоков, включающих почти 2000 квартир, где проживают около 4800 человек, согласно официальным данным. Власти района открыли временные убежища для эвакуированных.
"Я перестал думать о своей собственности, - рассказал телеканалу TVB один из жителей. - Смотреть на то, как она горит, было очень обидно".
Тай По - это пригородный район на севере Новых территорий, недалеко от границы с Шэньчжэнем.
Бамбуковые леса по-прежнему широко используются в Гонконге при строительстве и ремонте. Однако в начале этого года правительство объявило о том, что начнёт постепенно отказываться от их использования в общественных проектах из соображений безопасности.