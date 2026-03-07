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Самолет, предназначанный для объявленной США "массированной бомбардировки" Ирана, уже находится в Великобритании

Бомбардировщик B-1 Lancer, также известный как Bone
Бомбардировщик B-1 Lancer, также известный как Bone Авторское право  Por United States Air Force photo by Staff Sgt. Bennie J. Davis III - [1], [2], Dominio público
Авторское право Por United States Air Force photo by Staff Sgt. Bennie J. Davis III - [1], [2], Dominio público
By Jesús Maturana
Опубликовано
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Стратегический бомбардировщик B-1 Lancer приземлился на базе RAF Fairford в Англии после того, как испанское правительство запретило США использовать базы Рота и Морон для военных операций против Ирана. На что он способен?

Правительство Испании решило запретить использование армии США своих баз, сославшись на статью двустороннего оборонного соглашения с Вашингтоном, которая позволяет это сделать, если военная операция не соответствует договору или Уставу ООН. Администрации Трампа пришлось провести реорганизацию.

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В пятницу один из самых известных бомбардировщиков ВВС США B-1 Lancer приземлился на базе RAF Fairford в британском Глостершире. 1 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил использовать базы Королевских ВВС для уничтожения на месте иранских ракет, которые могут угрожать британским гражданам или интересам. Лондон предоставил две базы: Фэрфорд на юго-западе Англии и Диего-Гарсия в Индийском океане.

Великобритания формально не участвует в американо-израильских ударах по Ирану, начатых в прошлую субботу, но ее вклад растет. Стармер поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы подтвердить британскую поддержку Саудовской Аравии "в случае необходимости".

Кроме того, Лондон объявил о развертывании вертолетов Wildcat, способных бороться с беспилотниками, и эсминца HMS Dragon для защиты своих военных баз на Кипре, после того как ранним утром в понедельник беспилотник Shahed атаковал базу в Акротири.

Что такое B-1 Lancer и на что он способен

Изображение нижней части B-1 Lancer (архивное изображение)
Изображение нижней части B-1 Lancer (архивное изображение) Por http://www.dodmedia.osd.mil

Rockwell B-1 Lancer, прозванный пилотами "Bone", от англо-саксонского произношения "B-One", - дальний сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, разработанный для ВВС США. Он поступил на вооружение в 1986 году и остается самым быстрым бомбардировщиком в американском арсенале.

  • Размеры и вес: длина 44,5 метра, вес пустого самолета около 86 тонн, максимальная взлетная грузоподъемность более 216 тонн.
  • Скорость и дальность: скорость превышает 1 448 км/ч (примерно 1,25 Маха), а дальность полета без дозаправки в полете составляет более 9 400 км, что делает его средством глобального проецирования.
B-1 Lancer в конфигурации сверхзвукового полета
B-1 Lancer в конфигурации сверхзвукового полета Por U.S. Air Force photo by Master Sgt. Robert W. Valenca - http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/041008-F-1789V-005.jpg, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140077
  • Грузоподъемность: имеет три внутренних отсека с общей полезной нагрузкой до 56 700 килограммов. Он может нести до 24 крылатых ракет AGM-86B или AGM-158 JASSM, бомб семейства JDAM с GPS-наведением, кассетных бомб и крупнотоннажных обычных боеприпасов.
  • Электронные системы: оснащен радаром AN/APQ-164 для навигации и захвата целей, системами GPS и инерциальной навигации, а также комплексом средств радиоэлектронной борьбы, включающим глушилки, радиолокационные оповещения и системы ложных целей для нейтрализации вражеской противовоздушной обороны.
  • Экипаж: четыре человека (два пилота и два оператора систем вооружения).
Изображение кабины пилота самолета Rockwell B-1 Lancer
Изображение кабины пилота Rockwell B-1 Lancer Dominio público

B-1 принимал участие в операциях в Ираке, Афганистане и Сирии. Его конструкция с крыльями изменяемой геометрии, которые складываются в полете для снижения аэродинамического сопротивления на высокой скорости, визуально отличает его от других американских бомбардировщиков, таких как B-2 и B-52.

От Великобритании до Ирана: сроки, расстояния и варианты ударов

База RAF Fairford находится примерно в 5 500 километрах от центра Ирана. При дальности полета без дозаправки более 9400 километров B-1 Lancer может преодолеть это расстояние в одну сторону и вернуться на безопасную территорию, хотя и не обязательно в Фэрфорд, без необходимости дозаправки в полете. Запас хода невелик, но достаточен для глубоких ударных миссий с маршрутами, избегающими спорного воздушного пространства.

На дозвуковой крейсерской скорости, примерно 900 км/ч, чтобы оптимизировать расход топлива, перелет из юго-западной Англии в северный Иран займет чуть более шести часов. При максимальной сверхзвуковой скорости это время сократится до четырех часов, хотя такая скорость полета увеличивает расход топлива и уменьшает запас хода.

С одной дозаправкой в полете, над восточным Средиземноморьем или где-то над Аравийским морем, в зависимости от выбранного маршрута, дальность полета не будет ограничением.

Бомбардировщик B-1 пролетает над Афганистаном, 2008 год (фото из файла)
Бомбардировщик B-1 пролетает над Афганистаном, 2008 год (фото из архива) Por U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon - Dominio público

При таком сценарии самолет может пролететь практически над любой точкой иранской территории, включая такие ядерные объекты, как Фордо, построенный под землей в провинции Кум, или Натанз в центральном Иране. Оба объекта входят в число целей, которые военные аналитики называют приоритетными в гипотетических операциях по нейтрализации.

Полезная нагрузка в виде крылатой ракеты JASSM-ER с дальностью полета более 900 километров добавляет еще один уровень тактической гибкости: B-1 не нужно будет входить в воздушное пространство Ирана, чтобы доставить оружие.

Он может сделать это из Персидского залива, Оманского моря или даже с позиций над Ираком или Саудовской Аравией, если эти страны разрешат пролет. Это снижает уязвимость самолета для иранских систем ПВО, включающих ракеты С-300 российского производства и собственные варианты, такие как Bavar-373.

База Диего-Гарсия в Индийском океане, также предоставленная Лондоном США, предлагает вторую стартовую площадку примерно в 2700 километрах к югу от Ирана, что сделает B-1, размещенный там, более прямой угрозой с большей маневренностью над воздушным пространством Персидского залива.

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