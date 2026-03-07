Правительство Испании решило запретить использование армии США своих баз, сославшись на статью двустороннего оборонного соглашения с Вашингтоном, которая позволяет это сделать, если военная операция не соответствует договору или Уставу ООН. Администрации Трампа пришлось провести реорганизацию.

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В пятницу один из самых известных бомбардировщиков ВВС США B-1 Lancer приземлился на базе RAF Fairford в британском Глостершире. 1 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил использовать базы Королевских ВВС для уничтожения на месте иранских ракет, которые могут угрожать британским гражданам или интересам. Лондон предоставил две базы: Фэрфорд на юго-западе Англии и Диего-Гарсия в Индийском океане.

Великобритания формально не участвует в американо-израильских ударах по Ирану, начатых в прошлую субботу, но ее вклад растет. Стармер поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы подтвердить британскую поддержку Саудовской Аравии "в случае необходимости".

Кроме того, Лондон объявил о развертывании вертолетов Wildcat, способных бороться с беспилотниками, и эсминца HMS Dragon для защиты своих военных баз на Кипре, после того как ранним утром в понедельник беспилотник Shahed атаковал базу в Акротири.

Что такое B-1 Lancer и на что он способен

Изображение нижней части B-1 Lancer (архивное изображение) Por http://www.dodmedia.osd.mil

Rockwell B-1 Lancer, прозванный пилотами "Bone", от англо-саксонского произношения "B-One", - дальний сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, разработанный для ВВС США. Он поступил на вооружение в 1986 году и остается самым быстрым бомбардировщиком в американском арсенале.

Размеры и вес: длина 44,5 метра, вес пустого самолета около 86 тонн, максимальная взлетная грузоподъемность более 216 тонн.

длина 44,5 метра, вес пустого самолета около 86 тонн, максимальная взлетная грузоподъемность более 216 тонн. Скорость и дальность: скорость превышает 1 448 км/ч (примерно 1,25 Маха), а дальность полета без дозаправки в полете составляет более 9 400 км, что делает его средством глобального проецирования.

B-1 Lancer в конфигурации сверхзвукового полета Por U.S. Air Force photo by Master Sgt. Robert W. Valenca - http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/041008-F-1789V-005.jpg, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140077

Грузоподъемность: имеет три внутренних отсека с общей полезной нагрузкой до 56 700 килограммов. Он может нести до 24 крылатых ракет AGM-86B или AGM-158 JASSM, бомб семейства JDAM с GPS-наведением, кассетных бомб и крупнотоннажных обычных боеприпасов.

имеет три внутренних отсека с общей полезной нагрузкой до 56 700 килограммов. Он может нести до 24 крылатых ракет AGM-86B или AGM-158 JASSM, бомб семейства JDAM с GPS-наведением, кассетных бомб и крупнотоннажных обычных боеприпасов. Электронные системы: оснащен радаром AN/APQ-164 для навигации и захвата целей, системами GPS и инерциальной навигации, а также комплексом средств радиоэлектронной борьбы, включающим глушилки, радиолокационные оповещения и системы ложных целей для нейтрализации вражеской противовоздушной обороны.

оснащен радаром AN/APQ-164 для навигации и захвата целей, системами GPS и инерциальной навигации, а также комплексом средств радиоэлектронной борьбы, включающим глушилки, радиолокационные оповещения и системы ложных целей для нейтрализации вражеской противовоздушной обороны. Экипаж: четыре человека (два пилота и два оператора систем вооружения).

Изображение кабины пилота Rockwell B-1 Lancer Dominio público

B-1 принимал участие в операциях в Ираке, Афганистане и Сирии. Его конструкция с крыльями изменяемой геометрии, которые складываются в полете для снижения аэродинамического сопротивления на высокой скорости, визуально отличает его от других американских бомбардировщиков, таких как B-2 и B-52.

От Великобритании до Ирана: сроки, расстояния и варианты ударов

База RAF Fairford находится примерно в 5 500 километрах от центра Ирана. При дальности полета без дозаправки более 9400 километров B-1 Lancer может преодолеть это расстояние в одну сторону и вернуться на безопасную территорию, хотя и не обязательно в Фэрфорд, без необходимости дозаправки в полете. Запас хода невелик, но достаточен для глубоких ударных миссий с маршрутами, избегающими спорного воздушного пространства.

На дозвуковой крейсерской скорости, примерно 900 км/ч, чтобы оптимизировать расход топлива, перелет из юго-западной Англии в северный Иран займет чуть более шести часов. При максимальной сверхзвуковой скорости это время сократится до четырех часов, хотя такая скорость полета увеличивает расход топлива и уменьшает запас хода.

С одной дозаправкой в полете, над восточным Средиземноморьем или где-то над Аравийским морем, в зависимости от выбранного маршрута, дальность полета не будет ограничением.

Бомбардировщик B-1 пролетает над Афганистаном, 2008 год (фото из архива) Por U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon - Dominio público

При таком сценарии самолет может пролететь практически над любой точкой иранской территории, включая такие ядерные объекты, как Фордо, построенный под землей в провинции Кум, или Натанз в центральном Иране. Оба объекта входят в число целей, которые военные аналитики называют приоритетными в гипотетических операциях по нейтрализации.

Полезная нагрузка в виде крылатой ракеты JASSM-ER с дальностью полета более 900 километров добавляет еще один уровень тактической гибкости: B-1 не нужно будет входить в воздушное пространство Ирана, чтобы доставить оружие.

Он может сделать это из Персидского залива, Оманского моря или даже с позиций над Ираком или Саудовской Аравией, если эти страны разрешат пролет. Это снижает уязвимость самолета для иранских систем ПВО, включающих ракеты С-300 российского производства и собственные варианты, такие как Bavar-373.

База Диего-Гарсия в Индийском океане, также предоставленная Лондоном США, предлагает вторую стартовую площадку примерно в 2700 километрах к югу от Ирана, что сделает B-1, размещенный там, более прямой угрозой с большей маневренностью над воздушным пространством Персидского залива.