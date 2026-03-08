Ответ ОАЭ на иранские атаки: рассказывает высокопоставленный чиновник

В то время как иранские беспилотники и ракеты нацелены на районы Персидского залива, Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что защищают свою территорию и работают над тем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение конфликта по региону.

В воскресенье израильские СМИ сообщили, что ОАЭ впервые с начала конфликта атаковали Иран. По их данным, силы ОАЭ ударили по иранскому заводу по опреснению воды. Однако власти Объединенных Арабских Эмиратов эту информацию опровергли.

Накануне в ходе брифинга для Euronews и некоторых СМИ в Абу-Даби эмиратские чиновники заявили, что страна готовилась к нестабильности задолго до последней эскалации.

"Мы готовились. Не ожидая войны, но готовясь к чрезвычайным ситуациям, подобным той, с которой мы столкнулись сегодня. ОАЭ - страна, которая готовится, и мы уже давно готовимся к этому, потому что нам известна ситуация в регионе. Мы готовились с точки зрения запасов продовольствия, объектов и так далее", - сказал один из официальных представителей ОАЭ.

Эти высказывания дают редкое представление о том, как страна предвидела возможность более широкого регионального кризиса, даже когда она продолжала дипломатическое взаимодействие с Тегераном.

"Мы ведем себя с Ираном очень, скажем так, конструктивно, вместе с другими странами Персидского залива", - сказал чиновник.

Черный дым поднимается от склада в промышленной зоне города Шарджа, 1 марта 2026 года AP Photo

Несмотря на все эти приготовления, масштаб атак стал шоком.

"То, что мы увидели, - это то, чего мы не ожидали. Время показало, что мы были готовы к этому, но мы определенно этого не ожидали. Мы не думали, что Иран будет рисковать отношениями со всеми своими соседями", - сказал чиновник.

По словам чиновников, сейчас ОАЭ сосредоточены на защите своего населения и инфраструктуры, а также на сдерживании более широкого конфликта.

"ОАЭ хотят, чтобы иранская агрессия против некомбатантов - стран Персидского залива - закончилась немедленно", - сказал чиновник.

По всему ОАЭ и соседним странам Персидского залива системы противовоздушной обороны перехватывают входящие угрозы.

Полицейская машина блокирует улицу, ведущую к консульству США, после того как иранский беспилотник нанес удар по парковке у комплекса, 4 марта 2026 года. AP Photo

"Иранская стратегия заключается в том, чтобы попытаться создать хаос в регионе, но они не ожидали, что противовоздушная оборона в Персидском заливе будет работать так хорошо. Наша противовоздушная оборона проделала огромную работу. У нас многоуровневая система", - сказал чиновник.

В этих оборонительных операциях также участвовали международные партнеры.

"Я должен сказать, что французская поддержка была просто великолепной. Вы знаете, их "Рафали" появились у нас с первого дня; они с первого дня заключили с нами соглашение. Они участвуют в нашем постоянном воздушном патрулировании, сбивают ракеты, уничтожают беспилотники и т.д. Это то, что продемонстрировали французы во время нападения хуситов в 2021 году. И в этот раз это тоже сработало", - сказал чиновник.

Власти говорят, что приоритетом остается защита страны при сохранении стабильности в экономике и повседневной жизни.

"Мы будем продолжать защищать страну, защищать всех, кто здесь находится, и следить за тем, чтобы постепенно мы возвращались к нормальной жизни. Мы видим больше рейсов. Но количество рейсов все еще не достигло того уровня, который был раньше. Мы все еще видим, что некоторые порты движутся", - сказал чиновник.

В то же время чиновники предупреждают, что теракты могут изменить подход региона к переговорам с Ираном в будущем.

"Любые новые переговоры с Ираном больше не будут ограничиваться ядерным аспектом. Ракеты теперь в центре внимания, потому что ракеты теперь не рассматриваются как средство самообороны", - сказал чиновник.

Хотя ОАЭ подчеркивают необходимость обороны и сдерживания, чиновники также говорят, что страна не хочет, чтобы конфликт расширялся.

"В регионе, где происходят конфликты, мы часто видим, что конфликт на самом деле не решает проблем, критических проблем", - сказал чиновник.

Люди переходят улицу в центре Дубая, 7 марта 2026 года AP Photo

"Любая эскалация вызывает беспокойство. Мы хотим сдержать войну. Мы не хотим, чтобы война расширялась. Мы хотим начать с иранцев, чтобы они поняли, что они не помогают себе, нападая на весь свой район, и остановились на этом. И это, на мой взгляд, также откроет больше возможностей для активного посредничества".

ОАЭ также провели четкое различие между иранским правительством и иранским народом.

"У нас есть очень четкое определение между иранским режимом и иранцами", - сказал чиновник.

Но политические последствия терактов могут остаться надолго после того, как утихнет непосредственный кризис.

"Я не говорю, что отношения между странами Персидского залива и Ираном не восстановятся, потому что в конце концов вы соседи, но это создает огромную брешь в доверии, которая, на мой взгляд, сохранится на десятилетия вперед", - сказал чиновник.

Легковой транспорт движется по главной дороге в центре Дубая, 7 марта 2026 года AP Photo

Несмотря на неопределенность, вызванную конфликтом, чиновники считают, что экономические и социальные основы страны останутся сильными, когда кризис в конце концов закончится.

"Я думаю, что ОАЭ сильны фундаментальными показателями. В конечном счете, в конце концов, эта война закончится, и я считаю, что она закончится скорее рано, чем поздно. Но формальное окончание войны может занять немного больше времени. Думаю, что тогда вы увидите, что фундаментальные факторы начнут действовать. ОАЭ - это привлекательное общество, это стабильное общество, это динамичная экономика, экономика возможностей. Налоговый режим в ОАЭ остается одним из самых привлекательных. Условия для ведения бизнеса, своего рода социальные и экономические предпосылки ОАЭ, по-прежнему остаются одними из самых привлекательных в регионе, и так далее, и тому подобное. Так что, с этой точки зрения, я думаю, что фундаментальные основы есть, и они будут работать", - сказал чиновник.

Для ОАЭ и их соседей по Персидскому заливу ближайшие недели могут определить, сохранится ли конфронтация с Ираном или перерастет в более широкий региональный кризис. По словам официальных лиц, их внимание по-прежнему сосредоточено на обороне, стабильности и предотвращении дальнейшей эскалации.