Германия должна взять на себя руководство НАТО в будущем, считают США

Министр обороны США Пит Хегсет и Борис Писториус во время двусторонней встречи в рамках министерской встречи НАТО в Брюсселе, 12 февраля 2025 г.
Министр обороны США Пит Хегсет и Борис Писториус во время двусторонней встречи в рамках министерской встречи НАТО в Брюсселе, 12 февраля 2025 г. Авторское право  Johanna Geron/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Johanna Geron/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Shona Murray & Johanna Urbancik
Опубликовано Последние обновления
Ведущую роль в НАТО традиционно играют американцы. В настоящее время в высших кругах ведутся дискуссии об изменении этого положения в будущем. Возможно ли лидерство в альянсе Германии?

США высказали пожелание, чтобы Германия взяла на себя командование силами НАТО в Европе. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на Берлинской конференции по безопасности.

"Я с нетерпением жду того дня, когда представитель Германии приедет в США и скажет, что Германия готова занять пост верховного главнокомандующего союзными войсками (SACEUR)", - сказал Уитакер. Хотя он признал, что "до этого еще далеко", он, тем не менее, с нетерпением ждет этих переговоров, сообщает британская Telegraph.

Постпред США в НАТО Мэттью Уитакер на заседании контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года
Постпред США в НАТО Мэттью Уитакер на заседании контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

По словам Уитакера, США хотят, чтобы военные силы Европы были бы на одном уровне с США. Он назвал это "амбициозной целью, к которой все должны стремиться".

Источник в США, знакомый с ситуацией, сообщил Euronews, что Уитакер - "человек, придерживающийся традиционных американских взглядов на НАТО", поэтому его заявление стало неожиданным. Тем не менее, "администрация Трампа намекала на это еще несколько месяцев назад".

Еще один источник в НАТО сообщил Euronews, что "комментарии Уитакера соответствуют американским заявлениям о том, что безопасность Европы находится в руках европейцев".

Представитель министерства обороны одной из стран НАТО заявил, что не видит "как и почему" США могли бы отказаться (SACEUR), поскольку это жизненно важно для интересов США и их глобального влияния. Однако источник отметил, что США, несомненно, отходят от европейской безопасности.

"Отказ от SACEUR был бы практически очень сложен", — добавил собеседник.

Риски преждевременного вывода войск на фоне войны в Украине

Недавно опубликованный мирный план США и России из 28 пунктов, в котором излагались условия прекращения войны в Украине, был воспринят как ещё один признак того, что Вашингтон, возможно, стремится в долгосрочной перспективе отказаться от своей руководящей роли в НАТО.

Выступая для немецкого телеканала, эксперт по безопасности доктор Клаудия Майор назвала этот план "деамериканизацией НАТО", отметив, что в нём США предстают не столько активным членом альянса, сколько посредником между НАТО и Россией.

Источник из США сообщил Euronews, что "с философской точки зрения с этим трудно поспорить", поскольку "это может иметь смысл" в долгосрочной перспективе. В то же время источник предупредил, что, учитывая "нестабильность" и "безумие" войны в Украине, сейчас неподходящее время для выхода американцев из НАТО.

По мнению эксперта по вопросам безопасности, профессора Мюнхенского университета бундесвера доктора Карло Масала, это связано с желанием американцев "постепенно отказаться от роли лидера".

"Прежде всего, важно отметить, что это заявление было перспективным и не предполагало, что Германия должна взять на себя управление завтра, а скорее в более длительной перспективе", — сказал Масала в интервью Euronews.

Немецкий SACEUR

Традиционно с момента основания альянса пост верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе (SACEUR) занимает американский генерал или адмирал. Однако это не закреплено в виде директивы или закона - скорее, это считается политическим и историческим соглашением.

В настоящее время пост Верховного главокомандующего объединенными силами в Европе занимает генерал ВВС США Алексус Г. Гринкевич. Он же руководит Европейским командованием вооруженных сил США.

Министр обороны США Хегсет беседует с генсекретарем НАТО Рютте и Главнокомандующим объединёнными силами в Европе Гринкевичем, 15 октября 2025 г.
Министр обороны США Хегсет беседует с генсекретарем НАТО Рютте и Главнокомандующим объединёнными силами в Европе Гринкевичем, 15 октября 2025 г. Omar Havana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

По мнению Масала, немецкий – или, в более широком смысле, европейский – SACEUR больше не будет командовать американскими войсками.

В настоящее время Европейское командование США сообщает о примерно 78 000 американских военнослужащих, находящихся в Европе. В прошлом месяце численность американских войск в Румынии была сокращена с 4 000 до примерно 1 000.

Планы сокращения американских войск в Европе относятся к первому президентскому сроку Трампа. "Как ни странно, численность постоянно дислоцированных в Германии войск в то время фактически увеличилась", — пояснил офицер армии США и бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес в интервью Euronews.

Сейчас "администрация, похоже, более решительно настроена на сокращения", – добавил Ходжес. По его словам то, что сейчас США имеют в Европе (численность американских военных), не нужно в Тихоокеанском регионе, но все равно может быть сокращено, чтобы высвободить деньги и ресурсы.

Германия как двигатель перевооружения Европы

После вторжения России в Украину в 2022 году, и возвращения Трампа к власти Европа разработала план перевооружения. Будущие расходы на оборону, превышающие один процент от валового внутреннего продукта (ВВП) Германии, не подпадают под долговын ограничения, а с января 2026 года молодые люди снова будут подлежать призыву.

Цель — сделать вооружённые силы Германии "боеспособными" — требование, неоднократно озвучиваемое министром обороны Борисом Писториусом (СДПГ).

Церемония приясги в Берлине, 20 июля 2025 года.
Церемония приясги в Берлине, 20 июля 2025 года. ©Bundeswehr/Torsten Kraatz

Масала считает, что Германия в настоящее время является единственной страной в Европе, способной продвигать "всю эту политику перевооружения" благодаря имеющимся финансовым ресурсам.

"Так или иначе, мы входим в новую военно-политическую роль", — заявил эксперт по безопасности, признавший, однако, что Берлин "ещё не до конца это осознал".

Как стало известно Euronews, в НАТО такой сценарий в настоящее время не обсуждается. "Мы не обсуждаем, как это будет работать, потому что это просто не имеет значения", — говорится в сообщении.

Однако, по словам Масалы, немецкий SACEUR не помог бы европеизации НАТО, "потому что вся эта управленческая функция, которую выполняет НАТО в отношении европейских вооруженных сил, в основном осуществляется американцами".

"То есть, просто заменить кого-то на верху не поможет, если американцы действительно будут постепенно выходить из НАТО, в том числе и в отношении своего персонала", — добавляет Масала. По-прежнему будет нужна страна, которая сможет заменить США. По его мнению, останутся только Великобритания и Германия.

"Однако в конечном итоге можно сказать, что это заявление — это желание — является своего рода взглядом в будущее. Американцы сократят свое участие — я думаю, этого следует ожидать", — полагает эксперт.

Общего выхода США из НАТО не ожидается, как стало известно Euronews из источников в Министерстве обороны Литвы. США по-прежнему будут нуждаться в своём глобальном влиянии, отмечают они. Тем не менее, давление на Европу с требованием активизировать усилия по обеспечению своей обороны сохраняется.

