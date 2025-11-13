Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Страны Северной Европы и Балтии выделят €430 млн на закупку оружия для Украины

Солдаты отрабатывают военные навыки на полигоне под Купянском в Харьковской области, 9 ноября 2025 года.
Солдаты отрабатывают военные навыки на полигоне под Купянском в Харьковской области, 9 ноября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Согласно инициированной блоком НАТО программе PURL, европейские союзники будут закупать у США вооружения для их дальнейшей передачи Украине.

Страны Северной Европы и Балтии заявили, что профинансируют поставки военного оборудования и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов (430 миллионов евро), объявил НАТО в четверг.

Комплект приобретут у США в рамках инициативы североатлантического альянса "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL) на средства Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

"Наши союзники из Северных и Балтийских стран готовы профинансировать ещё один пакет критически важного военного оборудования для Украины", - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Эти вооружения чрезвычайно важны, поскольку в Украине начинается зима. Союзники по НАТО будут продолжать поставлять необходимые ей оборудование и материалы", - заверил он.

Программа PURL была анонсирована в июле самим Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Называя усилия Европы по урегулированию конфликта недостаточными, Белый дом требовал от неё взять на себя больше ответственности за безопасность соседней Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на промышленном форуме НАТО в Бухаресте, 6 ноября 2025 года.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на промышленном форуме НАТО в Бухаресте, 6 ноября 2025 года AP Photo

По условиям нового финансового соглашения, 17 стран, в основном европейских, обязуются закупать оружие американского производства для его передачи Украине.

Задача - обеспечить налаженное поступление летальной и нелетальной помощи, в том числе - систем противовоздушной обороны.

PURL - это ключ к реализации плана Европы и Канады, по которому они должны взять на себя большую часть бремени по поддержке Украины, продолжающей защищаться от России.

В июле и августе объём военной помощи Запада Киеву сократился на 43 % по сравнению с первым полугодием, согласно новым данным Кильского университета, который специализируется на это теме.

"По схеме PURL мы получим средства противовоздушной обороны- это не только наступление. Мы покупаем ракеты и средства ПВО, чтобы экономить энергию", - написал украинский президент Владимир Зеленский в четверг в своём посте на сайте X.

Фон дер Ляйен: "Путин думает, что сможет нас пересидеть"

Тем временем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что ЕС выделит Украине кредит в размере 6 миллиардов евро, и пообещала Киеву ещё больше денег.

"Мы покроем финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет", - сказала она, выступая в Европарламенте.

ЕС и другие иностранные партнёры продолжают выделять средства Украине, где наступают зимние холода. Россия все предыдущие годы войны, в этот период особенно сильно била по украинской энергоинфраструктуре и уже умножила атаки на неё.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает в Европейском парламенте в Брюсселе, 12 ноября 2025 года.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает в Европейском парламенте в Брюсселе, 12 ноября 2025 года AP Photo

Евросоюз изучает возможности привлечения дополнительных средств для Украины - либо путём ареста замороженных российских активов, либо за счёт рынков капитала, либо новым механизмом, по которому страны блока смогут самостоятельно привлекать финансы.

Российский лидер "думает, что сможет нас пересидеть", - сказала фон дер Ляйен.

"И это явный просчёт", - добавила она. "Поэтому сейчас настал момент, чтобы с новым напором пресечь циничную попытку Путина выиграть время и усадить его за стол переговоров".

Дополнительные источники • AP

