Стоит ли использовать вертолеты Black Hawk для медицинской эвакуации?

Две недели назад министр национальной обороны Нуну Мелу объявил в парламенте, что правительство собирается закупить еще четыре вертолета Black Hawk ("Черный ястреб") американского производства для ВВС Португалии (FAP), которые будут использоваться, в частности, для оказания помощи в "чрезвычайных медицинских ситуациях".

В своем вступительном слове, произнесенном в рамках специальных слушаний по проекту государственного бюджета на следующий год, министр заявил, что вертолеты будут "поставлены к концу августа 2026 года".

Это заявление вызвало критику со стороны Профсоюза специалистов по оказанию неотложной догоспитальной помощи (STEPH), который счел вертолет непригодным в гражданских миссиях, выполняемых Национальным институтом скорой медицинской помощи (INEM).

Black Hawk, оснащенный двумя двигателями мощностью почти 2 000 лошадиных сил, может перевозить 12 пассажиров и предназначен для выполнения широкого спектра функций, включая "реагирование на чрезвычайные ситуации", как утверждает Lockheed Martin, материнская компания Sikorsky, производителя вертолета.

Признавая достоинства вертолета для военных целей, глава STEPH Руй Лазару, с которым беседовал Euronews, отмечает, что "Черный ястреб" не подходит для экстренных медицинских случаев, "прежде всего из-за его размеров и веса". Другим негативным фактором, по его словам, является "время, необходимое для взлета".

"Хотя в последние месяцы вертолет поддерживал INEM в оказании неотложной медицинской помощи, у него есть серьёзные ограничения. Если бы эта американская модель была пригодна для оказания неотложной медицинской помощи, её использовали бы в Соединённых Штатах, а это совсем не так", - подчеркивает Руй Лазару.

Глава STEPH добавляет, что размер вертолета влияет на маневренность спасателей и их способность добираться до больниц, что сказывается на скорости и эффективности помощи.

Например, в муниципалитете в глубине страны, если в деревне произошла авария трактора, "Черный ястреб" должен приземлиться на футбольном поле в центре города и проделать остаток пути, который может занять 40-50 минут, на машине скорой помощи, чтобы забрать пострадавшего и затем доставить его к вертолету", - отмечает он. С другой стороны, модель вертолета, обслуживающего INEM, "меньше" и требует "меньше места", что позволяет ему "приземляться на месте происшествия, прямо рядом с пострадавшими".

Руй Лазару приводит пример того, что происходит в Великобритании или США, где вертолеты той же модели, что и в Португалии (Airbus H145), работают в непосредственной близости от людей.

"Несколько раз он приземлялся возле домов людей, и медицинская бригада забирала пострадавшего и доставляла его в больницу. В случае с "Черным ястребом" это немыслимо", - говорит он.

Министр отвечает на доклад INEM

Министр национальной обороны настаивает на том, что вертолеты Black Hawk способны принимать участие в экстренных медицинских операциях, ссылаясь на отчет INEM, в котором эти летательные аппараты высоко оцениваются за их "универсальность".

"Это отличный выбор для операций по медицинской эвакуации благодаря своим исключительным возможностям и универсальности", - гласит выдержка из отчета INEM, показанная Нуну Мелу в посте в социальной сети X.

В документе, по словам министра, "по большинству позиций Black Hawk U60 "полностью удовлетворяет" или "превосходит ожидаемые стандарты".

В докладе, о котором идет речь, утверждает президент STEPH, "сравниваются только воздушные ресурсы португальских ВВС".

"В нем даже сравниваются средние и тяжелые воздушные суда. Когда мы хотим выбрать модель для службы скорой помощи, мы должны рассмотреть все, что может предложить рынок, как военный, так и гражданский", - говорит Руй Лазару, объясняя, что отчет был запрошен "в то время, когда ВВС начали оказывать поддержку INEM, учитывая их неспособность гарантировать работу с использованием гражданской авиации".

Гражданская и военная сертификация

Вертолеты Black Hawk могут приземляться только на одном из семи госпитальных вертодромов, сертифицированных для этого типа операций, сообщила на прошлой неделе газета Público со ссылкой на источник из Национального управления гражданской авиации (ANAC), согласно которому только взлетно-посадочная полоса госпиталя Браги соответствует требованиям.

Однако министр национальной обороны гарантирует, что "Черные ястребы" исключены из гражданского измерения, контролируемого ANAC, и могут проводить спасательные операции на всех вертолетных площадках больниц в соответствии с сертификатом, выданным Национальным управлением по аэронавтике (AAN), подчеркивая, что они уже делали это несколько раз.

По данным Euronews, военные вертолеты могут приземляться в любом месте, включая вертолетные площадки госпиталей, если командир экипажа на борту считает, что для посадки есть безопасные условия и причина.

Тот же источник уточнил, что военнослужащие ВВС могут использовать любой из семи действующих госпитальных вертодромов, а не только тот, что находится в Браге.

Euronews также связался с ANAC для получения дальнейших разъяснений, но ответа не получил.

В настоящее время в Португалии 37 государственных больниц имеют вертолетные площадки, но только семь из них сертифицированы для транспортировки пациентов по воздуху. В 2020 году был запущен план по модернизации этих инфраструктур, но пандемия затормозила его реализацию, и с тех пор никакого прогресса не наблюдается.

Португальские ВВС получают вертолет UH-60 Black Hawk, 10 октября 2025 года Ricardo Sousa Carreiro/Forca Aerea Portuguesa

"Спасение жизней" подразумевает "риски"

Военно-воздушные силы отвечали за аэромедицинскую эвакуацию по всей Португалии еще до создания INEM, и даже сегодня именно этот род вооруженных сил выполняет эти задачи на Азорских островах и архипелаге Мадейра.

В военных кругах принято считать, что цель чрезвычайной ситуации оправдывает вмешательство военных вертолетов.

"Когда речь идет о спасении жизни, военные вертолеты приземляются везде, где это необходимо. На вертодромах, футбольных полях, везде, где это возможно". Сертифицирует ли ANAC автострады и другие дороги, на которые садятся вертолеты?" - спрашивает Альфредо Перейра да Круз, генерал-лейтенант-пилот, с которым связался Euronews.

Перейра да Круз, имеющий два десятилетия опыта работы в области авиамедицинской эвакуации и спасения на воде, в том числе в качестве командира, ясно дает понять, что "человеческая жизнь - это главная причина".

"Спасение жизней связано с риском, и на этот риск нужно идти, назад дороги нет", - подчеркивает он.

"Черный ястреб" как дополнение

"Черный ястреб" можно рассматривать как дополнение к деятельности INEM, сказал Euronews Жозе Коррейя Гуэдеш, бывший командир TAP.

У меня нет никаких сомнений в технических возможностях "Черного ястреба". Это очень хороший вертолет, он был разработан для военной службы, для спасательных операций, перевозки войск, а также часто использовался в военных сценариях для подбора раненых", - пояснил он, объясняя свое видение роли этих вертолетов.

"Black Hawk - да, но в качестве резерва для вертолетов INEM и никогда как единственное решение", - говорит Коррейя Гуэдеш, которому вторит президент STEPH, признающий, что военные вертолеты используются как "дополнение" к воздушному флоту INEM.

"И даже если это дополнение, в большинстве случаев оно оказывается нецелесообразным, потому что [добраться] быстрее на машине скорой помощи или на самолете, который сейчас есть в распоряжении INEM", - заключает он.

Источник в ФАП сообщил "Евроньюс", что с приобретением новых вертолетов Black Hawk экстренная медицинская помощь будет оказываться не военными, и что речь не идет о замене ресурсов или специалистов INEM, а скорее об усилении сотрудничества в случае необходимости.

Первые вертолеты Black Hawk прибыли в Португалию в конце 2023 года на средства, выделенные в рамках Плана восстановления и устойчивости, с целью усиления борьбы с сельскими пожарами.