Не только мужской мир: как женщины меняют украинскую армию

Катерина Приймак, Юлия Сидорова и Александра Лысицкая в студии Euronews
Катерина Приймак, Юлия Сидорова и Александра Лысицкая в студии Euronews
Авторское право Euronews
By Sasha Vakulina
Опубликовано
В Вооружённых силах Украины служат более 70 000 женщин, из них почти 20 000 на боевых должностях. Euronews встретился с тремя украинками, которые решили пойти в армию, "т.к. родина одна". Сегодня их удивляет безмятежность Европы: "Они живут, будто ничего не произошло, хотя над всеми нависла война".

Женщин в Украине не призывают на военную службу, но они могут пойти добровольцами. Десятки тысяч сделали это с тех пор, как Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году.

Юлия Сидорова и Катерина Приймак решили пойти в армию, когда Москва аннексировала Крым и вела войну на востоке Украины.

Сидорова рассказала Euronews, что после Революции Достоинства, известной за рубежом как Евромайдан, она захотела стать частью вооружённых сил: "Было сильное ощущение, что всё это быстро закончится, я хотела быть частью процесса".

Приймак добавила, что в то время женщинам было запрещено занимать боевые должности. "Официально их зачисляли на небоевые должности, но на самом деле они выполняли боевые задачи", - рассказала она Euronews.

"В течение трёх лет мы собрали как можно больше женщин, военнослужащих и ветеранов, чтобы изменить ситуацию. Они объединились ради этой цели: активисты, политики и ученые - все были вовлечены, - пояснила Приймак. - В Украине очень важно гражданское общество. Мы строим Украину своими руками".

Приймак стала одной из основательниц Движения украинских женщин-ветеранов, UWVM или Veteranka, сообщества женщин с боевым опытом.

"Ветеранка" поддерживает женщин в армии, защищает их права в секторе безопасности и обороны, помогает им реинтегрироваться в гражданскую жизнь, а также способствует развитию женского лидерства и активного участия в восстановлении Украины.

Приймак, боевой медик и сама ветеран войны, говорит, что с тех пор, как Украина официально разрешила женщинам занимать боевые должности в армии на основании закона 2018 года, ситуация стала меняться. Официально женщинам разрешили служить на таких должностях, как пулеметчики, снайперы, водители и разведчики.

По данным Veteranka, первые 63 боевые должности были открыты для женщин ещё в 2018 году.

С тех пор движение растёт, как и потребности женщин на фронте. Приймак говорит, что в будущем женщин в армии будет больше, "другого выбора нет": "Чем больше женщин будет в армии, тем комфортнее и лучше будет чувствовать себя каждая из них. Вот как это работает".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в начале 2022 года, десятки тысяч женщин добровольно пошли в армию, теперь они - важная часть вооружённых сил Украины.

Украинский военнослужащий учит женщин обращению с винтовкой на тренировке по нацсопротивлению для местного населения в Харьковской области, Украина, 13 сентября 2024 г.
Украинский военнослужащий учит женщин обращению с винтовкой на тренировке по нацсопротивлению для местного населения в Харьковской области, Украина, 13 сентября 2024 г. AP Photo

Куба и Аляска

Euronews встретился с Юлией Сидоровой и Катериной Приймак в Брюсселе, куда они приехали на показ документального фильма "Куба и Аляска". Фильм рассказывает о двух женщинах - Юлии Сидоровой (позывной "Куба") и Александре Лысицкой (позывной "Аляска").

Лейтенант Лисицкая служит в группе специального назначения Национальной гвардии Украины. Она вступила в армию после тотального вторжения РФ.

Женщинам тогда разрешили покинуть Украину. На вопрос, почему она решила не просто остаться, но вступить в армию, даже не имея такого опыта, как Сидорова в 2014 году, Лисицкая ответила: "Я просто хочу жить в своей стране, в своем городе, в своей квартире. А для этого мне нужно что-то делать".

Фильм "Куба и Аляска", снятый в основном на бодикам и смартфоны, рассказывает о двух подругах, оказавшихся на передовой. О том, как они переживают ужасы войны и мечтах о том, "когда война закончится".

Покрытая кровью, спасая жизни солдат на фронте, Куба мечтает о собственном показе мод в Париже. Продемонстрировать её модели в столице Франции "было её детской мечтой". "Я просто хотела бы, чтобы это произошло при других обстоятельствах", - признаётся она.

После показа мод она вернулась в Украину и занялась спасением жизней на линии фронта, объяснив, что чувствует себя в большей безопасности среди боевых действий, чем вдали от них.

Лисицкая, она же "Аляска", поддерживает подругу. "В Киеве страшнее, чем на поле боя", - сказала она, имея в виду вынужденный перерыв на реабилитацию после ранения на фронте и нескольких месяцев в тылу.

Война, как ни странно, стала для украинских фельдшеров и солдат более привычной и даже более комфортной, чем гражданская жизнь, которую они когда-то вели. В фильме "Аляска" нервно готовится к экзамену по английскому языку и говорит, что экзамен кажется ей страшнее войны.

Лисицкая сдала экзамен, но до сих пор не привыкла к гражданской жизни. Она рассказала Euronews, что на фронте восприятие полностью меняется: "Когда ты на передовой, ты со своей командой, которая точно знает, что делать. У людей есть определенные навыки. Они знают, что делать и как помочь. В гражданской жизни всё иначе".

Отрабатывание военных навыков на полигоне в Харьковской области, Украина, 15 ноября 2025 г.
Отрабатывание военных навыков на полигоне в Харьковской области, Украина, 15 ноября 2025 г. AP Photo

Сидорова добавляет, что в гражданской жизни нет четкой "схемы", что делать: "Я приезжаю в Киев, захожу в квартиру, и вдруг начинается атака дронов "Шахед", все начинает гудеть, пропадает мобильная связь. И я не понимаю, что делать дальше, куда бежать и как спасаться".

Приймак объяснила, что человеку, который постоянно испытывает стресс на передовой, действительно сложно сменить обстановку и переехать в Киев, где все находится в "серой зоне" между войной и гражданской жизнью.

"Одна сторона сознания полностью находится в состоянии войны, а другая полностью от нее отстранена, потому что нет опасности, нет ощущения постоянной опасности", - говорит Приймак. Европа, по её мнению, живёт в том же пространстве.

"Европа сейчас - это Украина в 2014 году"

По словам Сидоровой, её визит в Брюссель и в целом ситуация в Европе напоминают ей ситуацию в Украине в 2014 году, когда война только началась.

"Это напоминает мне 2014 год, когда проходила Антитеррористическая операция (АТО, ответ Украины на войну России на Донбассе), и часть населения Украины, а точнее, большая его часть, вообще не была вовлечена в войну, не интересовалась ею и не понимала, что происходит на самом деле", - объясняет Сидорова.

Её пугает то, что "люди не были готовы к тому, что их ждет".

"В Европе, на мой взгляд, сейчас то же самое. Люди даже не понимают, что происходит вокруг них и насколько это близко. Для них это как будто происходит на другой планете. И поэтому у меня возникает ощущение, что Европа тоже не готова", - отметила Сидорова.

Приймак сказал Euronews, что "иллюзия безопасности очень пугает".

"Я помню, как приехала в Мариуполь в 2019 году. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, насколько страшна иллюзия безопасности, когда видишь, что спустя несколько лет город полностью разрушен и оккупирован", - напоминает она.

"Мы, Украина, можем только надеяться, что выживем. Все эти страны живут так, как будто ничего не произошло, хотя над всеми нависла война. У нас есть ощущение, что война будет страшной, масштабной и глобальной".

По словам Сидоровой, планы и военные амбиции России очевидны и понятны по тому, что происходит на фронте в Украине. "Я уверена, что если Россию не остановить, она пойдет дальше. Других вариантов нет. У (президента России Владимира) Путина не будет причин останавливаться".

Если Украина падет, "почему бы (Путину) не пойти дальше, - говорит она, - если вся страна работает на войну".

Приймак добавляет, что Россия сможет мобилизовать еще больше ресурсов против Европы и не будет жалеть свои войска.

"Они посылают своих людей как роботов, их пехоту просто посылают, и она идет. Точно так же, если они захватят Украину, они отправят тех, кто останется здесь. Поэтому Украина должна стоять твёрдо", - говорит она.

Лисицкая отмечает, что у Европы ещё есть время подготовиться, хотя "очень тревожно, что люди не понимают масштабов зла".

"Лучше пресечь болезнь в зародыше, пока она не распространилась. Сейчас зло локализовано в Украине и до вас еще не дошло, - говорит Лисицкая. - "Но вы понимаете, что скоро начнётся заражение крови. Вы должны с ним бороться. Это инстинкт самосохранения. Почему этого недостаточно для Европы?"

