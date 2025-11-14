Мнения, выраженные в материалах, опубликованных в разделе Views, отражают исключительно точку зрения автора.

Я мэр Харькова - города, который живет всего в нескольких десятках километров от линии фронта. Каждый день я смотрю в глаза людям, которые живут с соседом, несущим смерть. И все равно наши люди выбирают жизнь.

Я вижу, как Харьков выдерживает каждую российскую атаку и с каждым разом становится сильнее. Этот город не просто выживает - вопреки всему он строит будущее, бросая вызов всему, что стремится его разрушить.

В прошлую пятницу Россия вновь нанесла удар по энергетической системе Украины, атаковав электростанции, подстанции и все, что дает людям свет и тепло. Энергетические объекты Харькова оказались в числе наиболее пострадавших. Мы сталкиваемся с острой нехваткой электроэнергии, частыми отключениями, перебоями с водой и отоплением. Метро теперь служит только в качестве укрытия, трамваи и троллейбусы заменены автобусами.

Однако по всему городу коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, устраняя повреждения под огнем, чтобы восстановить основные условия жизни в преддверии зимы.

В каждом районе мы открыли "Точки непобедимости" - места, где есть тепло, свет, чай и, самое главное, человеческое тепло. Именно это отличает нас от врага: мы несем жизнь, а не смерть. Когда наступают тяжелые времена, мы объединяемся.

Каждый день этой войны бросает вызов нормальности. Разве может быть нормальным просыпаться от взрывов, видеть детский сад с сорванной крышей или заплаканные глаза испуганных детей?

Дух поддержки помогает нам выстоять

В каждый из этих дней, когда обстрелы уже давно стали обыденностью, мы с командой думаем о том, как восстановить еще один энергообъект, как дать людям больше света или как построить еще одну подземную школу, где дети смогут учиться в безопасности и свободно.

И все же среди этой ужасной войны есть дни и воспоминания, которые оставили во мне самый глубокий след.

Я никогда не забуду один из первых дней вторжения, в марте 2022 года. Мы вошли в подвал на Северной Салтовке - самом разрушенном районе Харькова. До войны здесь проживало более 150 000 человек.

В этом подвале я встретил четырехлетнюю девочку, которая за целый месяц ни разу не выходила из приюта. Она не видела дневного света и была парализована страхом. Глядя в ее глаза, я понял, что преступления, которые совершает Россия, никогда не будут прощены. Этот момент остался со мной. Со всеми нами. Навсегда.

Как мэр, я должен быть вместе с каждым жителем Харькова за город, который твердо стоит на ногах и дает отпор самой жестокой и бесчеловечной агрессии, которую Европа наблюдала со времен Второй мировой войны

ФАЙЛ: Сотрудники службы спасения ищут пострадавших после попадания российской ракеты в жилой дом в центре Харькова, 6 октября 2023 года AP Photo

Я также помню те первые месяцы, когда в нашем метро жило 160 000 человек. Оно стало настоящим городом, в котором мы пытались сохранить хотя бы частичку жизни. Мы ставили спектакли для детей, дарили цветы женщинам на 8 Марта, проводили в метро концерты и даже свадьбы. Потому что мы хотели жить.

Этот дух и необыкновенная поддержка наших международных партнеров помогли нам выстоять тогда и держатся сегодня. Сегодня Харьков - это другой город. Внешне покрытый шрамами, но внутренне более сильный, стойкий и человечный - сегодня здесь живет около 1,3 миллиона человек.

Единый фронт городов

Болезненную историю моего города могут рассказать сотни других прифронтовых городов и населенных пунктов, которые живут и выживают под непрекращающимися российскими обстрелами. У нас одна и та же боль и одни и те же проблемы. Но у нас есть и общая надежда: победить, восстановить и двигаться вперед.

Именно поэтому около 200 прифронтовых городов и муниципалитетов Украины объединили свои усилия для создания Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины.

Эта платформа - не бюрократия, а спасательный круг. Она объединяет мэров, экспертов и партнеров для обмена знаниями, координации восстановительных работ и обеспечения того, чтобы те, кто заплатил самую высокую цену за свободу, были услышаны. Она выступает единым фронтом, поддерживает друг друга и работает над построением нашего будущего вместе с нашими европейскими партнерами.

Для меня большая честь выступать в качестве их голоса - голоса общин, которые переживают самые страшные проявления российской агрессии, но при этом остаются щитом Европы.

Сегодня мы понимаем: война стала испытанием для нашего прошлого, а восстановление станет испытанием для нашего будущего. Когда война закончится, начнется другая великая задача - восстановление.

Вид на город через отверстие внутри детского сада, поврежденного в результате атаки российского беспилотника в Харькове, 22 октября 2025 года AP Photo

Украина сегодня проходит испытание не только на поле боя, но и в своей душе.

Свобода в Украине - это не лозунг. Это выбор сопротивления, который практикуется каждый день под вой сирен и взрывы, на каждом детском уроке под землей, в каждом больничном генераторе, который гудит по ночам, в каждом уличном фонаре, который нам удается зажечь после очередной атаки.

Мы не можем просто восстановить то, что было разрушено. Реконструкция должна означать нечто большее, чем восстановление стен. Она должна означать безопасные школы для детей, защищенные энергетические системы и общественные пространства, которые вернут людям веру в саму жизнь. Вместе мы должны построить лучшее будущее - современную, безопасную, европейскую Украину.

Наша миссия - координировать восстановление, укреплять устойчивость и углублять международное сотрудничество, чтобы те, кто живет и работает в наших прифронтовых районах, были не просто свидетелями восстановления, но и его архитекторами.

Где начинается Европа

Линия фронта Украины проходит на востоке страны - именно там, где защищается свобода Европы и где должен начаться европейский путь Украины.

Когда вы смотрите на Харьков, Николаев или Покровск, вы видите цену сопротивления. Это линия обороны Европы. Война России ведется не только против украинских городов. Она направлена против демократических принципов, на которых держится Европа. Наши города сражаются за то, чтобы эти принципы восторжествовали.

Мы глубоко признательны Европейскому союзу и всем нашим партнерам за то, что они поддерживают нас. Вместе мы восстановим Украину не такой, какой она была, а такой, какой она должна стать - сильнее, чем прежде.

Для этого нам нужна постоянная поддержка - чтобы восстановить устойчивые энергетические системы, которые нельзя вывести из строя ракетами, и чтобы каждый украинский ребенок мог учиться в безопасности, здесь, дома, в Украине.

Ассоциация прифронтовых городов и общин Украины готова стать надежным партнером в этих усилиях - соединить местные потребности с международным опытом, обеспечить прозрачность и эффективность и превратить восстановление в устойчивость на длительный срок.

Ведь восстановление наших городов означает восстановление самого щита Европы.

Игорь Терехов - мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины. Основанная в 2025 году, ассоциация координирует восстановление, повышение устойчивости и международное сотрудничество между прифронтовыми муниципалитетами Украины.