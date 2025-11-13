Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Владимир Зеленский встретился с солдатами на передовой в Запорожье

Спасатели на месте происшествия после попадания российской ракеты в общежитие в Запорожье, 30 октября 2025 года.
Спасатели на месте происшествия после попадания российской ракеты в общежитие в Запорожье, 30 октября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Поездка главы украинского государтства прошла на фоне активизации боевых действий. Зеленский получил доклад от командира бригады об оперативной обстановке в регионе, активности противника и потерях среди российских войск.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в Запорожье и обсудил с ними ситуацию на поле боя.

Визит состоялся в тот момент, когда украинские войска отступили из нескольких сел в Запорожье на фоне ожесточенных боев с российскими войсками. Зеленский вручил солдатам государственные награды и поблагодарил их за службу.

"Мы говорили с командирами и сделаем все, чтобы укрепить вас. Мы знаем о вызовах, с которыми вы сталкиваетесь, они в основном одинаковы на всех направлениях", - сказал Зеленский во время своего обращения к военнослужащим.

Украинский лидер также провел совещание по вопросам безопасности с командирами батальонов, на котором обсуждались вопросы укрепления обороны, укомплектования личным составом, конкретными видами вооружения и техники.

Кроме того, обсуждалась эвакуация мирных жителей, разработка беспилотных систем и использовании роботизированных систем на земле для эвакуации раненых солдат.

Также в рамках поездки в Запорожье Зеленский посетил раненых бойцов и вручил им государственные награды в одном из госпиталей региона.

Он также встретился с учениками школы, расположенной в приюте.

"В этой школе, полностью оборудованной всем необходимым, учатся 500 человек, но благодаря приюту около 1 000 школьников могут заниматься в две смены", - написал Зеленский в посте на сайте X.

По словам Зеленского, в регионе уже работают 13 школ-убежищ, "еще 11 планируется открыть до конца года. Это необходимо для того, чтобы наши дети могли продолжать обучение в безопасности", - добавил он.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Дело о коррупции в "Энергоатоме": в Украине проведут аудит всех госкомпаний

Страны Северной Европы и Балтии выделят €430 млн на закупку оружия для Украины

В Румынии, стране НАТО, нашли фрагменты дрона после российских ударов по украинским портам