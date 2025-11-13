Владимир Зеленский встретился с солдатами на передовой в Запорожье

В четверг президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в Запорожье и обсудил с ними ситуацию на поле боя.

Визит состоялся в тот момент, когда украинские войска отступили из нескольких сел в Запорожье на фоне ожесточенных боев с российскими войсками. Зеленский вручил солдатам государственные награды и поблагодарил их за службу.

"Мы говорили с командирами и сделаем все, чтобы укрепить вас. Мы знаем о вызовах, с которыми вы сталкиваетесь, они в основном одинаковы на всех направлениях", - сказал Зеленский во время своего обращения к военнослужащим.

Украинский лидер также провел совещание по вопросам безопасности с командирами батальонов, на котором обсуждались вопросы укрепления обороны, укомплектования личным составом, конкретными видами вооружения и техники.

Кроме того, обсуждалась эвакуация мирных жителей, разработка беспилотных систем и использовании роботизированных систем на земле для эвакуации раненых солдат.

Также в рамках поездки в Запорожье Зеленский посетил раненых бойцов и вручил им государственные награды в одном из госпиталей региона.

Он также встретился с учениками школы, расположенной в приюте.

"В этой школе, полностью оборудованной всем необходимым, учатся 500 человек, но благодаря приюту около 1 000 школьников могут заниматься в две смены", - написал Зеленский в посте на сайте X.

По словам Зеленского, в регионе уже работают 13 школ-убежищ, "еще 11 планируется открыть до конца года. Это необходимо для того, чтобы наши дети могли продолжать обучение в безопасности", - добавил он.