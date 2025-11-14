Число погибших в результате российского удара по Киеву выросло до 6

Число погибших в результате массированного комбинированного российского удара по Киеву в ночь на пятницу выросло до 6. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он также добавил, что число пострадавших выросло до 36.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро - в тяжелом состоянии. Погибли шесть жителей Киева", - написал Кличко в Telegram.

Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры во многих районах столицы, начались пожары. Зафиксированы многочисленные разрушения.

По словам Кличко, в результате атаки пострадали по меньшей мере 11 многоэтажных жилых домов в нескольких районах.

В Шевченковском и Голосеевском районах упавшие обломки вызвали пожар на открытой площадке возле медицинского учреждения и внутри нежилого здания.

Жителей призвали оставаться в убежищах до тех пор, пока не будет снято предупреждение о воздушной тревоге. Городские власти предупредили, что возможны перебои с электричеством и водой.

Всего в ночь на пятницу Россия выпустила по Украине 19 ракет и 430 ударных беспилотников, согласно Воздушным силам ВСУ. Как сообщают военные, основная часть ракет и БПЛА была направлена на столицу.

На этом изображении, сделанном на основе видеозаписи, виден взрыв во время российской атаки на Киевскую область Украины в пятницу, 14 ноября 2025 года. AP Photo

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел "подлым".

"Только в Киеве есть разрушение в десятках многоэтажек", - написал Зеленский в соцсетях. По его словам обломками "искандера" повреждено посольство Азербайджана.

Зеленский также написал, что Ильхам Алиев в телефонном разговоре осудил повреждение посольства Азербайджана в Киеве в результате российского обстрела.

МИД Азербайджана тем временем вызвал к себе российского посла Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста.

Удар по Новороссийску

Между тем, Генштаб ВСУ сообщил, в ночь на пятницу ракеты "Нептун" и боевые беспилотники ударили по Новороссийску, где поразили порт, нефтяной терминал, пусковые установки ЗРК С400 и хранилища ракет. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что порт в Новороссийске временно приостановил экспорт нефти, эквивалентный 2,2 миллиона баррелей в сутки, или 2% мировых поставок.

Власти Краснодарского края ввели в городе режим ЧС. Они подтвердили факт прилета, заявив, что в результате атаки были повреждены резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал, нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис".

Ситуация на фронте

Обмен ударами произошел на фоне наступления России на юге Украины. Украинские войска отступили из нескольких сел в Запорожье в ходе ожесточённых боев с российскими войсками.

За последние четыре недели Министерство обороны РФ сообщило о захвате 9-ти посёлков и деревень в Донецкой области, 8-ми в Запорожской области, 7-ми в Днепропетровской области и 5-ти в Харьковской области.

Однако эта война на истощение обошлась России дорого, как с точки зрения потерь - так и с точки зрения бронетехники.

По данным Института изучения войны, осада Покровска, где Россия разместила элитных операторов беспилотников и бойцов спецназа, продвигается медленно.

Тем временем Украина начала непрерывные атаки беспилотников дальнего радиуса действия на особо важные военные объекты на территории России.