Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли

Опубликовано
Страшной трагедией обернулось путешествие в Стамбул для семьи из Германии. Отец, мать и двое детей отравились уличной едой. Малышей спасти не удалось, несмотря на все предпринятые меры.

Семья из четырех человек, приехавшая в Стамбул из Германии на отдых, была госпитализирована с подозрением на отравление после употребления мидий и кумпира в районе Ортакёй. Двое детей, одному из которых было три года, а другому шесть лет, умерли.

Сервет Бёчек, Чигдем Бёчек, их дети - шестилетний Кадир Мухаммет и трехлетний Масал - прибыли в Стамбул из Германии 9 ноября и поселились в отеле в районе Фатих.

11 ноября они ели мидии от уличного торговца в Ортакёе и кумпир в ресторане. По данным газеты Diken, 12 ноября семья обратилась в больницу с жалобами на рвоту и тошноту, которые начались в тот же день.

Утверждалось, что семья была выписана после прохождения курса лечения сывороткой в больнице и вернулась в отель. Ночью мать Чигдем Бёчек обнаружила свою трехлетнюю дочь Масал Бёчек без движения. Бригады медиков и полицейских, прибывшие в отель после получения уведомления, госпитализировали всю семью.

Двое детей скончались в больнице. Отец Сервет Бёчек был интубирован, а мать Чигдем Бёчек до сих пор находится в реанимации.

Полицейские изъяли записи с камер отеля и опросили четырех свидетелей.

Директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдулла Эмре Гюнер сообщил на своей странице в X, что по факту инцидента начато расследование:

"Шести- и трехлетнего ребенка не удалось спасти, несмотря на все предпринятые меры. Лечение матери и отца в реанимации продолжается. Провинциальное управление здравоохранения начало расследование инцидента".

