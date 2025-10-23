В Тбилиси прошла массовая акция протеста в поддержку Мзии Амаглобели

Тысячи людей вышли на демонстрацию в столице Грузии Тбилиси в поддержку заключенной в тюрьму грузинской журналистки Мзии Амаглобели после того, как в среду ей была присуждена премия Европарламента имени Сахарова.

Амаглобели, основательница независимых интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети", получила высшую награду Евросоюза в области прав человека вместе с белорусско-польским журналистом Анджеем Почобутом.

Демонстрация была мирной, но полиция задержала 30 человек.

"Это насильственная акция партии "Грузинская мечта" против граждан Грузии, и в конце концов они окажутся проигравшими, а мы победим, мы будем стоять твердо. Эта демонстрация не прекратится, борьба за справедливость не прекратится", — сказал член политического движения "Площадь свободы" Лева Кукиридзе.

Мзия Амаглобели была арестована в январе 2025 года за участие в антиправительственных протестах. В августе она была приговорена к двум годам лишения свободы по обвинению в том, что якобы ударила полицейского в ходе протеста.

Амаглобели, первая женщина-политзаключенная в стране с момента обретения Грузией независимости, стала лидером продемократического протестного движения и защитницей свободы слова.

Анджей Почобут, корреспондент польской газеты, отбывает в Беларуси восьмилетний тюремный срок за то, что якобы представлял угрозу национальной безопасности. Он известен своей открытой критикой белорусского президента Александра Лукашенко и публикациями по истории и правам человека. Его неоднократно арестовывали, а с 2021 года он снова находится под стражей.

По словам президента ЕП Роберты Метсолы, оба журналиста были осуждены по сфабрикованным обвинениям за свою работу и мужественное выступление против несправедливости.