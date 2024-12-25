К "Маршу единства" в Тбилиси присоединились представители нацменьшинств

By Euronews

Скоро месяц, как в Грузии не прекращаются акции протеста против отказа от европейского пути и против результатов октябрьских парламентских выборов. Представители армянского, азербайджанского и других проживающих в Грузии национальных меньшинств присоединились к "Маршу единства" в Тбилиси 25 декабря.

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Скоро месяц, как в Грузии не прекращаются акции протеста против отказа от европейского пути и против результатов октябрьских парламентских выборов.

В самых разных частях страны люди требуют политических перемен, включая новые парламентские выборы и освобождение задержанных во время предыдущих демонстраций.

Протесты начались 28 ноября после того, как премьер-министр Кобахидзе объявил, что Грузия отложит заявку на вступление в ЕС до 2028 года.

Люди требуют проведения новых выборов, освобождения заключенных и изменений к лучшему. Мы действительно являемся членами европейской семьи. Светлое будущее ждет Европу, и мы все стремимся к этому Бакур Кварацхелия участник "Марша единства"

25 декабря представители армянского, азербайджанского и других национальных меньшинств, проживающих в Грузии, присоединились к "Маршу единства" в Тбилиси.

Мы объединили этнические меньшинства, проживающие в Грузии. Мы, как и любой гражданин Грузии, хотим нормальной жизни: жизни без страха, жизни, в которой защищены наши права, защищена наша культура. Именно поэтому мы - за европейское будущее Камила Мамедова участница "Марша единства"

При этом политическая ситуация в Грузии остается напряжённой. Вечером 25 декабря от президента Саломе Зурабишвили ждут объявления дальнейшего плана действий, сообщили представители оппозиции по итогам второго дня консультаций.

Сроки полномочий Зурабишвили истекают 29 декабря. Не исключено, что президент распустит парламент и назовет дату повторных выборов. Грузинская оппозиция выражает поддержку президенту и предлагает Саломе Зурабишвили остаться во дворце после этой даты.

Между тем в пресс-службе парламента Грузии сообщили, что инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили, легитимность которого не признают действующий президент и оппозиция, состоится 29 декабря в здании грузинского парламента. Аккредитованных в Грузии дипломатов на церемнию не пригласили, ссылаясь на "нехватку мест", сообщает грузинская служба Радио Свобода.