Высший суд ООН: Израиль должен разрешить БАПОР поставлять помощь Газе

Международный суд ООН (ICJ) постановил, что Израиль должен разрешить агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) оказывать гуманитарную помощь в Газе.

В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН обратилась в суд, расположенный в Гааге, с просьбой определить юридические обязательства Израиля после того, как страна фактически запретила агентству, основному поставщику помощи в анклав, работать там.

Это произошло после того, как Израиль обвинил сотрудников агентства в причастности к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года. В израильской разведке утерждают, что по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР непосредственно участвовали в теракте, в результате которого были убиты более 1200 израильтян и более 250 захвачены в плен.

Израиль "обязан соглашаться на программы помощи, предоставляемые ООН и ее структурами, включая БАПОР, и содействовать им", — заявил председатель Международного суда Юдзи Ивасава.

Консультативное заключение Всемирного суда было вынесено в тот момент, когда хрупкое перемирие в Газе, заключенное при посредничестве США и вступившее в силу 10 октября, находится под угрозой из-за продолжающихся столкновений, в результате которых, по данным подконтрольных ХАМАС местных органов здравоохранения, погибли по меньшей мере 88 палестинцев и более 300 получили ранения.

Председательствующий судья Юдзи Ивасава (третий справа) начинает зачитывать консультативное заключение Международного суда ООН в Гааге, 22 октября 2025 года Peter Dejong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Израиль отрицает, что нарушил международное право, заявляя, что разбирательства в суде носят предвзятый характер. Страна отказывается посещать слушания в Гааге с апреля. Израиль также представил на рассмотрение суда 38-страничное письменное заявление.

В письменном заявлении Министерство иностранных дел Израиля отвергло это мнение и заявило, что Израиль "полностью поддерживает свои обязательства по международному праву".

"Мы не будем сотрудничать с организацией, которая заражена террористической деятельностью", — добавили в ведомстве, имея в виду БАПОР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал постановление "важным решением" и выразил надежду, что Израиль будет его соблюдать.

"Это решение принято в тот момент, когда мы делаем все возможное, чтобы увеличить объем гуманитарной помощи в Газе, — сказал Гутерриш агентству AP. — Поэтому влияние этого решения является решающим для того, чтобы мы могли делать это на том уровне, который необходим для той трагической ситуации, в которой все еще находится народ Газы".

Палатки для перемещенных палестинцев стоят на фоне разрушений, вызванных израильским воздушным и наземным наступлением в городе Газа, 22 октября 2025 года AP Photo

С января БАПОР фактически запрещено находиться на территории Газы. Агентство подверглось критике со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его ультраправых союзников, таких как министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, которые утверждают, что сотрудники БАПОР участвуют в деятельности ХАМАС.

БАПОР отвергает эти утверждения, и Международный суд ООН пришел к выводу, что Израиль "не обосновал эти обвинения", сказал Ивасава.

Суд также постановил, что население сектора Газа "недостаточно снабжается" и что Израиль обязан обеспечить удовлетворение "основных потребностей местного населения".

Представители палестинцев приветствовали это решение. Посол Палестины в Нидерландах Аммар Хиджази заявил, что решение было "ясным, недвусмысленным и убедительным" и не оставило Израилю "ни предлога, ни контекста, ни оправдания" для запрета БАПОР.

Палестинцы идут по разрушениям, вызванным израильским воздушным и наземным наступлением в городе Газа, 22 октября 2025 года AP Photo

В консультативном заключении, вынесенном в прошлом году, суд заявил, что присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях незаконно, и призвал его прекратить, а строительство поселений — немедленно остановить. Это решение подтолкнуло движение за одностороннее признание палестинского государства.

Израиль осудил это решение, заявив, что оно не учитывает интересы безопасности страны.

Два десятилетия назад суд постановил, что израильский разделительный барьер на Западном берегу "противоречит международному праву". Израиль бойкотировал это разбирательство, заявив, что оно было политически мотивированным.

Консультативные заключения имеют значительный юридический вес, но характеризуются как "необязательные", поскольку за их игнорирование не предусмотрено прямых наказаний.

Вынесенное в среду заключение не связано с текущим разбирательством, инициированным Южной Африкой, обвиняющей Израиль в геноциде в Газе. Израиль отвергает претензии ЮАР и обвиняет ее в политическом прикрытии ХАМАС.