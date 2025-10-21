Вице-президент США о режиме прекращения огня в Газе: "Дела идут лучше, чем я ожидал"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что дела с поддерживаемым США мирным планом идут лучше, чем он ожидал. Эти слова прозвучали в ходе пресс-конференции в Кирьят-Гате, где располагается американо-израильский координационный центр по прекращению огня в секторе Газа.

"Прошла неделя с момента начала реализации исторического мирного плана президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, и, честно говоря, дела идут лучше, чем я ожидал", - отметил Вэнс.

Специальный посланник США Стив Уиткофф и главный советник Трампа Джаред Кушнер, которые были ключевыми посредниками в достижении соглашения и прибыли в Израиль в начале этой недели для продвижения плана, поддержали Вэнса.

Джаред Кушнер сказал, что переговорные группы в настоящее время добиваются прогресса в обеспечении возвращения оставшихся тел погибших заложников. Кушнер также сообщил, что ООН и Израиль в рамках координации пытаются найти способ, чтобы гуманитарная помощь достигла жителей Газы, а не попала не в те руки.

"Все верят, что в Газе можно что-то улучшить, и мы должны в это верить, мы должны упорно трудиться для этого. И если мы все будем упорно трудиться, то я верю, что отличный результат возможен", - добавил он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибывает в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, 21 октября 2025 года. AP Photo

"Здесь, в центре военно-гражданского сотрудничества, об открытии которого мы объявляем, израильтяне и американцы будут работать рука об руку, пытаясь начать реализацию плана по восстановлению Газы, установить долгосрочный мир и обеспечить присутствия в Газе сил безопасности, состоящих не только из американцев, но способных поддерживать мир в долгосрочной перспективе", - указал Вэнс.

Он подчеркнул, что ещё предстоит много работы и, что это займёт очень много времени. При этом Вэнс предупредил, что если ХАМАС не будет сотрудничать, он будет "уничтожен".Ожидается, что Вэнс пробудет в регионе до четверга и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами Израиля.

Красный Крест получил два гроба с останками заложников

Вечером 21 октября группировка ХАМАС передала два гроба с телами погибших заложников представителям Международного Красного Креста. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на совместное заявление Армии обороны Израиля и ШАБАК.

"Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, два гроба с телами погибших заложников были переданы им и направляются к войскам ЦАХАЛ в Газе", - сказано в сообщении.

Ранее Вэнс заявил, что возвращение оставшихся тел погибших заложников в Газе не произойдет в одночасье.

"Это сложно. Это не произойдет в одночасье". "Некоторые из этих заложников погребены под тысячами фунтов обломков. Где находятся некоторые заложники, никто даже не знает", - сказал Вэнс.

Перемирие подверглось испытанию возобновлением боев в воскресенье. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Однако и Израиль, и ХАМАС заявили, что привержены соглашению.

Глава египетской разведки генерал-майор Хасан Рашад во вторник прибыл в Израиль, чтобы встретиться с Нетаньяху, Уиткоффом и другими лицами по поводу прекращения огня. Об этом сообщили в офисе Нетаньяху.

Представители ХАМАС на переговорах вновь заявили, что группировка намерена добиться того, чтобы война "закончилась раз и навсегда".

Помощь в Газу увеличивается

Международные организации отметили, что увеличивают объем гуманитарной помощи в Газу. Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила, что за последние 10 дней она направила в Газу более 530 грузовиков, которых хватит, чтобы прокормить около полумиллиона человек в течение двух недель.

Грузовик с гуманитарной помощью пересекает КПП Рафах, направляясь в Газу, 20 октября 2025 г. AP Photo

ВПП ООН также сообщила, что восстановила работу 26 пунктов распределения помощи. В организации надеются как можно скорее увеличить их количество. Ранее в палестинском анклаве работало порядка 145 пунктов.

По словам жителей Газы, цены на товары первой необходимости взлетели в воскресенье после того, как боевики убили двух израильских солдат, а Израиль ответил ударами, в результате которых погибли десятки палестинцев. Израиль также пригрозил прекратить доставку гуманитарной помощи.

На рынке в центральном городе Дейр-эль-Балах 25-килограммовая упаковка муки продавалась в воскресенье более чем за 70 долларов (60 евро). Вскоре после прекращения огня такая упаковка стоила 12 долларов (10 евро). Во вторник цена составила около 30 долларов (25 евро).

Мохамед аль-Факави, житель Хан-Юниса, обвинил торговцев в том, что они пользуются опасной ситуацией в сфере безопасности. "Они эксплуатируют нас", - сказал он.

В понедельник ХАМАС заявил, что его силы безопасности проводят рейды по магазинам по всей Газе, закрывая некоторые из них и, вынуждая торговцев снижать цены.

Израильские солдаты на границе с сектором Газа, 21 октября 2025 г. AP Photo

Нахед Шехейбер, глава профсоюза частных дальнобойщиков Газы, говорит, что с начала прекращения огня помощь не разворовывается.

Однако остаются и другие серьезные проблемы. Поскольку почти все отделения банков и банкоматы не работают, люди платят непомерные комиссионные сети посредников, чтобы получить наличные деньги на повседневные расходы.

Во вторник десятки людей в Дейр-эль-Балахе провели несколько часов в очереди в Банк Палестины в надежде получить свои деньги, но им отказали.