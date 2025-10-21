Экс-президент Франции Саркози прибыл в парижскую тюрьму

"Николя - президент!" скандировали многочисленные сторонники, собравшиеся у дома бывшего французского лидера во вторник утром. Попрощавшись с ними и членами семьи, он сел в машину, которая в сопровождении конвоя доставила его в парижскую тюрьму "Ла Санте".

Николя Саркози начал отбывать в ней пятилетний срок по "ливийскому делу". По пути в пенитенциарное учреждение он опубликовал в соцсетях пост, в котором осудил "юридический скандал", ставший "унижением для Франции" но выразил уверенность в том, что "правда восторжествует".

Ранее в прошлом месяце судья постановил, что экс президент должен начать отбывать наказание до рассмотрения апелляции, сославшись на "серьёзность нарушения общественного порядка, вызванного преступлением".

Саркози стал первым бывшим президентом Франции, получившим реальный тюремный срок после того, как в сенябре парижский суд признал его виновным в преступном сговоре с целью использования средств правительства Ливии для финансирования его президентской кампании 2007 года.

Сторонники собрались у резиденции Саркози. AP Photo

Саркози, который занимал пост главы государства с 2007 по 2012 год, всегда настаивал на своей невиновности. Адвокаты обещают подать "очень скоро" прошение об освобождении своего подзащитного. На решение по нему суду даётся до двух месяцев. Пока же Саркози будет сидеть в тюрьме, где с 1800-х годов содержались самые известные заключённые.

Среди них капитан Альфред Дрейфус, который в связи со своим еврейским происхождением был безвинно осуждён за госизмену, и венесуэльский террорист, известный как Карлос Шакал, совершивший несколько нападений на территории Франции.

Тюрьма "Ла Санте"

В преддверии своего заключения Саркози сообщил газете Le Figaro, что ожидает, что его будут содержать в одиночной камере, отдельно от других заключённых по соображениям безопасности. Не исключено, что его отправят в спецотделение для "уязвимых лиц", известном как VIP-секция. Её площадь составляет 9 квадратных метров. Она находится в отдельном крыле пенитенциарного учреждения.

Известно, что "Ла Санте", работающая с 1867 года, была совсем недавно полностью отремонтирована.

Вход в тюрьму Ла Санте, понедельник, 29 сентября 2025 года, Париж. (AP Photo/Michel Euler, File) AP Photo

"Это уже не Николя Саркози, не президент Республики. Это человек, который будет жить там так же, как и все", - говорит Пьер Боттон, бывший бизнесмен, который отбывал срок в отделении "для уязвимых лиц" "Ла Санте" в период с 2020 по 2022 год за присвоение средств благотворительной организации.

Боттон, который утверждает, что знает Саркози уже несколько десятилетий, выразил сомнение в том, что в тюрьме тот будет пользоваться привелегиями. "Даже если вы президент, даже если вы очень богатый человек, там вы ничего не решаете".

Камера в тюрьме Ла Санте, пятница, 12 апреля 2019 года. (AP Photo/Francois Mori, File) AP Photo

"Я не боюсь тюрьмы. Я буду высоко держать голову, в том числе и перед воротами Ла Санте, - заявил Саркози в интервью газете La Tribune Dimanche накануне. "Я буду бороться до конца".

Издание сообщает, что Саркози приготовил сумку с одеждой и 10 семейными фотографиями, которые ему разрешено взять с собой.

Саркози также сказал газете Le Figaro, что возьмет с собой три книги - это разрешённый максимум. В их числе "Графа Монте-Кристо" в двух томах и биография Иисуса Христа.

Один из сыновей политика, Луи, призвал во вторник утром провести митинг в поддержку своего отца в элитном районе Парижа, где находится дом его родителей.