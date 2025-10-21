Парламент Японии в понедельник избрал Санаэ Такаити премьер-министром. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Её кандидатуру поддержали 237 законодателей из 465. Она уже начала формирование своего кабинета министров.

Голосование прошло после того, как её правящая Либерально-демократическая партия объявила о создании правительственной коалиции со своим новым партнёром - Партией инноваций.

Такаити сменит уходящего премьера Сигэру Исибу, что знаменует собой окончание трёхмесячного периода политического вакуума, образовавшегося после сокрушительного поражения ЛДП на выборах в июле.

Исиба, который продержался на своем посту всего один год, ушёл в отставку вместе со своим кабинетом во вторник.

Новой коалиции консерваторов с правыми всё еще не хватает мест в парламенте для достижения большинства. И для принятия любого закона ей предстоит привлекать на свою сторону другие оппозиционные группы. А это означает, что правительство Такаити рискует быть нестабильным и малоэффективным.

"Политическая стабильность сейчас крайне важна", - сказала Такаити на церемонии подписания соглашения в понедельник с лидером ПИ и губернатором Осаки Хирофуми Ёсимуром. "Без стабильности мы не сможем продвигать меры по созданию сильной экономики или дипломатии", - добавила она.

Президент Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити и лидер Партии инноваций Хирофуми Ёсимура пожимают друг другу руки во время пресс-конференции. AP Photo

В понедельник обе партии подписали коалиционное соглашение, отражающие ультраконсервативные националистические взгляды Такаити.

Сделка была заключена через 10 дней после того, как либерал-демократы потеряли своего давнего партнёра, поддерживаемую буддистами партию "Комэйто", которая занимает более мягкую и центристскую позицию. Распад коалиции поставил под угрозу правление ЛДП, которая находится у власти в Японии на протяжении десятилетий.

Кто такая Санаэ Такаити?

Она родилась в 1961 году в префектуре Нара. Мать Такаити была офицером полиции, а отец - офисным работником. Окончила экономический факультет Университета Кобэ.

Во времена студенчества будущий премьер увлекалась тяжёлой музыкой в стиле хэви-метал и мотоциклами, носила с собой много палочек, которые часто ломала, будучи заядлой барабанщицей. По окончании ВУЗа стажировалась в США, в аппарате конгрессвумен от Демпартии Патриции Шрёдер.

Политическая карьера Такаити пошла на взлёт в 1980-х, когда напряжённость в торговле между США и Японией достигла своего пика. С начала 90-х она десять раз избиралась в депутаты парламента, потерпев лишь одно поражение. Позже Такаити непродолжительное время занимала министерские посты в правительстве Синдзо Абэ.

Чего ожидать от нового премьера?

График нового премьера будет весьма напряжённым в первые месяцы. Уже в конце недели она должна выступить с программной речью. Далее её ожидают переговоры с президентом США Дональдом Трампом и региональные саммиты.

Такаити предстоит остановить рост цен и разработать меры по стимулированию экономики к концу декабря, чтобы успокоить недовольную общественность.

Учитывая её консервативные взгляды, аналитики полагают, что в новой должности Такаити не будет спешить продвигать гендерное равенство или разнообразие.

Её относят к числу политиков, которые скорее препятствуют принятию мер по улучшению положения женщин в Японии. Такаити поддерживает существующий порядок наследования императорского Хризантемового трона только по мужской линии и выступает против однополых браков и права на сохранение девичьих фамилий для женщин после вступления в брак.

Будучи протеже убитого экс-премьера Синдзо Абэ, Такаити, как ожидается, будет следовать его политике по укреплению армии и экономики, а также по пересмотру пацифистской конституции Японии.

Когда "Комэйто" покидала правящую коалицию, она ссылалась на вялую реакцию ЛДП на скандалы со сберегательными фондами, которые привели к поражению партии на выборах.

Центристы также выражали обеспокоенность ревизионистскими взглядами Такаити на военное прошлое Японии и её ксенофобскими высказываниями.