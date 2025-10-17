Украинцы, обвиняемые в поджоге дома британского премьера, отрицают вину

РЕКЛАМА

Два украинца, обвиняемых в организации поджогов дома и автомобиля премьер-министра Великобритании Кира Стармера в начале года, отрицают свою вину.

21-летний Роман Лавринович и 35-летний Петр Починок не признали себя виновными "в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть жизнь опасности".

Вместе с другим мужчиной, уроженцем Украины, гражданином Румынии Станиславом Карпюком, они обвиняются в поджоге личного дома Стармера, а также недвижимости, где он когда-то жил, и автомобиля, который он продал.

27-летний Карпюк не признал себя виновным во время слушаний в Центральном уголовном суде Лондона.

Прокуроры заявили, что это дело не рассматривается как терроризм.

"Очевидно, что они скоординированы и за ними должен стоять какой-то мотив или цель", - сказала судья Бобби Чима-Грубб.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер покидает Даунинг-стрит, 10 AP Photo

Предварительная дата суда была назначена на 27 апреля.

В результате пожаров на севере Лондона, произошедших за три ночи с 8 по 12 мая, никто не пострадал.

Стармер и его семья переехали из своего дома после избрания в июле прошлого года и живут в официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Автомобиль Toyota RAV4, который когда-то принадлежал Стармеру, был подожжен 8 мая недалеко от дома, где он жил до того, как стал премьер-министром.

Дверь многоквартирного дома, где он когда-то жил, была подожжена 11 мая, а 12 мая после поджога обуглился дверной проем его дома.

Стармер назвал пожары "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".