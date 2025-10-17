Украинцы, обвиняемые в поджоге дома британского премьера, отрицают вину

Украинцы, которых обвиняют в поджоге дома Кира Стармера, а также недвижимости, где он когда-то жил, и автомобиля, который он продал, отрицают свою вину
Два украинца, обвиняемых в организации поджогов дома и автомобиля премьер-министра Великобритании Кира Стармера в начале года, отрицают свою вину.
21-летний Роман Лавринович и 35-летний Петр Починок не признали себя виновными "в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть жизнь опасности".
Вместе с другим мужчиной, уроженцем Украины, гражданином Румынии Станиславом Карпюком, они обвиняются в поджоге личного дома Стармера, а также недвижимости, где он когда-то жил, и автомобиля, который он продал.
27-летний Карпюк не признал себя виновным во время слушаний в Центральном уголовном суде Лондона.
Прокуроры заявили, что это дело не рассматривается как терроризм.
"Очевидно, что они скоординированы и за ними должен стоять какой-то мотив или цель", - сказала судья Бобби Чима-Грубб.
Предварительная дата суда была назначена на 27 апреля.
В результате пожаров на севере Лондона, произошедших за три ночи с 8 по 12 мая, никто не пострадал.
Стармер и его семья переехали из своего дома после избрания в июле прошлого года и живут в официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.
Автомобиль Toyota RAV4, который когда-то принадлежал Стармеру, был подожжен 8 мая недалеко от дома, где он жил до того, как стал премьер-министром.
Дверь многоквартирного дома, где он когда-то жил, была подожжена 11 мая, а 12 мая после поджога обуглился дверной проем его дома.
Стармер назвал пожары "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".