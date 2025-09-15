Британский премьер-министр осудил заявления Маска на антимигрантском митинге в Лондоне

РЕКЛАМА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал опасными комментарии Илона Маска, прозвучавшие во время антииммиграционного митинга в Лондоне. Акция, организованная ультраправым активистом Томми Робинсоном, собрала порядка 150 тысяч человек. Шествие проходило под лозунгом "Объединим королевство".

В ходе митинга выступили несколько ораторов. По видеосвязи к демонстрантам присоединился американский миллиардер Илон Маск, который неоднократно выражал симпатии ультраправым.

Маск заявил собравшимся, что "грядет насилие" и нужно "либо сражаться, либо умереть". "Он сказал: "Я действительно считаю, что в Великобритании необходима смена правительства", добавив: "Что-то нужно сделать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование".

Эти заявления крайне возмутили британских политиков.

Представитель Стармера Дэйв Парес заявил, что, по его мнению, "британская общественность не одобрит подобные высказывания".

"Великобритания - справедливая, толерантная и порядочная страна, поэтому британцам меньше всего нужны опасные и провокационные высказывания, грозящие насилием и запугиванием на наших улицах", - добавил Парес.

Эд Дэйви, лидер Либеральных демократов, третьей по величине партии в парламенте, призвал Стармера и лидера консервативной оппозиции Кеми Баденок присоединиться к нему и осудить, как он заявил, "попытку Маска посеять раздор и разжечь насилие" и "помешать британской демократии".

Однако представитель Стармера заявил, что правительство не планирует обсуждать с Маском его высказывания и отверг призывы наложить на него санкции.

Это не первый случай, когда Маск, бывший союзник президента США Дональда Трампа, поддерживает ультраправых активистов в Европе, включая Робинсона и партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Уроженец ЮАР Маск также критикует попытки правительств Великобритании и других европейских государств пресечь вредоносный онлайн-контент, утверждая, что это ограничивает свободу слова.

Субботняя демонстрация в Лондоне прошла на фоне растущей обеспокоенности по поводу незаконной миграции, в том числе через Ла-Манш.

Только в этом году опасный переход из Франции в Великобританию совершили более 30 000 человек, несмотря на усилия властей этих стран по пресечению деятельности банд, занимающихся незаконным ввозом людей.

Использование гостиниц для размещения просителей убежища стало одной проблемой.

Многие участники протеста держали в руках британские флаги, флаги Англии (белые с красным крестом), Шотландии (синие с Андреевским крестом) и Уэльса.

В последние недели эти флаги появились на фонарных столбах, автомобильных мостах и перекрестках по всей стране. Красные кресты также были нарисованы на зданиях, что некоторые считают запугивающим жестом, направленным против этнических меньшинств.

"Флаги могут объединять и разъединять, поскольку их вывешивают люди с разными мотивами и убеждениями", - заявил Сандер Катвала из British Future, аналитического центра, изучающего такие вопросы, как интеграция и национальная идентичность.

Джеймс Фримен, старший преподаватель политологии Бристольского университета, сказал, что использование флагов для запугивания или обозначения определённых территорий как запретных - исторический феномен, хотя связь между флагом Святого Георгия и ультраправыми, по его словам, появилась относительно недавно.

Кир Стармер написал в X: "Британия - страна, построенная на толерантности, многообразии и уважении". "Наш флаг олицетворяет разнообразие нашей страны, и мы никогда не отдадим его тем, кто использует его как символ насилия, страха и раскола", – заключил премьер-министр Великобритании.