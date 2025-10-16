"Томагавки" для Украины: оружие, меняющее правила игры, или рычаг давления на Москву

Россия вновь усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с наступлением холодов, как это происходило каждую осень с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Хотя украинская система противовоздушной обороны значительно улучшилась и теперь способна перехватывать большинство смертоносных дронов, которые Россия запускает ежедневно, Киев надеется на нечто большее, чем на дополнительную поддержку, которую он запросил у партнеров.

Украина попросила нечто стратегически важное для своих целей: а именно, дальнобойные ракеты для нанесения ударов по пусковым площадкам России, чтобы не просто ограничиваться перехватом сотен дронов и десятков ракет, когда они уже достигли украинского неба.

Сразу после заключения соглашения о прекращении огня в Газе, президент США Дональд Трамп во вторник предположил возможность продажи ракет Tomahawk Украине. Эти ракеты позволят Киеву наносить удары гораздо глубже по территории России и сделать эти удары более мощными и точными.

Дональд Трамп ожидает встречу с лидерами Израиля и ХАМАС по поводу прекращения огня в Газе, 13 октября 2025 года, в Шарм-эль-Шейхе, Египет. AP Photo

Ракеты Tomahawk, являющиеся ключевой частью арсенала США, имеют дальность действия от 1600 до 2500 километров и мощную боеголовку весом от 400 до 450 килограммов. В настоящее время Украина полагается на ракеты западного производства, такие как Storm Shadow, с дальностью около 250 километров.

Для ударов на большие расстояния Киев использует отечественные дроны и ракетообразные дроны, такие как "Паляница", но их боеголовка ограничена 50-100 килограммами.

Вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk занимает важное место, если не является главным в повестке встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне в пятницу.

«Он хотел бы получить ракеты Tomahawk, - сказал Трамп о Зеленском. - У нас много ракет Tomahawk".

Источники Euronews среди украинских официальных лиц сообщили, что Киев делает все возможное, чтобы объяснить Вашингтону, почему ему нужны эти ракеты, какие дальнобойные вооружения уже есть в наличии и чего не хватает, и что это будет обсуждаться в Белом доме в пятницу.

Президент Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН, вторник, 23 сентября 2025 года, в Нью-Йорке. AP Photo

'Их технологии спасают жизни'

Украинская делегация уже находится в США перед встречей Трампа и Зеленского.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и другими украинскими официальными лицами встретились с американскими оборонными компаниями Lockheed Martin и Raytheon.

Raytheon является производителем ракет Tomahawk.

"Их технологии спасают жизни: истребители F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, - написал Ермак в посте на X. - Их наступательные решения сильно поддерживают наши силы на передовой".

Не упоминая ракеты Tomahawk, Ермак сказал, что сотрудничество США с Украиной продолжает расти.

«Каждая сбитая российская ракета или уничтоженный вражеский командный пункт доказывают качество американского оружия и профессионализм наших войск», — сказал он.

Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) оценил, что по меньшей мере 1945 российских военных объектов находятся в зоне досягаемости варианта ракеты Tomahawk с дальностью 2500 километров и по меньшей мере 1655 — в зоне досягаемости варианта с дальностью 1600 километров.

«Украина, вероятно, сможет значительно ослабить боевые возможности России на передовой, нацеливаясь на уязвимые тыловые районы, которые поддерживают и обеспечивают операции России на передовой», — говорится в анализе ISW.

Рычаги влияния Трампа на Москву

Возможность получения Украиной ракет Tomahawk вызвала обеспокоенность и угрозы со стороны Москвы.

Кремль заявил, что это вызывает «крайнюю обеспокоенность» в России, добавив, что война вступает в «драматический момент с точки зрения эскалации напряженности со всех сторон», как выразился пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил США и лично Трампу ядерным ответом.

«Об этом сказано сотню раз, понятно даже для звездо-полосатого человека, что невозможно отличить ядерную ракету Tomahawk от обычной в полете, — сказал Медведев. - Доставка этих ракет может закончиться плохо для всех. И прежде всего, для самого Трампа».

Но для Трампа есть еще один важный аспект в отношении возможности отправки ракет Tomahawk в Украину.

Источники Euronews среди украинских официальных лиц подтвердили, что аргумент Киева, чтобы убедить Белый дом отправить ракеты Tomahawk, заключается в том, что они остаются изменяющими правила игры и одними из самых важных рычагов влияния на президента России Владимира Путина.

Президент США предположил в последние несколько дней, что сама угроза этого может заставить Путина сесть за стол переговоров. Трамп также сказал, что планирует обсудить этот вопрос непосредственно с российским президентом.

«Если эта война не будет урегулирована, я могу отправить Tomahawk, - сказал Трамп. - Tomahawk — это невероятное оружие. И России это не нужно. Если война не будет урегулирована, мы можем это сделать. Мы можем этого не делать. Но мы можем это сделать».