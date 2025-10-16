Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Томагавки" для Украины: оружие, меняющее правила игры, или рычаг давления на Москву

ФАЙЛ - Крылатая ракета Томагавк запускается с крейсера УРО USS Cape St. George (CG 71) в Средиземном море, 23 марта 2003 года
ФАЙЛ - крылатая ракета Tomahawk запускается с ракетного крейсера USS Cape St. George (CG 71) в Средиземном море, 23 марта 2003 года Авторское право  Kenneth Moll/Copyright 2003 The AP. All rights reserved.
Авторское право Kenneth Moll/Copyright 2003 The AP. All rights reserved.
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

После заключения перемирия в Газе Дональд Трамп собирается встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможность продажи Украине ракет Tomahawk. Вашингтон и Киев надеются, что это может привести Владимира Путина к столу переговоров.

Россия вновь усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с наступлением холодов, как это происходило каждую осень с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Хотя украинская система противовоздушной обороны значительно улучшилась и теперь способна перехватывать большинство смертоносных дронов, которые Россия запускает ежедневно, Киев надеется на нечто большее, чем на дополнительную поддержку, которую он запросил у партнеров.

Украина попросила нечто стратегически важное для своих целей: а именно, дальнобойные ракеты для нанесения ударов по пусковым площадкам России, чтобы не просто ограничиваться перехватом сотен дронов и десятков ракет, когда они уже достигли украинского неба.

Сразу после заключения соглашения о прекращении огня в Газе, президент США Дональд Трамп во вторник предположил возможность продажи ракет Tomahawk Украине. Эти ракеты позволят Киеву наносить удары гораздо глубже по территории России и сделать эти удары более мощными и точными.

Дональд Трамп ожидает встречу с лидерами Израиля и ХАМАС по поводу прекращения огня в Газе, 13 октября 2025 года, в Шарм-эль-Шейхе, Египет.
Дональд Трамп ожидает встречу с лидерами Израиля и ХАМАС по поводу прекращения огня в Газе, 13 октября 2025 года, в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

Ракеты Tomahawk, являющиеся ключевой частью арсенала США, имеют дальность действия от 1600 до 2500 километров и мощную боеголовку весом от 400 до 450 килограммов. В настоящее время Украина полагается на ракеты западного производства, такие как Storm Shadow, с дальностью около 250 километров.

Для ударов на большие расстояния Киев использует отечественные дроны и ракетообразные дроны, такие как "Паляница", но их боеголовка ограничена 50-100 килограммами.

Вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk занимает важное место, если не является главным в повестке встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне в пятницу.

«Он хотел бы получить ракеты Tomahawk, - сказал Трамп о Зеленском. - У нас много ракет Tomahawk".

Источники Euronews среди украинских официальных лиц сообщили, что Киев делает все возможное, чтобы объяснить Вашингтону, почему ему нужны эти ракеты, какие дальнобойные вооружения уже есть в наличии и чего не хватает, и что это будет обсуждаться в Белом доме в пятницу.

Президент Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН, вторник, 23 сентября 2025 года, в Нью-Йорке.
Президент Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН, вторник, 23 сентября 2025 года, в Нью-Йорке. AP Photo

'Их технологии спасают жизни'

Украинская делегация уже находится в США перед встречей Трампа и Зеленского.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и другими украинскими официальными лицами встретились с американскими оборонными компаниями Lockheed Martin и Raytheon.

Raytheon является производителем ракет Tomahawk.

"Их технологии спасают жизни: истребители F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, - написал Ермак в посте на X. - Их наступательные решения сильно поддерживают наши силы на передовой".

Не упоминая ракеты Tomahawk, Ермак сказал, что сотрудничество США с Украиной продолжает расти.

«Каждая сбитая российская ракета или уничтоженный вражеский командный пункт доказывают качество американского оружия и профессионализм наших войск», — сказал он.

Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) оценил, что по меньшей мере 1945 российских военных объектов находятся в зоне досягаемости варианта ракеты Tomahawk с дальностью 2500 километров и по меньшей мере 1655 — в зоне досягаемости варианта с дальностью 1600 километров.

«Украина, вероятно, сможет значительно ослабить боевые возможности России на передовой, нацеливаясь на уязвимые тыловые районы, которые поддерживают и обеспечивают операции России на передовой», — говорится в анализе ISW.

Рычаги влияния Трампа на Москву

Возможность получения Украиной ракет Tomahawk вызвала обеспокоенность и угрозы со стороны Москвы.

Кремль заявил, что это вызывает «крайнюю обеспокоенность» в России, добавив, что война вступает в «драматический момент с точки зрения эскалации напряженности со всех сторон», как выразился пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил США и лично Трампу ядерным ответом.

«Об этом сказано сотню раз, понятно даже для звездо-полосатого человека, что невозможно отличить ядерную ракету Tomahawk от обычной в полете, — сказал Медведев. - Доставка этих ракет может закончиться плохо для всех. И прежде всего, для самого Трампа».

Но для Трампа есть еще один важный аспект в отношении возможности отправки ракет Tomahawk в Украину.

Источники Euronews среди украинских официальных лиц подтвердили, что аргумент Киева, чтобы убедить Белый дом отправить ракеты Tomahawk, заключается в том, что они остаются изменяющими правила игры и одними из самых важных рычагов влияния на президента России Владимира Путина.

Президент США предположил в последние несколько дней, что сама угроза этого может заставить Путина сесть за стол переговоров. Трамп также сказал, что планирует обсудить этот вопрос непосредственно с российским президентом.

«Если эта война не будет урегулирована, я могу отправить Tomahawk, - сказал Трамп. - Tomahawk — это невероятное оружие. И России это не нужно. Если война не будет урегулирована, мы можем это сделать. Мы можем этого не делать. Но мы можем это сделать».

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

