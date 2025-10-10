Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Россия нанесла массированный удар по энергетическим объектам в Украине

Сотрудники экстренных служб тушат пожар после российской атаки в Киеве, Украина, 10 октября 2025 года.
Сотрудники экстренных служб тушат пожар после российской атаки в Киеве, Украина, 10 октября 2025 года. Авторское право  Dan Bashakov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Dan Bashakov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
В результате российских ударов по Украине серьезно пострадала энергетическая инфраструктура. Десятки тысяч семей остались без света. В Запорожье от полученных ранений скончался семилетний ребенок.

В ночь на 10 октября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Атаке подверглась в основном критическая инфраструктура. Пострадали и жилые дома.

Более двадцати человек получили ранения. В Запорожье погиб семилетний ребенок. Он, как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, скончался в больнице от полученных ранений.

Жилой дом поврежден в результате российского удара по жилому району в Киеве, Украина, 10 октября 2025 года.
Жилой дом поврежден в результате российского удара по жилому району в Киеве, Украина, 10 октября 2025 года.

По данным ВСУ, в атаке в общей сложности были задействованы 465 беспилотников разных типов и 32 ракеты. Украинские военные заявляют, что силам ПВО удалось подавить 420 воздушных целей. Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары РФ циничной и просчитанной аткой, направленной на критическую инфраструктуру. Зеленский снова призвал США, ЕС и "Большую семерку" к решительным действиям - поставкам систем ПВО Украине и ужесточению санкций против России.

Национальная энергетическая компания Укрэнерго" сообщила, что в результате ночной российской атаки повреждены энергетические объекты в нескольких областях Украины. Десятки тысяч семей остались без электричества. Самая сложная ситуация в столице, а также в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения. В каждом из пострадавших регионов идет восстановительные работы.

