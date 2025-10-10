Страны НАТО ждет "Непоколебимый полдень"

РЕКЛАМА

В Нидерландах 13 октября стартуют ежегодные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень") для отработки ядерного сдерживания, но без применения реального оружия. Начало учений анонсировал в соцсетях генсек НАТО Марк Рютте.

Программа Steadfast Noon рассчитана на 2 недели, к ней привлекут 71 самолет из 14 стран НАТО. Сообщается, что помимо Tornado и Eurofighter в учениях будут задействованы американские F-35, а также разведывательные самолеты и самолеты-дозаправщики.

Давно запланированные, маневры пройдут в контексте усиления безопасности вокруг военных объектов в Европе из-за серии нарушений воздушного пространства неопознанными беспилотниками. Рютте признал важность учений, которые, по его словам, "помогут убедиться, что наши силы ядерного сдерживания остаются настолько надежными, безопасными, защищенными и эффективными, насколько возможно". Он уточнил, что "эта операция посылает четкий сигнал любому потенциальному противнику".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, 30 сентября 2025 года. AP Photo

Основная часть учений пройдет в Северном море, там задействуют военные базы Бельгии, Великобритании, Дании и Нидерландов.

Представители НАТО не стали уточнять, какие именно сценарии будут использоваться для проверки ядерной готовности альянса, но подчеркнули, что они не направлены против какой-либо конкретной страны и не связаны с текущими международными событиями.

Североатлантический альянс проводит подобные учения ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО.

В декларации Вашингтонского саммита, принятой лидерами НАТО в прошлом году, говорится, что "основной целью ядерного потенциала альянса является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии". В документе подчеркивается, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом".

Самолет F35 Lockheed Martin пролетает к северу от Парижа, 16 июня 2025 года AP Photo

Глава управления ядерной политики НАТО Джеймс Стоукс заявил журналистам, что, несмотря на постоянную и горячую риторику Кремля, союзники "не заметили никаких изменений в ядерной позиции России" в последнее время. Он подчеркнул, что Россия не является главной целью учений, уточнив, что в НАТО продолжают следить за военной деятельностью Москвы - в том числе за использованием ею в Украине ракет двойного назначения, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.