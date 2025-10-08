Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Северной Македонии совершено нападение на кандидата в местные органы власти

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства нападения на кандидата на выборах в муниципальные советы. Прокуратура заявила, что инцидент не имеет политического подтекста.

В Северной Македонии в своей машине обстрелян кандидат на выборах в муниципальные советы Закерия Шайни. Инцидент произошел в Куманово, втором численности населения городе страны.

Мужчина получил ранения в локоть и колено. Политик был направлен в больницу Матери Терезы в Скопье.

По данным прокуратуры, нападение совершили двое мужчин, один из которых арестован, а другой всё ещё разыскивается.

Закерия Шайни возглавляет список кандидатов в общине Липково, где проживают порядка двадцати семи тысяч человек.

Шайни, врач по профессии, является членом оппозиционного "Демократического союза за интеграцию". Партия отстаивает интересы этнических албанцев и выступает за "зеленую" политику.

В своём первом докладе относительно инцидента прокуратура отрицала, что стрельба в Куманово имела какой-либо политический подтекст. Муниципальные выборы в Северной Македонии состоятся 19 октября.

