В Северной Македонии совершено нападение на кандидата в местные органы власти

В Северной Македонии в своей машине обстрелян кандидат на выборах в муниципальные советы Закерия Шайни. Инцидент произошел в Куманово, втором численности населения городе страны.

Мужчина получил ранения в локоть и колено. Политик был направлен в больницу Матери Терезы в Скопье.

По данным прокуратуры, нападение совершили двое мужчин, один из которых арестован, а другой всё ещё разыскивается.

Закерия Шайни возглавляет список кандидатов в общине Липково, где проживают порядка двадцати семи тысяч человек.

Шайни, врач по профессии, является членом оппозиционного "Демократического союза за интеграцию". Партия отстаивает интересы этнических албанцев и выступает за "зеленую" политику.

В своём первом докладе относительно инцидента прокуратура отрицала, что стрельба в Куманово имела какой-либо политический подтекст. Муниципальные выборы в Северной Македонии состоятся 19 октября.