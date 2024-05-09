На президентских и парламентских выборах в Северной Македонии побеждает оппозиция

By euronews

Кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова выиграла второй тур президентских выборов в Северной Македонии, набрав около 65% голосов. Действующий президент Стево Пендаровски признал поражение

РЕКЛАМА

Новым президентом Северной Македонии и первой женщиной на этом посту стала 70-летняя профессор права Гордана Силяновска-Давкова, представительница крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО - ДПМНЕ).

По данным избиркома, она набирает около 65% голосов. Действующий президент, социал-демократ Стево Пендаровски, получил чуть больше 29% и признал поражение.

"Результаты ясны, но моя совесть чиста. По итогам я хочу поздравить победителей и пожелать им успешной работы в ближайшие пять лет", - заявил он.

Отмечается, что рейтинги оппозиции сильно выросли на волне недовольства проблемами в экономике и долгим ожиданием вступления страны в ЕС. Северная Македония является кандидатом на вступление в Европейский союз с 2005 года, однако ее заявка до сих пор не была одобрена из-за споров с соседними Болгарией и Грецией, а также медленным прогрессом в проведении реформ, необходимых для членства.

Президент в Северной Македонии исполняет по большей части представительские функции.

Оппозиция побеждает и на парламентских выборах. Коалиция "Твоя Македония", в которую входит и партия ВМРО - ДПМНЕ, набирает около 42% голосов, а Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) - 14,5 процента, лишь немногим опередив коалицию, возглавляемую партией этнического албанского меньшинства DUI.

Ожидается, что по итогам переговоров по формированию нового правительства премьер-министром станет лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски.