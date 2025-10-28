Десять человек предстали перед уголовным судом Парижа за кибертравлю Брижит Макрон

Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 года до 65 лет предстанут перед уголовным судом Парижа по обвинению в травле в соцсетях супруги президента Республики. Им вменяются в вину сексистские и трансфобные высказывания в отношении Брижит Макрон, которую они называют "женщиной-трансгендером", а 24-летнюю разницу в возрасте между супругами Макрон приравнивают к "педофилии".

Соответствующую жалобу первая леди и её супруг подали 27 августа 2024 года. Брижит Макрон на слушания не явилась, но в своих показаниях сообщила суду, что ни одно пребывание за границей не обходится без того, чтобы ей не рассказали об этом слухе. Супруги Макрон также подали жалобу в Соединенных Штатах, поскольку эта ложная информация была усилена американскими конспирологическими кругами. Выступающая за Трампа инфлюенсерша даже сняла серию видео под названием Becoming Brigitte, который набрал более миллиарда просмотров менее чем за 3 месяца.

Подсудимым, среди которых учителя, IT-специалисты, рекламщики и даже народные избранники, грозят до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 45 000 евро.

Среди обвиняемых 41-летний Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом "Зоэ Саган" публицист. За его аккаунтом в соцсети X, который сейчас приостановлен, следили 200 000 пользователей, он часто ассоциировался с конспирологическими кругами.

На скамье подсудимых также Дельфина Жегусс 51 года, которая представлялась "медиумом", "журналистом" и "разоблачителем" под псевдонимом "Амандина Руа".

Она способствовала распространению теории о том, что Брижит Макрон, урожденная Тронье,"никогда не существовала", а Брижит Макрон - это её брат Жан-Мишель после якобы имевшего место трансгендерного перехода. Это утверждение необоснованно: Жан-Мишель Тронье, которому сейчас 80 лет, очень даже жив.

Осуждённая в 2024 году за клевету вместе с другой обвиняемой, Наташей Рей, Жегусс была оправдана в июле прошлого года в ходе апелляционного процесса. Это решение Брижит Макрон и её брат оспорили, обратившись в Верховный суд.

Трансфобный рекламный ролик, появившийся сразу после избрания Эммануэля Макрона в 2017 году, с тех пор широко распространился за рубежом, в частности в США, где президентская чета подала судебный иск против ультраправой подкастерши Кэндис Оуэнс.

Несколько ответчиков систематически распространяли публикации этой протрамповской активистки, в том числе фейковую обложку журнала Time, провозглашающую Брижит Макрон_"человеком года_".

Во вторник, второй день процесса, перед судьями должна выступить дочь Брижит Макрон Тифен.

Утро второго дня было посвящено допросу Орельена Пуарсон-Атлана. Он в частности заявил судьям, что некоторые из вменяемых ему в вину твитов были написаны "искуственным интеллектом". "Но вы перечитывали и публиковали их"? - спросил судья. "Да", - ответил подозреваемый. Затем он попытался объяснить, что "Зое Саган" - созданный им литературный образ, "как Флобер создал Мадам Бовари", добавил Пуарсон-Атлан. Он, как и остальные подсудимые, заверил суд, что их деятельность в соцсетях "нельзя назвать травлей".