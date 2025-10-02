Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Turkish Airlines открывает рейсы в Армению на фоне улучшения отношений

Турецкие авиалинии (Фото из архива)
Турецкие авиалинии (Фото из архива)
Авторское право Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
By Emre Basaran
Опубликовано
В рамках усилий по развитию связей премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в июне.

РЕКЛАМА

Авиакомпания Turkish Airlines планирует начать полеты в столицу Армении Ереван на фоне потепления отношений между соседними странами после десятилетий напряженности.

В заявлении, поданном во вторник, авиакомпания выразила желание запустить маршрут, пока существует достаточный спрос на услугу. Оно последовало за встречей спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча в Армении 12 сентября.

По итогам встречи Министерство иностранных дел Армении опубликовало заявление, в котором говорится, что страны договорились "провести необходимую работу для других заинтересованных компаний, чтобы начать полеты по различным направлениям, начиная с лета 2026 года".

Страны, между которыми до сих пор нет официальных дипломатических отношений, уже много лет враждуют из-за массового убийства армян в Османской империи в 1915 году. В то время как Армения и ряд других стран называют это геноцидом, Турция категорически отказывается признавать этот термин.

В рамках процесса примирения премьер-министр Армении Пашинян в июне посетил Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В конце сентября, выступая с трибуны ООН, Пашинян выразил надежду на установление в обозримом будущем "дипломатических отношений между Арменией и Турцией и полное открытие межгосударственной границы".

Если Turkish Airlines начнет полеты в Ереван, она не станет первым перевозчиком, возобновившим авиасообщение между странами.

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines и армянская FlyOne начали выполнять рейсы между странами в 2022 году.

