Азербайджан и Армения подписали историческое соглашение после десятилетий конфликта

Соглашение было подписано в Вашингтоне
Соглашение было подписано в Вашингтоне Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
После почти четырёх десятилетий кровопролитного конфликта Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трампа. Примечательно, что в этом историческом событии не участвовала Россия, которая больше не играет центральной роли на Южном Кавказе.

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа мирное соглашение.

"Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе. Сегодня мы пишем новую великую историю", - азербайджанский президент.

Армянский премьер-министр добавил, что это соглашение "открывает главу мира". "Мы закладываем фундамент для лучшей истории, чем та, что была в прошлом", - добавил он.

"Эти страны обязуются навсегда прекратить боевые действия, возобновить торговлю, путешествия и дипломатические отношения, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с двумя лидерами.

"Они очень страдали в течение стольких лет, многие пытались найти решение, Европейский союз, русские, но ничего не вышло. Но благодаря этому соглашению нам наконец удалось установить мир", - подчеркнул американский президент.

В сентябре 2023 года Азербайджан вернул себе полный контроль над Карабахским регионом, проведя молниеносную военную операцию. В последние месяцы Баку и Ереван добились прогресса в нормализации отношений.

Причём, сгладить противоречия им удалось без третьей стороны - в том числе без Москвы и Вашингтона, отмечают многие аналитики. Но в отличие от России, США получат выгоду от соглашения.

"Маршрут Трампа" на Южном Кавказе

Армения и Азербайджан договорились о создании крупного транзитного коридора, который будет назван "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Он соединит материковый Азербайджан и его Нахичеванский регион, граничащий с союзником Баку Турцией, через территорию Армении.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что новый транзитный коридор "обеспечит беспрепятственное сообщение при уважении суверенитета и территориальной целостности Армении и её народа".

Азербайджан и Нахичевань разделяет 32-километровый участок территории Армении.

Для Баку коридор обеспечивает прямое сухопутное сообщение с Нахичеванью, укрепляет связи с Турцией и закрепляет послевоенные успехи посредством инфраструктурной дипломатии.

Он также укрепляет позиции Азербайджана как важнейшего транспортно-логистического узла в мировом масштабе. Изначально Азербайджан не хотел вовлекать в этот процесс третьи стороны и предпочитал, чтобы он находился под контролем Баку, без участия США, Европы или России.

Для Еревана транспортный маршрут предоставляет возможность дальнейшей интеграции в более широкие торговые сети, диверсификации экономики и привлечения иностранных инвестиций. В геополитическом плане он также поможет Армении нормализовать отношения с соседями.

Ереван опасался, что создание коридора может угрожать суверенитету Армении, и хотел, чтобы он оставался исключительно под армянским контролем.

По словам чиновников, новый "Маршрут Трампа" будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а США передадут землю в субаренду консорциуму по инфраструктуре и управлению, сообщили официальные лица.

Трамп предварил большую часть плана на пятницу своим постом в социальных сетях в четверг вечером, заявив, что лидеры двух стран подпишут экономические соглашения, которые "полностью раскроют потенциал региона Южного Кавказа".

"Многие лидеры пытались положить конец войне, но безуспешно, пока не пришёл Трамп", - написал президент США на своей странице в Truth Social.

Бывшие союзники

Подписание мирного соглашения в Вашингтоне при участии президента США свидетельствует о том, что Баку и Ереван окончательно отдалились от Москвы и, по всей видимости, сместили фокус своей внешней политики на Запад.

Россия тщетно пытается восстановить сотрудничество с обоими бывшими союзниками, в то же время, проводя мощную кампанию по дезинформации против Армении.

В последние дни подконтрольные российскому государству СМИ выступили с нападками на Никола Пашиняна, обвинив его в "торговле" суверенитетом государства ради личной финансовой выгоды и назвав его "марионеткой".

Ранее в их сюжетах и статьях утверждалось даже, что в Армении находится "объект по производству биологического оружия, управляемый американцами".

До полномасштабного вторжения Москва неоднократно делала аналогичные заявления о существовании в Украине американских объектов по производству биооружия. В прошлом то же самое говорилось в российских госСМИ о Грузии.

Усилия по восстановлению связей с Баку были подорваны, когда в декабре в Казахстане разбился азербайджанский авиалайнер, в результате чего погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту.

Euronews выпускал эксклюзив о расследовании, которое показало, что самолёт был сбит российскими ПВО над Грозным.

Президент Азербайджана Алиев недавно заявил, что его страна готовится подать иски в международные суды против России в связи с авиакатастрофой борта "Азербайджанских авиалиний".

"Мы готовы ждать 10 лет, но справедливость должна восторжествовать. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном", - пояснил он.

В прошлом месяце между Азербайджаном и Россией произошла ещё одна эскалация. В Баку задержали исп. директора и главного редактора российского госинформагентства Sputnik после того, как российские службы безопасности устроили облаву на азербайджанскую общину в Екатеринбурге.

В ходе рейда ФСБ погибли два человека, 50 - были задержаны.

