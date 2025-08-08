«Исторический мирный саммит» между Азербайджаном и Арменией

В пятницу Дональд Трамп принимает в Белом доме лидеров Азербайджана и Армении. Президент США называет происходящее «историческим мирным саммитом»:

«Эти две страны уже много лет находятся в состоянии войны, которая унесла жизни тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но до сих пор безуспешно», — написал Трамп на своей социальной платформе Truth.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Вашингтон ещё в четверг.

После почти четырёх десятилетий конфликта Баку и Ереван могут, возможно, наконец добиться мира. Это придаёт ещё больше веса усилиям Трампа по утверждению США (и самого себя) в качестве «глобального миротворца».

Но также примечательно то, что договорённости могут быть подписаны без участия России: два бывших союзника Москвы, в конфликте которых Кремль не раз выступал миротворцем, теперь дистанцируются от него.

Проведение встречи в Белом доме с президентом США стало бы сильным сигналом для Москвы о том, что внешнеполитический фокус и Баку, и Еревана теперь направлен на Запад.

Даже самое время проведения переговоров Вашингтоне совпадает с окончанием «ультиматума Трампа», который он выдвинул Кремлю на поиск возможности прекращения огня в Украине.