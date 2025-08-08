Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
«Исторический мирный саммит» между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев принимают участие в заседании формата Outreach/BRICS Plus на полях саммита БРИКС в Казани
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев принимают участие в заседании формата Outreach/BRICS Plus на полях саммита БРИКС в Казани Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

По мнению президента США, Баку и Ереван смогут положить конец почти 40-летнему конфликту — и без участия Москвы

В пятницу Дональд Трамп принимает в Белом доме лидеров Азербайджана и Армении. Президент США называет происходящее «историческим мирным саммитом»:

«Эти две страны уже много лет находятся в состоянии войны, которая унесла жизни тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но до сих пор безуспешно», — написал Трамп на своей социальной платформе Truth.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Вашингтон ещё в четверг.

После почти четырёх десятилетий конфликта Баку и Ереван могут, возможно, наконец добиться мира. Это придаёт ещё больше веса усилиям Трампа по утверждению США (и самого себя) в качестве «глобального миротворца».

Но также примечательно то, что договорённости могут быть подписаны без участия России: два бывших союзника Москвы, в конфликте которых Кремль не раз выступал миротворцем, теперь дистанцируются от него.

Проведение встречи в Белом доме с президентом США стало бы сильным сигналом для Москвы о том, что внешнеполитический фокус и Баку, и Еревана теперь направлен на Запад.

Даже самое время проведения переговоров Вашингтоне совпадает с окончанием «ультиматума Трампа», который он выдвинул Кремлю на поиск возможности прекращения огня в Украине.

