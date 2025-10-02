Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Антиправительственные протесты в Марокко обернулись беспорядками

Акции протеста в Марокко
На улицы городов Марокоо выходят тысячи людей. Манифестанты выступают против коррупции и требуют улучшить системы здравоохранения и образования.

В Марокко вот уже шестой день не прекращаются антиправительственные протесты. Они начались мирно, и были санкционированы властями, но переросли в беспорядки.

В среду вечером два человека были застрелены при попытке штурма полицейского участка.Стражи порядка утверждают, что были вынуждены применить табельное оружие в целях самообороны.

По данным МВД Марокко, за время акций пострадали не менее 300 человек, в основном сотрудники правоохранительных органов, более 400 демонстрантов были арестованы. Сожжены десятки полицейских машин и частных автомобилей. Протестующие пытаются штурмовать правительственные учреждения и банковские отделения.

Силы безопасности разгоняют участников протеста. Сале, Марокко, 1 октября 2025 г.

На улицы городов Марокоо выходят тысячи людей. Манифестанты выступают против коррупции и требуют улучшить системы здравоохранения и образования. Самые крупные акции проходят в Марракеше, Касабланке, Танжере, Сале и Тетуане.

Во время шествий звучат призывы к отставке премьер-министра Азиза Аханнуша.Демонстрации инициированные онлайн-группой GenZ 212, стали крупнейшими в стране за последние годы.

