Греция: протесты против 13-часового рабочего дня

Фото из файла
Фото из файла Авторское право  ΑΠΕ-ΜΠΕ
Авторское право ΑΠΕ-ΜΠΕ
By Euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ
Опубликовано
Профсоюзы объявили забастовку в знак протеста против плана правительства распространить действие закона о максимальной продолжительности рабочего дня в 13 часов на всех работников. Сейчас это касается лишь тех, кто работает в двух местах.

РЕКЛАМА

24-часовая общенациональная забастовка в Греции затронула в среду госучреждения, больницы, учебные заведения и транспорт. Профсоюзы GSEE и ADEDY объявили стачку в знак протеста против нового трудового законопроекта, легализующего возможность распространить 13-часовой рабочий день на всех работников (сейчас это возможно лишь в случае занятости на двух работах).

Ожидается, что закон вступит в силу уже в течение октября. Профсоюзы говорят, что это усилит давление на работников в Греции, которая постепенно выходит из долгового кризиса 2009-2018 годов.

В Афинах незадолго до полудня тысячи граждан уже начали собираться на площади Клатмонос, чтбы затем пройти маршем до площали Синтагма перед парламентом, где начался крупный митинг. Акциями протеста охвачены и другие крупные города страны. "

"Мы говорим "нет" 13-часовой рабочей неделе. Истощение - это не рост, у человеческой выносливости есть предел. Мы говорим "нет" фрагментации свободного времени", - подчеркивает GSEE. Он призывает всех трудящихся принять массовое и динамичное участие в стачке.

Главные требования - отказ от пакета мер по регулированию рабочего времени, который как утверждает профсоюз, "является подарком определенным интересам работодателей", повышение качества условия труда и его оплаты.

В то же время конфедерация требует сокращения рабочего времени. По ее мнению, 37,5-часовая рабочая неделя является социально справедливой и имеет положительные результаты там, где она была реализована на практике. GSEE также призывает к полному восстановлению свободных коллективных переговоров, поскольку, по ее мнению, это необходимое условие для настоящей демократии на рабочем месте и единственный путь к повышению оплаты и качества условий труда.

Со своей стороны, ADEDY требует восстановления 13-й и 14-й зарплат и повышения оплаты труда, коллективных трудовых договоров в государственном секторе, отмены нового дисциплинарного закона и отзыва 13-часового законопроекта, 35 часовой 5-дневной рабочей недели для всех работников. Митинг протеста ADEDY запланирован на 11:00 на площади Клатмонос.

С призывом к учителям принять участие в забастовке обратились федерации учителей государственного и частного сектора (IOE, OLME и OIELE), требуя отзыва законопроекта Министерства труда, отмены нового Дисциплинарного закона, восстановления 13-й и 14-й зарплаты, повышения оплаты труда своих и подписания Коллективных трудовых договоров с государственным сектором.

Митинг PAME в 10:30 утра в Пропилеях

Среди основных требований PAME - отзыв нового законопроекта о труде и отмена всех антитрудовых законов, 7-часовой рабочий день, 35-часовая 5-тидневная рабочая неделя и заключение коллективных трудовых договоров, меры по охране здоровья и безопасности на рабочих местах, восстановление 13-й и 14-й зарплат государственных служащих и другие коллективные достижения - такие как трехлетние контракты (2012-2023), контракты после окончания трудовой деятельности и накопление контрактов.

Афинский центр труда также призвал входящие в него профсоюзы, рабочих, молодежь, пенсионеров и безработных Афинского региона принять участие в 24-часовой общенациональной забастовке, объявленной GSEE в среду 1 октября 2025 года, и в забастовочном собрании профсоюзов в 11 часов утра на площади Клатмонос.

Общественный транспорт и полёты

Работники транспорта также принимают участие в 24-часовой общенациональной забастовке.

Следует отметить, что по решению афинского суда первой инстанции участие в забастовке Греческой ассоциации авиадиспетчеров (EEKKE), OSEPA и ENIMAEK было признано незаконным, поэтому рейсы, запланированные на среду 1 октября 2025 года, не будут затронуты стачкой.

Ассоциация таксистов Аттики (SATA) также объявила о своем участии в забастовке, выступая против законопроекта и требуя достойных условий труда для профессионалов в этом секторе.

