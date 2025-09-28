Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
План Трампа по Газе: 21 пункт движения к миру

Дональд Трамп прибывает на президентском самолете в пятницу, 26 сентября 2025 года
Дональд Трамп прибывает на борту президентского самолета в пятницу, 26 сентября 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By يورونيوز
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Дональд Трамп, похоже, больше не планирует переселять палестинцев из сектора Газа, рассчитывая добиться мира в анклаве другими способами.

 Американские и израильские СМИ раскрыли детали плана президента США Дональда Трампа, цель которого - завершение войны в Газе и восстановление сектора, а также подготовка к созданию палестинского государства в будущем.

Газета The Times of Israel сообщила, что план из 21 пункта обсуждался с рядом арабских и мусульманских стран на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отметив, что этот шаг знаменует изменение позиции Вашингтона по палестинскому вопросу - после более ранних заявлений Трампа о переселении жителей Газы за пределы сектора.

Основные пункты

1. Превращение Газы в зону, свободную от "экстремизма и терроризма".

2. Полное восстановление сектора.

3. Завершение войны при согласии обеих сторон и прекращение израильских военных операций с постепенным выводом войск из Газы.

4. Возвращение всех заложников и тел погибших в течение 48 часов после подтверждения готовности Израиля на соглашение.

5. Освобождение сотен палестинских заключенных, осужденных на пожизненные сроки, и более тысячи задержанных с начала войны, а также передача тел сотен палестинцев.

6. Условное помилование для членов ХАМАС, желающих покинуть Газу.

7. Поступление гуманитарной помощи в Газу - не менее 600 грузовиков в день; восстановление инфраструктуры и доставка техники для разборки завалов.

8. Распределение помощи через ООН, Красный Полумесяц и нейтральные международные организации без вмешательства сторон.

9. Управление Газой временным переходным правительством из палестинских технократов под наблюдением международного органа во главе с Вашингтоном и при сотрудничестве с арабскими и европейскими партнерами.

10. Разработка экономического плана для восстановления Газы.

11. Создание экономической зоны с пониженными налогами и пошлинами.

12. Запрет принудительного выселения палестинцев.

13. Разоружение ХАМАС и предотвращение его правления.

14. Предоставление гарантий безопасности от региональных стран.

15. Формирование временной международной стабилизационной структуры под руководством США и арабских стран для наблюдения за безопасностью и обучения местной полиции.

16. Постепенный вывод израильских войск.

17. Возможность частичного выполнения плана в случае отказа ХАМАС сотрудничать.

18. Обязательство Израиля не наносить удары по Катару.

19. Запуск программ по нейтрализации экстремистской идеологии.

20. Подготовка к созданию палестинского государства в будущем.

21. Запуск всеобъемлющего политического диалога между Израилем и палестинцами.

"Интенсивные переговоры"

Президент Трамп в пятницу объявил об "интенсивных переговорах" с целью достижения соглашения о прекращении огня в Газе при участии всех стран региона, отметив, что они будут идти "столько, сколько нужно" для обеспечения успешного соглашения.

Трамп заявил на своей платформе Truth Social: "Рад сообщить, что мы ведем вдохновляющие и очень конструктивные обсуждения с ближневосточным сообществом по поводу Газы... все взволнованы перспективой преодолеть этот период смерти и тьмы, мы должны вернуть заложников и достичь прочного мира".

Хотя некоторые пункты плана, такие как восстановление и поощрение оставаться в Газе, позитивны для палестинцев, он содержит и сложные условия. Например, разоружение ХАМАС и исключение его из управления, что может препятствовать принятию плана группировкой, признанной террористической в ЕС и США.

Ожидается, что пункты, касающиеся создания палестинского государства, встретят сильное сопротивление со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который ранее критиковал шаги ряда западных стран по признанию Палестины, называя это сигналом, "поощряющим насилие против израильтян" и "наградой для ХАМАС". Он не раз заявлял, что не допустит создания палестинского государства.

