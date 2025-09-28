План Трампа по Газе: 21 пункт движения к миру

Американские и израильские СМИ раскрыли детали плана президента США Дональда Трампа, цель которого - завершение войны в Газе и восстановление сектора, а также подготовка к созданию палестинского государства в будущем.

Газета The Times of Israel сообщила, что план из 21 пункта обсуждался с рядом арабских и мусульманских стран на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отметив, что этот шаг знаменует изменение позиции Вашингтона по палестинскому вопросу - после более ранних заявлений Трампа о переселении жителей Газы за пределы сектора.

Основные пункты

1. Превращение Газы в зону, свободную от "экстремизма и терроризма".

2. Полное восстановление сектора.

3. Завершение войны при согласии обеих сторон и прекращение израильских военных операций с постепенным выводом войск из Газы.

4. Возвращение всех заложников и тел погибших в течение 48 часов после подтверждения готовности Израиля на соглашение.

5. Освобождение сотен палестинских заключенных, осужденных на пожизненные сроки, и более тысячи задержанных с начала войны, а также передача тел сотен палестинцев.

6. Условное помилование для членов ХАМАС, желающих покинуть Газу.

7. Поступление гуманитарной помощи в Газу - не менее 600 грузовиков в день; восстановление инфраструктуры и доставка техники для разборки завалов.

8. Распределение помощи через ООН, Красный Полумесяц и нейтральные международные организации без вмешательства сторон.

9. Управление Газой временным переходным правительством из палестинских технократов под наблюдением международного органа во главе с Вашингтоном и при сотрудничестве с арабскими и европейскими партнерами.

10. Разработка экономического плана для восстановления Газы.

11. Создание экономической зоны с пониженными налогами и пошлинами.

12. Запрет принудительного выселения палестинцев.

13. Разоружение ХАМАС и предотвращение его правления.

14. Предоставление гарантий безопасности от региональных стран.

15. Формирование временной международной стабилизационной структуры под руководством США и арабских стран для наблюдения за безопасностью и обучения местной полиции.

16. Постепенный вывод израильских войск.

17. Возможность частичного выполнения плана в случае отказа ХАМАС сотрудничать.

18. Обязательство Израиля не наносить удары по Катару.

19. Запуск программ по нейтрализации экстремистской идеологии.

20. Подготовка к созданию палестинского государства в будущем.

21. Запуск всеобъемлющего политического диалога между Израилем и палестинцами.

"Интенсивные переговоры"

Президент Трамп в пятницу объявил об "интенсивных переговорах" с целью достижения соглашения о прекращении огня в Газе при участии всех стран региона, отметив, что они будут идти "столько, сколько нужно" для обеспечения успешного соглашения.

Трамп заявил на своей платформе Truth Social: "Рад сообщить, что мы ведем вдохновляющие и очень конструктивные обсуждения с ближневосточным сообществом по поводу Газы... все взволнованы перспективой преодолеть этот период смерти и тьмы, мы должны вернуть заложников и достичь прочного мира".

Хотя некоторые пункты плана, такие как восстановление и поощрение оставаться в Газе, позитивны для палестинцев, он содержит и сложные условия. Например, разоружение ХАМАС и исключение его из управления, что может препятствовать принятию плана группировкой, признанной террористической в ЕС и США.

Ожидается, что пункты, касающиеся создания палестинского государства, встретят сильное сопротивление со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который ранее критиковал шаги ряда западных стран по признанию Палестины, называя это сигналом, "поощряющим насилие против израильтян" и "наградой для ХАМАС". Он не раз заявлял, что не допустит создания палестинского государства.