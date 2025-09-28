Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Критика из-под моста. Орбан и Фицо обрушились на Евросоюз из-за отказа закупать нефть и газ в РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо, 28 сентября 2025 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо, 28 сентября 2025 года Авторское право  AP
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Венгрия и Словакия остаются единственными странами в Европе, которые продолжают закупать российскую нефть и природный газ после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо в воскресенье обрушились с критикой на Европейский союз за его план постепенного отказа от российских нефти и газа из-за войны Москвы в Украине.

Орбан и Фицо появились вместе на 130-й годовщине со дня открытия моста Марии Валерии. Мост через реку Дунай соединяет словацкий город Штурово и венгерский Эстергом.

Лидеры этих двух стран - единственные, кто в ЕС выступает против разрыва связей с Москвой, что нашло отражение в их речах.

"Никто не должен был бы нам приказывать, откуда мы будем брать нефть и газ", - сказал Фицо в Эстергоме, на венгерской стороне моста.

"Согласно международному праву, это суверенная страна, которая принимает решение о своем энергетическом балансе", - подчеркнул Фицо.

"Я такого же мнения, как и председатель правительства Венгрии, что политическое, идеологическое решение - полностью отрезать Европу от поставок этого топлива из РФ - нанесет наибольший ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему ЕС", - отметил словацкий лидер, прежде чем передать слово Орбану.

"Как и старые империи, которые управляли нами, сейчас Европейский союз превратился в военный проект", - заявил премьер-министр Венгрии.

"Теперь, когда Брюссель говорит о мире в Европе, на самом деле это означает войну", - добавил Виктор Орбан.

Оба лидера выступили против отказа от российских нефти и газа, ссылаясь на экономические издержки и энергетическую безопасность, хотя большинство европейских стран стремится избавиться от зависимости от Кремля.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает с речью на церемонии в Эстергоме, Венгрия, 28 сентября 2025 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает с речью на церемонии в Эстергоме, Венгрия, 28 сентября 2025 года. AP

Позиция Орбана и Фицо отражает более широкие политические стратегии, построенные на популистской и националистической риторике, а также нелиберальном управлении, которое бросает вызов нормам ЕС о демократических сдержках и противовесах.

Политические эксперты указывают, что дружественная Кремлю позиция словацкого и венгерского лидеров подрывает единство ЕС в осуждении развязанной Кремлем войны в Украине и одновременно укрепляет власть внутри их стран.

