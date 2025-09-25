Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Испания и Италия отправят военные корабли для сопровождения флотилии "Глобал Сумуд"

Поддержка наблюдает, как лодка, являющаяся частью Флотилии Глобальной Солидарности, отправляется в Газу для доставки помощи, Тунис, суббота, 13 сентября 2025 года.
Поддерживающие наблюдают за отправлением лодки, являющейся частью флотилии Global Sumud, в Газу для доставки помощи. Тунис, суббота, 13 сентября 2025 года. Авторское право  Anis Mili/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Anis Mili/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Evelyn Ann-Marie Dom
Объявления о развёртывании военно-морских судов для поддержки и защиты флотилии появились после сообщений активистов о нескольких атаках дронов на их лодки.

Власти Испании, следом за Италией объявили, что отправят военный корабль для помощи флотилии, направляющейся в Газу с целью прорвать израильскую блокаду и доставить палестинцам необходимую помощь.

Решение принято в свете последних заявлений "Глобал Сумуд" об атаках на суда флотилии беспилотниками. Во вторник активисты сообщили о "глушении сигнала связи", "сбросе неустановленных предметов" и "как минимум 13 взрывах" на нескольких лодках.

В среду Рим осудил эти атаки и направил многоцелевой фрегат для проведения при необходимости спасательных операций, сообщил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто. Днём позже он сообщил о подготовке ещё одного корабля ВМС к отплытию.

По словам властей, Италия проинформировала Израиль о своём решении.

"В демократическом обществе демонстрации и формы протеста должны также защищаться, если они проводятся в соответствии с международным правом и без применения насилия", — пояснил Крозетто.

Премьер-министр страны Джорджа Мелони также осудила ночное нападение на флотилию, но назвала её инициативу "опасной и безответственной". Мелони предложила план передачи гуманитарной помощи Латинскому патриархату Иерусалима на Кипре, который затем займётся её доставкой. Группа пока не ответила на это предложение.

Вскоре испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что его страна также направит патрульное судно "со всеми необходимыми ресурсами" для защиты и помощи флотилии на её пути в Газу.

"Испанское правительство требует соблюдения международного права и уважения права наших граждан на безопасное плавание по Средиземному морю", — сказал Санчес на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Израиль неоднократно заявлял, что не позволит "Глобал Сумуд" добраться до анклава, утверждая без конкретных доказательств, что конвой организован и профинансирован членами ХАМАС.

"Если у участников флотилии действительно есть желание доставить гуманитарную помощь, а не служить ХАМАСу, Израиль призывает суда пришвартоваться в Ашкелоне и разгрузить помощь там, откуда она будет оперативно и организованно доставлена в сектор Газа", — написало Министерство иностранных дел Израиля в X (ранее Twitter) в понедельник.

А в среду ведомство предложило доставить гуманитарный груз "в любой порт соседней страны за пределами Израиля, откуда он может быть мирно доставлен в Газу". "Израиль не позволит судам войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения законной морской блокады", - добавило оно.

Бразильский активист и один из участников флотилии Тьяго Авила подчеркнул, что группа не откажется от своей миссии.

"Флотилия Global Sumud — это мирная, ненасильственная гуманитарная миссия, которая соблюдает международное право, а по нему, ни одна страна не может препятствовать доставке гуманитарной помощи в Газу", — сказал Авила в видеообращении на Instagram.

Люди заполнили причал перед отправлением флотилии в Газу, Барселона, Испания, 31 августа 2025 года.
Люди заполнили причал перед отправлением флотилии в Газу, Барселона, Испания, 31 августа 2025 года. Emilio Morenatti/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Глобал Сумуд" — это гражданский флот из более чем 50 малых судов из 44 стран, направленный на прорыв 18-летней израильской блокады сектора Газа, которая существовала задолго до нынешней войны Израиля в Газе, начавшейся в октябре 2023 года после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля. Израиль утверждает, что блокада необходима, чтобы предотвратить импорт оружия группировкой ХАМАС, в то время как оппоненты называют это методом коллективного наказания.

С момента отплытия флотилии из Испании в начале сентября, активисты сообщали о нескольких нападениях - в тунисских и греческих водах. Хотя доказательств нет, активисты обвиняют в причастности Израиль.

Предыдущаяя попытка доплыть до анклава в июле не увенчалась успехом: Израильские силы перехватили "Флотилию Свободы" в международных водах.

