"ЕС терпит только два типа евреев: тех, кто против Израиля, и мертвых евреев", - министр

Амихай Чикли, министр по делам диаспоры и министр социального равенства Израиля, выступает на конференции Европейской еврейской ассоциации в Кракове, Польша, понедельник, 2 января. Авторское право  AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В начале этой недели более 100 европейских раввинов направили письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором предупредили ее, что после нападения на Израиль, совершенного 7 октября под руководством ХАМАС, Европа столкнулась с "яростной антисемитской ненавистью".

Европейский союз - это "институт, который терпит два типа евреев: тех, кто хочет подорвать (легитимность) Израиль, и мертвых евреев", - заявил в эксклюзивном интервью Euronews министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля Амихай Шикли. Его слова прозвучали через несколько дней после того, как Еврокомиссия предложила ввести санкции против Израиля в связи с продолжающейся военной операцией в Газе.

Во время своего ежегодного обращения "О положении дел в Союзе " на прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС приостановит "двустороннюю поддержку" Израиля и частично приостановит торговую сделку в ответ на то, что она назвала "рукотворным голодом" в Газе и "явной попыткой" Израиля "подорвать решение о двух государствах".

Фон дер Ляйен предложила приостановить "все платежи" Израилю, за исключением тех, которые предназначены для Всемирного центра памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" и других проектов гражданского общества.

"Европейский союз - это организация, которая вливает сотни миллионов в организации, обвиняющие нас в геноциде и призывающие к бойкоту Израиля, а затем сама объявляет бойкот и маркирует израильские товары на основании этих же докладов", - сказал Шикли в интервью Euronews. - Поддержка "Яд Вашем" имеет значение для Урсулы фон дер Ляйен. Живые евреи для нее ничего не значат".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с речью в Европарламенте в Страсбурге, 10 сентября 2025 г.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с речью в Европарламенте в Страсбурге, 10 сентября 2025 г. AP Photo

"Я призываю каждого еврея незамедлительно покинуть Бельгию"

В начале этой недели более 100 европейских раввинов направили письмо президенту Урсуле фон дер Ляйен, в котором предупредили ее, что после нападения на Израиль 7 октября 2023 года, возглавляемого террористической группировкой ХАМАС, Европа столкнулась с "яростной антисемитской ненавистью" и срочно требуется "усиление мер безопасности".

Ранее на этой неделе в немецком городе Фленсбург владелец магазина вызвал всеобщее возмущение , разместив в витрине записку с надписью: "Евреям здесь вход воспрещен! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу".

В четверг вечером собрание правоцентристских политиков в городе Льеж, посвященное смерти Жана Голя, ведущего еврейского политика, обернулось насилием: по сообщениям, 12 полицейских получили ранения в ходе демонстраций, в которых приняли участие 400 человек, многие из которых были студентами, бросавшими в участников петарды и гнилые яблоки и называвшими их "соучастниками геноцида" в Газе.

По данным UNIA, бельгийского независимого общественного учреждения, которое способствует равенству и борется с дискриминацией, в 2024 году 277 человек заявили о проявлениях антисемитизма и было начато 79 расследований по сравнению с 59 в 2023 году.

Европейская комиссия в пятницу осудила "тех, кто импортирует" войну в Газе в Европу, и "усилит" свою защиту еврейских граждан, сообщил Euronews представитель комиссии: "Еврейский народ должен чувствовать себя в безопасности по всей Европе".

Манифестация за введение санкций против Израиля
Манифестация за введение санкций против Израиля AP Photo

Но Амихай Шикли сказал Euronews, что для некоторых стран уже "слишком поздно".

"Европа стоит на перепутье: либо вести бескомпромиссную войну против радикального ислама, либо капитулировать. Бельгия уже сдалась, у нее нет ни будущего, ни надежды, и я призываю каждого еврея незамедлительно покинуть эту несчастную страну", - сказал он.

"Что касается Великобритании и Франции, то здесь есть место осторожному оптимизму. Похоже, британский и французский народы еще не сказали своего последнего слова. Светлыми пятнами в Европе сегодня являются Венгрия и Чехия, объединенные разумной иммиграционной политикой".

Поделиться Комментарии

