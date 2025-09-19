Европейский союз - это "институт, который терпит два типа евреев: тех, кто хочет подорвать (легитимность) Израиль, и мертвых евреев", - заявил в эксклюзивном интервью Euronews министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля Амихай Шикли. Его слова прозвучали через несколько дней после того, как Еврокомиссия предложила ввести санкции против Израиля в связи с продолжающейся военной операцией в Газе.

Во время своего ежегодного обращения "О положении дел в Союзе " на прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС приостановит "двустороннюю поддержку" Израиля и частично приостановит торговую сделку в ответ на то, что она назвала "рукотворным голодом" в Газе и "явной попыткой" Израиля "подорвать решение о двух государствах".

Фон дер Ляйен предложила приостановить "все платежи" Израилю, за исключением тех, которые предназначены для Всемирного центра памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" и других проектов гражданского общества.

"Европейский союз - это организация, которая вливает сотни миллионов в организации, обвиняющие нас в геноциде и призывающие к бойкоту Израиля, а затем сама объявляет бойкот и маркирует израильские товары на основании этих же докладов", - сказал Шикли в интервью Euronews. - Поддержка "Яд Вашем" имеет значение для Урсулы фон дер Ляйен. Живые евреи для нее ничего не значат".

"Я призываю каждого еврея незамедлительно покинуть Бельгию"

В начале этой недели более 100 европейских раввинов направили письмо президенту Урсуле фон дер Ляйен, в котором предупредили ее, что после нападения на Израиль 7 октября 2023 года, возглавляемого террористической группировкой ХАМАС, Европа столкнулась с "яростной антисемитской ненавистью" и срочно требуется "усиление мер безопасности".

Ранее на этой неделе в немецком городе Фленсбург владелец магазина вызвал всеобщее возмущение , разместив в витрине записку с надписью: "Евреям здесь вход воспрещен! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу".

В четверг вечером собрание правоцентристских политиков в городе Льеж, посвященное смерти Жана Голя, ведущего еврейского политика, обернулось насилием: по сообщениям, 12 полицейских получили ранения в ходе демонстраций, в которых приняли участие 400 человек, многие из которых были студентами, бросавшими в участников петарды и гнилые яблоки и называвшими их "соучастниками геноцида" в Газе.

По данным UNIA, бельгийского независимого общественного учреждения, которое способствует равенству и борется с дискриминацией, в 2024 году 277 человек заявили о проявлениях антисемитизма и было начато 79 расследований по сравнению с 59 в 2023 году.

Европейская комиссия в пятницу осудила "тех, кто импортирует" войну в Газе в Европу, и "усилит" свою защиту еврейских граждан, сообщил Euronews представитель комиссии: "Еврейский народ должен чувствовать себя в безопасности по всей Европе".

Но Амихай Шикли сказал Euronews, что для некоторых стран уже "слишком поздно".

"Европа стоит на перепутье: либо вести бескомпромиссную войну против радикального ислама, либо капитулировать. Бельгия уже сдалась, у нее нет ни будущего, ни надежды, и я призываю каждого еврея незамедлительно покинуть эту несчастную страну", - сказал он.

"Что касается Великобритании и Франции, то здесь есть место осторожному оптимизму. Похоже, британский и французский народы еще не сказали своего последнего слова. Светлыми пятнами в Европе сегодня являются Венгрия и Чехия, объединенные разумной иммиграционной политикой".