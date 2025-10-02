Полиция Великобритании назвала имя совершившего нападение на прихожан синагоги в Манчестере

Полиция Великобритании арестовала трех человек по делу о нападении на прихожан синагоги в Манчестере. Власти квалифицировали случившееся как теракт.

В правоохранительных органах сообщили, что нападение совершил 35-летний Джихад Аш-Шами, британский гражданин сирийского происхождения.

В четверг утром мужчина въехал на автомобиле в группу людей, после чего вышел и начал наносить удары ножом. Два человека погибли, четверо получили ранения.

Нападение произошло в еврейский праздник Йом Кипур. В синагоге находилось много прихожан, так как верующие собрались на утреннюю молитву.

По словам очевидцев, полиция приехала на место происшествия очень быстро. Нападавший был застрелен.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер досрочно вернулся из Копенгагена, где проходил саммит Европейского политического сообщества.

Стармер сообщил, что после нападения в Манчестере меры безопасности в синагогах по всей стране будут усилены.

Король Великобритании Карл III и королева Камилла "глубоко потрясены и опечалены" новостью о теракте в Манчестере, говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.