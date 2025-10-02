Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Полиция Великобритании назвала имя совершившего нападение на прихожан синагоги в Манчестере

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право  PA via AP
Авторское право PA via AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В результате совершенного в четверг утром теракта в Манчестере погибли два человека. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. Арестованы трое подозреваемых в причастности к нападению.

Полиция Великобритании арестовала трех человек по делу о нападении на прихожан синагоги в Манчестере. Власти квалифицировали случившееся как теракт.

В правоохранительных органах сообщили, что нападение совершил 35-летний Джихад Аш-Шами, британский гражданин сирийского происхождения.

В четверг утром мужчина въехал на автомобиле в группу людей, после чего вышел и начал наносить удары ножом. Два человека погибли, четверо получили ранения.

Нападение произошло в еврейский праздник Йом Кипур. В синагоге находилось много прихожан, так как верующие собрались на утреннюю молитву.

По словам очевидцев, полиция приехала на место происшествия очень быстро. Нападавший был застрелен.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер досрочно вернулся из Копенгагена, где проходил саммит Европейского политического сообщества.

Стармер сообщил, что после нападения в Манчестере меры безопасности в синагогах по всей стране будут усилены.

Король Великобритании Карл III и королева Камилла "глубоко потрясены и опечалены" новостью о теракте в Манчестере, говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.

Поделиться Комментарии

