Французы вновь бастуют. Профсоюзы требуют "пересмотра бюджетных приоритетов"

РЕКЛАМА

В четверг во Франции - очередной день общенациональной забастовки, которая, по оценкам властей, коснется от 600 до 900 тысяч человек по всей стране.

Восемь крупнейших профсоюзов призвали граждан выйти на улицы в знак протеста против "жестоких", по их мнению, бюджетных мер, объявленных летом. Недавнее падение правительства Франсуа Байру не остановило активистов, организовавших мобилизацию.

К 11 утра власти насчитали более 230 очагов забастовок по всей стране, включая блокирование автобусных депо и школ. К середине дня полиция предварительно отчиталась о том, что акции проходят менее интенсивно, чем ожидалось: по всей Франции были задержаны 58 человек.

В наибольшей степени протест коснулся транспортной сферы. Движение в столице Франции и ее окрестностях затруднено. Парижское метро и пригородные поезда ходят реже обычного. Национальная железнодорожная компания SNCF заявляет, что девять из десяти высокоскоростных поездов TGV приходят по расписанию, но местные линии TER работают лишь на 60%.

Протестное движение охватило и учебные заведения. По данным профсоюзов, в четверг бастует треть учителей начальных классов, а в колледжах таких педагогов почти половина. Профсоюз Snes-FSU, представляющий школы Франции, сообщил, что возмущён "плохим условиями труда, низкими зарплатами и подрывом госсобразования в стране".

Не дать недовольству перерасти в агрессию и беспорядки призваны усиленные полицейские патрули. В стране в четверг мобилизованы до 80 тысяч правоохранителей. Руководство полиции предупредило, что сотни или даже тысячи агрессивных левых активистов готовы присоединиться к протестующим участникам профсоюзов и инициировать потасовки и вандализм.

Камнем преткновения в диалоге власти и общества остаются хрупкие госфинансы Франции. Предложенная экс-премьером Байру программа бюджетной экономии вызвала у большей части общества страх и недовольство. В перечне, предложенном Байру, значились пересмотр системы льгот, резкое сокращение государственных расходов и отмена двух праздничных дней.

Новый глава правительства Себастьен Лекорню отказался от последнего пункта, но профсоюзы заявляют, что "корректировки не решают системных проблем" и намерены добиваться "полного пересмотра бюджетных приоритетов".