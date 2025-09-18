Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Французы вновь бастуют. Профсоюзы требуют "пересмотра бюджетных приоритетов"

Рабочие собираются возле горящих деревянных поддонов на железнодорожном вокзале Гар де Лион во время акции протеста, организованной крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджетных расходов, в Париже, 18 сентября 2025 года.
Рабочие собираются возле горящих деревянных поддонов на железнодорожном вокзале Гар де Лион во время акции протеста, организованной крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджетных расходов, в Париже, 18 сентября 2025 года.
Авторское право AP Photo
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано Последние обновления
В четверг сотни тысяч французов протестуют против предложенных властями мер жесткой экономии.

В четверг во Франции - очередной день общенациональной забастовки, которая, по оценкам властей, коснется от 600 до 900 тысяч человек по всей стране.

Восемь крупнейших профсоюзов призвали граждан выйти на улицы в знак протеста против "жестоких", по их мнению, бюджетных мер, объявленных летом. Недавнее падение правительства Франсуа Байру не остановило активистов, организовавших мобилизацию.

К 11 утра власти насчитали более 230 очагов забастовок по всей стране, включая блокирование автобусных депо и школ. К середине дня полиция предварительно отчиталась о том, что акции проходят менее интенсивно, чем ожидалось: по всей Франции были задержаны 58 человек.

В наибольшей степени протест коснулся транспортной сферы. Движение в столице Франции и ее окрестностях затруднено. Парижское метро и пригородные поезда ходят реже обычного. Национальная железнодорожная компания SNCF заявляет, что девять из десяти высокоскоростных поездов TGV приходят по расписанию, но местные линии TER работают лишь на 60%.

Протестное движение охватило и учебные заведения. По данным профсоюзов, в четверг бастует треть учителей начальных классов, а в колледжах таких педагогов почти половина. Профсоюз Snes-FSU, представляющий школы Франции, сообщил, что возмущён "плохим условиями труда, низкими зарплатами и подрывом госсобразования в стране".

Не дать недовольству перерасти в агрессию и беспорядки призваны усиленные полицейские патрули. В стране в четверг мобилизованы до 80 тысяч правоохранителей. Руководство полиции предупредило, что сотни или даже тысячи агрессивных левых активистов готовы присоединиться к протестующим участникам профсоюзов и инициировать потасовки и вандализм.

Камнем преткновения в диалоге власти и общества остаются хрупкие госфинансы Франции. Предложенная экс-премьером Байру программа бюджетной экономии вызвала у большей части общества страх и недовольство. В перечне, предложенном Байру, значились пересмотр системы льгот, резкое сокращение государственных расходов и отмена двух праздничных дней.

Новый глава правительства Себастьен Лекорню отказался от последнего пункта, но профсоюзы заявляют, что "корректировки не решают системных проблем" и намерены добиваться "полного пересмотра бюджетных приоритетов".

