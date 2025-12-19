Путин заявил об успехах на поле боя, дав понять, что война в Украине будет продолжаться

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что его войска продвигаются на фронте в Украине, и выразил уверенность в том, что военные цели Кремля будут достигнуты - спустя почти четыре года после того, как он отдал приказ о широкомасштабном вторжении.

Выступая на своей ежегодной пресс-конференции, совмещенной с общенациональным телемостом, Путин заявил, что российские войска "полностью захватили стратегическую инициативу" и к концу года добьются новых успехов.

"Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит", - сказал Путин журналистам и гражданам России в ходе тщательно срежиссированного мероприятия.

В первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года украинским войскам удалось сорвать попытку России захватить Киев и вытеснить московские войска с обширных территорий.

Затем боевые действия приняли позицинный характер, в основном на востоке Украины, но в последние месяцы московские войска предприняли новые попытки наступления. Путин часто говорит о том, что это продвижение вперед, хотя оно далеко не соответствует той молниеносной победе, которую ожидали многие в России.

Путин, который правит страной уже 25 лет, использует это ежегодное мероприятие для укрепления своей власти и изложения своих взглядов на внутренние и мировые дела.

В этом году наблюдатели внимательно следили за высказываниями российского президента по поводу Украины и мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на активную дипломатическую работу, усилия Вашингтона наталкиваются на препятствия, в основном обусловленные максималистскими требованиями Путина.

В свою очередь, президент РФ заявил в пятницу, что Москва "готова и хочет завершить этот конфликт мирными средствами", отметив, что Кремль "действительно не видит готовности" Киева к переговорам, особенно в отношении требования России передать Украине пятую часть ее территории.

"Первопричины" снова на первом плане

В своей речи в пятницу Путин подтвердил, что Москва готова к мирному урегулированию, которое устранит "первопричины" войны, что является отсылкой к списку причин вторжения Кремля, которые также превратились в его условия для заключения сделки.

Ранее на этой неделе он предупредил, что Москва будет стремиться расширить свои завоевания, если Киев и его западные союзники отвергнут эти требования.

Россия хочет, чтобы все районы в четырех ключевых областях, захваченные ее войсками, а также Крымский полуостров, незаконно аннексированный в 2014 году, были признаны российской территорией.

Путин также настаивает на том, чтобы Украина вывела войска из Донбасса - региона, охватывающего Донецкую и Луганскую области на востоке Украины, - которую московские войска еще не захватили.

Киев отверг все эти требования, заявив, что украинская территория, определенная конституцией страны, не может быть отторгнута на законных основаниях.

Украинский солдат идет по улице в городе Константиновка, где идут тяжелые бои с российскими войсками в Донецкой области, 28 ноября 2025 года Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised brigade via AP

Кремль также настаивает на том, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО, и предупреждает, что не согласится с размещением войск стран-членов альянса, рассматривая их как "законные цели".

Путин также неоднократно заявлял, что Украина должна ограничить численность своей армии - еще одно его требование, которое он выдвигал с начала тотальной войны, когда заявил, что целью России является "демилитаризация" Украины.

Украина по-прежнему нуждается в гарантиях безопасности со стороны США

Киев и его союзники в основном рассматривают эти требования как возможную тактику выжидания и говорят, что их принятие позволит России начать новое вторжение после того, как она восполнит свои потери и улучшит состояние своей больной экономики.

На этой неделе президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, может ли Украина отказаться от участия в НАТО, сказал, что "позиция его страны остается неизменной".

"Соединенные Штаты не видят нас в НАТО, пока что, - сказал он. - Политики меняются".

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к выступлению на пресс-конференции во время саммита ЕС в Брюсселе, 18 декабря 2025 года. AP Photo

Отвечая на вопрос Euronews на саммите Европейского совета в Брюсселе в четверг, Зеленский сказал, что Россия пытается исключить ЕС не только из дипломатических переговоров, но и из любых будущих гарантий безопасности для Украины.

На встрече в Берлине в понедельник европейские лидеры поклялись защищать Украину от России в будущем, в том числе военными средствами.

Однако обещание Европы, даже юридически обязывающее, оказать помощь Украине в случае будущего нападения России не может заменить гарантии безопасности Украины со стороны США, добавил Зеленский.

"Мы не считаем, что Европа должна заменить Соединенные Штаты Америки. И, конечно, мы так же относимся к гарантиям безопасности США, которые будут соответствовать статье 5, и нам не понадобится европейская поддержка".

Упорная война России на истощение по всей линии фронта и атаки на энергетические объекты, города и другие гражданские цели Украины с помощью десятков беспилотников и ракет являются частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы измотать Киев и заставить его подчиниться, что является повторением кампании, в которой она рассчитывала на суровые украинские зимы.

Лидеры ЕС согласились не трогать российские активы

В пятницу лидеры Евросоюза договорились о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, но не смогли использовать замороженные российские активы для привлечения средств после того, как Бельгия высказала юридические и финансовые опасения.

Планировалось использовать часть российских активов на сумму 210 миллиардов евро, замороженных в Европе, в основном в Бельгии, премьер-министр которой Барт де Вевер неоднократно отвергал эту идею, ссылаясь на опасения ответных мер со стороны Москвы.

До вечера четверга лидеры ЕС пытались заверить Бельгию в том, что она будет защищена. Когда переговоры зашли в тупик, 27 членов блока в итоге решили занять деньги на рынках капитала.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер разговаривает с другими лидерами ЕС во время заседания круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе, 18 декабря 2025 года. AP Photo

Де Вевер отверг эту схему как юридически рискованную, предупредив, что она может нанести ущерб Euroclear - брюссельской финансовой клиринговой палате, где хранятся замороженные активы на сумму 193 млрд евро.

Путин заявил, что использование российских активов для помощи Киеву было бы равносильно "грабежу", добавив, что этот шаг отпугнет инвесторов, "нанеся не только имиджевый удар, но и подорвав доверие к еврозоне".

Замороженные активы останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине репарации за войну, которые оцениваются более чем в 600 миллиардов евро.